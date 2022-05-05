Değişik coğrafyalardan ilham alan 2 girişim öyküsü

LONDRA'DA TANIŞTILAR, İSTANBUL'DA MEKSİKA MUTFAĞI ZİNCİRİ KURDULAR

Zonguldaklı Rıza Tanyeri ile Meksikalı Patricia Gonzalez, 70’li yılların sonunda dil eğitimi için bulundukları Londra’da tanıştı. İlk görüşte başlayan aşk, çifti önce Meksika’da evliliğe, Zonguldak Kozlu’da ikinci bir düğüne ve ardından Türkiye’de yaşam kurmaya yönlendirdi. O dönem Türkiye’nin tek Meksikalı gelini olarak anılan, Selma adını da alan Patricia ile Rıza Tanyeri, uzunca süre Kozlu’da yaşadılar. Üç çocuklarını şirin Kozlu’da dünyaya getirdiler.

1989'da İstanbul’a yerleşme kararı alan Tanyeri Ailesi’nin Meksika mutfağı restoran işletmeciliğine yönelik yatırım planları, önemli bir girişim öyküsünün de başlangıcını oluşturur. Mutfak ve yemek konusuna özel ilgisi olan çift, Meksika’da restoran işleten dostlarının danışmanlığında 2005 'teSuadiye’de ilk restoranlarını Ranchero markasıyla açarlar. İlk şubede gelen başarı, yeni şubelerin devreye girmesine vesile olur. Anne babalarının yanı sıra Fatih Tanyeri Gonzalez, Faruk Tanyeri Gonzalez ve Nilüfer Tanyeri Gonzalez’in de işlere dahil olmasıyla örnek bir aile işletmeciliğine dönüşen Ranchero, hali hazırda 4 şube ile faaliyet yürütüyor. Suadiye'den sonra Nişantaşı Reasürans Çarşısı, Watergarden, Ankara Maidan AVM şubeleri devreye giriyor. Ranchero, Zeytinburnu’ndaki Büyükyalı Fişekhane'de bu ay, Ankara’da Atakule ve One Tower da haziran ve temmuzda yeni şubelerini hizmete açılacak.

Türkçe karşılığı küçük çiftlik olan Ranchero’da, misafirler, 'gelenekleri kutla' anlamına gelen “Celebra La Tradicion” sloganıyla ve üstteki fotoğrafa da yansıyan samimi ev sahipliğiyle karşılanıyor.

ZÜRİH, BORDO, ADANA VE İSTANBUL’DAN 4 GİRİŞİMCİ MAKİ SELTZER’DE BULUŞTU

Son dönemde girişimcilerin en çok sevdiği konular arasına sağlıklı ürünlerin katıldığı bir gerçek. Hemen her alanda sağlığı önceliklendiren pek çok ürün giriyor yaşamımıza. Bunlardan biri de içecek alanında yaratıldı. Doğal aromadan üretilen, şeker kullanılmayan, gaz oranı düşük, karbonizasyon miktarı sınırlı ürünler kategorisi tercihlerde ilk sıralarda yer alırken, ülkemizde bu alandaki boşluğu gören 4 girişimci değerli bir öyküye imza attı. Özel üretim doğal aromalı Maki SELTZER, Türkiye’de yeni bir kategorinin ortaya çıkmasına da vesile olacak.

Öncelikle belirtmeliyim, benim ilgimi içecekte bir kategori yaratma hedefi kadar, girişimcilerin yaşadıkları şehirler çekti. İçecek endüstrisinde farklı uzmanlık alanları bulunan Şeyma Baş Zürih’te, Mahir Şencan Bordeaux’da, Buğçe Zeka İstanbul’da ve Zeynep Dilan Çelik Yol da Adana’da yaşıyor. Dijital platform üzerinden gerçekleşen görüşmemizde, girişimciler, ürünlerinin bir buçuk yıllık bir hazırlık süreci olduğunu dile getiriyor. Bu sürecin 6 ayı, ürün geliştirme ile geçmiş. Türkiye'de uzun denemelerden sonra istenilen kalitede ürün imalatı gerçekleşiyor.

Akdeniz’den esinlenlenilerek ‘Maki SELTZER’ markasını alan ürün, ilk etapta restoran, cafe ve pub’lardan büyük ilgi görmüş. Yanı sıra özel kahve zincirlerinde de yaygın şekilde kullanılmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Şeyma Baş, “Markamızın birleştirici ve bütünleştirici bir tazelik vermesini istedik. Tamamen doğal, sağlıklı, içimi kolay şekliyle önemli bir boşluğu doldurduğunu gördük” diyor. 'Hayata bakışını tazele' mottosuyla yürütülen tanıtım çalışmaları sosyal medyada büyük ilgi gören Maki SELTZER, ünlü Eataly’de tüketici ile buluşuyor. Yanı sıra yakın zamanda organize perakendenin önemli oyuncusu Macrocenter raflarında da yerini almaya hazırlanıyor.