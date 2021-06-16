Değirmene insan kaynağı yetiştiren akademi

Türkiye, un endüstrilerinde önemli üretici ve ihracatçı ülkelerden biri. Ancak işin teknoloji kısmında dünyada olduğu gibi Türkiye’de çok fazla şirket yok. Osmanlı döneminden itibaren un üretilen bu coğrafyada artık romantik değirmenlerin yerini yüksek teknolojili fabrikalar aldı.

Haliyle değirmenciler de teknolojiyi iyi kullanabilen uzmanlara evrildi. Anahtar teslimi un fabrikası kuran Alapala Makine, kendisini değirmen kültürünü sahiplenen bir teknoloji şirketi olarak konumlandırıyor. Bu sahiplenme, işin yeni yetenekler geliştirilmesi kısmında da şirkete sorumluluklar yüklemiş. Zira binlerce yıllık buğday işleme kültürüne sahip olan Anadolu’da bu işin üniversitesi olmadığından sektörde ciddi bir uzman, yetenek sıkıntısı yaşanıyor.

Bir aile şirketi olan Alapala’nın üçüncü kuşak temsilcisi Görkem Alapala, Anadolu’nun modern değirmencilerini yetiştirmek üzere bir akademi kurma hazırlığında. Aklındaki öylesine teori eğitimi veren sertifika programından çok ötede bir plan. Alapala Akademi’nin gerçek bir kampüs ortamında 360 derece eğitimden geçen uzmanlar yetiştirmesini hayal ediyor.

Devlerle rekabet etmeliyiz

Görkem Alapala hayalini anlatırken, Türkiye’nin un endüstrilerinde bulunduğu noktayı net bir şekilde ortaya koymak gerektiğini belirterek başlıyor sözlerine. Verdiği bilgilere göre dünyada 50 bine yakın un fabrikası var. Bunlara makine üreten pazar ise ikiye bölünüyor. Bunun bir yanında dünyanın yüzde 75’ini oluşturan 6-7 şirket var, diğer yanında da geri kalan yüzde 25’i paylaşan Çin, Türkiye gibi ülkeler bulunuyor.

Alapala Makine olarak bu yüzde 25’te rekabet eden firmalar arasında ilk üçte yer aldıklarını söyleyen Görkem Alapala, şöyle devam ediyor: “Asıl yüzde 75’i bölüşen şirketler arasına girebilmek için bölgesel satış, servis ve yedek parça ağını büyütmek gerekiyor. Burada satılan makineler pahalı, satış süreci dört yıl da sürebiliyor. 20 ila 60 milyon dolar arasında değişen maliyetlerde anahtar teslim fabrika satıyoruz. Özbekistan, Moğolistan, Zambia, Kenya’da bölgesel olarak yapılanıyoruz. Pakistan’da satış ağı kuruyoruz. Aynı anda Panama ofisimizle de Latin Amerika için bölge ofisi kurma çalışmalarımız var.”

İşin okulu yoksa sürdürülebilirlik de yok

Alapala’nın büyüme planlarında sadece ofis ve tesis yatırımı yok. “Nitelikli insan kaynağımızla büyümek istiyoruz” diyen genç yönetici; buğdayın anavatanı sayılan, Osmanlı’dan bu yana un üretimi yapılan Anadolu’da akademik anlamda bir eğitim bulunmayışını dezavantaj olarak nitelendiriyor.

Dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi konumundaki Türkiye’de bu işin lisans düzeyinde yetenekler yetiştirilmeden sürdürülebilirlik olamayacağına dikkat çeken Alapala, “Türkiye aynı zamanda en çok makarna ihraç eden ilk 3 ülke arasında. Bisküvi, kek ihracatımız da çok yüksek. Böyle bir başarı var ancak un endüstrisiyle ilgili birkaç ön lisans programı dışında yüksek eğitim yok. Oysa Amerika’da, İsviçre’de bu alana kocaman kampüsler ayrılmış durumda. Dört yıllık eğitim veren bu kampüslerde üretim tesisi ve Ar-Ge de bulunuyor. Türkiye’de ise hem un fabrikalarında hem de makine ekipmanlarında insan kaynağı ihtiyacı var” diyor.

Alapala’nın şimdiki hayali, bahsettiği Amerika ve İsviçre’deki örnekleri gibi bir eğitim kampüsünü Türkiye’ye de kazandırmak. Bunun için de Alapala’nın üretim merkezi sayına Çorum’da harekete geçilmiş durumda. Bugüne kadar çeşitli üniversite ve bakanlıklarla temas kurarak gıda mühendisliği bölümlerinin altında dört yıllık bir un endüstrileri bölümü kurulması yönünde girişimlerde bulunduklarını ancak karşılık alamadıklarını vurgulayan Alapala’nın deyimiyle “İş başa düşmüş.”

12 milyon TL’lik geleceğe yatırım

Çorum’da 20 bin metrekarelik açık alan üzerine dev bir tesis inşa ediyor Alapala. Bu kampüste Görkem Alapala’nın hayalini kurduğu Alapala Akademi de yer alacak. 3 bin metrekarelik kapalı alanı olan bu yapı yaşayan bir enstitü olarak tasarlanıyor.

Yani yılda dört dönem öğrenci kabul edecek bu akademide hem teori eğitimleri verilecek hem de Ar-Ge’den üretime kadar 360 derece un endüstrisini bilen gençler sektöre kazandırılacak. 2022 başında hazır olacak akademide Alapala’nın deneyimli isimlerinin yanı sıra Amerika’dan da akademisyenler eğitim verecek.

Projenin sadece makine ekipmanları için 12 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyleyen Görkem Alapala, planlarını şöyle anlatıyor: “Türkiye, Ukrayna ve İran değirmenciler federasyonlarıyla işbirlikleri yapıyoruz. Çok büyük bir eleman açığı var. Bu aynı zamanda genç işsizliğe de bir nebze çare olacak bir proje. Hem yeni gençleri alacağız hem de rakipler dahil sektördeki çalışanları.”

500 uzman olsa bir haftada iş bulur

Görkem Alapala’nın dikkat çektiği konulardan biri de genç işsizlik bir yandan büyürken bir yandan da bazı alanlarda nitelikle eleman açığı yaşanması. “Öyle bir sektör ki 500 uzmanı olsa bir haftada hepsi işe girer” diyen Alapala, mesleki eğitimde daha stratejik adımlar atılması gerektiğinin altını çiziyor. Alapala şu bilgileri veriyor: “Türkiye’de bin 200 un fabrikası var. Bunların 300’e yakını atıl durumda. Türkiye dünyada un tüketiminde ilk 5’te yer alıyor. Kurulu kapasite ise tüketimin çok üzerinde. Kuracağımız akademiye bölgeden de birçok öğrenci geleceğine eminiz.”