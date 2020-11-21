Değişen ekonomide finansal sürdürülebilirlik

Fatih KURAN - Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı / Kamu Özel Ortaklığı ve Proje Finansmanı Uzmanı

Değişen ekonomik koşullarda şirketlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için profesyonel destek almak büyük önem taşıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, şirketleri finansal anlamda profesyonel yönetim ihtiyacına yöneltiyor. Kriz dönemlerinde şirketlerin geleneksel yöntemleri bir kenara bırakıp ekonomist ve finans danışmanlarından profesyonel destek alarak geleceğini garanti altına alması büyük önem taşıyor. Gelişmiş ülkelerde finans danışmanlarından destek almak bir kültür haline gelirken Türkiye’de de şirketlerin bu yönde atılımlar yapmaya başladığı görülüyor.

Şirketlerin geleceği ve sürdürülebilirliği için özellikle kriz dönemlerinde profesyonel destek almasının bir gereksinim. Değişen ekonomik duruma karşı şirketler nasıl ve ne şekilde bir pozisyon alacaklarını değerlendirme aşamalarında boşluklara düşebilirler. Ekonominin gelişimini takip etmek, trendleri öngörmek ve şirketin geleceğini ekonomik göstergelerle doğru orantılı bir şekilde tahmin edebilmek çok değerli bir süreç ve uzmanlık gerektiren bir alandır. Şirketler yaşam süresini ve finansal kabiliyetlerini artırmak için konunun uzmanlarının yetkinliğini kullanmalı finansal danışmanlık almalılar. Ülkemizdeki şirketler, yeni fırsatları okuyamadığı için veya mevcut finansal koşullarda çekingen davrandıkları için var olan fırsatları göremiyorlar. Finansal açıdan başarı sağlayan, krizlerde bile büyüyerek çıkan şirketlere baktığımızda mutlaka profesyonel finans danışmanlarıyla çalıştığını görüyoruz.

Rakiplere göre avantaj sağlıyor

Türkiye’deki şirketlerin en önemli sorunlarından birisi -aile şirketleri başta olmak üzere- tek adam anlayışıyla yönetilmeleridir. Patronlar her şeyi iyi bildiklerini düşündükleri için ortaya farkındalık eksikliği çıkıyor. Şirket yöneticileri neyi bildiklerini biliyorlar ancak neyi bilmediklerini bilmiyorlar. İşte tam da bu noktada devreye finans danışmanları giriyor. Bilgiden ve deneyimden en üst düzeyde yararlanan şirketler, rakiplerine göre finansal kabiliyetlerini güçlendirebilirler. Türk şirketlerinde ihtiyaçlara bağlı olarak eksiklikleri tamamlama bağlamında finansal uzmanlardan yararlanma konusunda son zamanlarda pozitif bir trend gözlemliyoruz.