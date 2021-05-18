Değişim yolunda mükemmeliyetçilik…

Dr. Barbaros KON - Akdeniz Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Bana senin için en önemli temel değerleri yaz deseler ve sonra hepsinden birer birer vazgeçeceksin dendiğinde en sonda kalan ve hiçbir zaman vazgeçmek istemediğim değerim mükemmeliyetçilik olmuştur. Peki, nedir bu mükemmeliyetçilik? Bugün size biraz mükemmeliyetçilikten ve mükemmel kelimesinin öneminden bahsetmek istiyorum.

Her yılın başlangıcında kendimizi değiştirmeye motive ederiz. Yeni yılda yeni bir insan olmayı, yeni hedeflere ulaşmayı ve geçmişte yapmak isteyip yapamadıklarımızı gerçekleştirmeyi hepimiz gönlümüzden geçiririz. Bu gayet normaldir. Çünkü değişim için hepimizin bir başlangıç noktasına ihtiyacı vardır. Bu da hep yeni bir yılın veya dönemin başlangıcında olur. Çünkü geçmişteki birçok günü değişimlere başlamak için tükettiğimizden, bu yeni dönemler bize kurtarıcı gibi gelir. Bir anlamda beyaz bir sayfa açmak isteriz. Beyaz sayfa ifadesi bize yeni bir şeyler yapacağımızı, her şeyin geçmişte kaldığını, önümüzde yeni ufuklar olduğunu ve en az bir şansımız olduğunun mesajını verir. İçimizde yeni coşkular dolduğundan büyük gayretle yeni değişim projelerine başlarız. Ancak çoğunlukla ilk ayın sonunda süngümüz düşer. Çünkü “mükemmeli yapamadığımız için, iyiyi yapmak bizim için yeterli olmaz”.

Maalesef toplumsal koşullarımız özellikle ailelerimiz ve okulda öğretmenlerimiz bize bir işin ya mükemmel yapılacağını ya da hiç yapılmaması gerektiğini söyler. “Ya mükemmelsinizdir, ya da sıradan, Ya başarılısınızdır, ya da başarısız.” Çocukken bu kafamıza hep böyle işlenmiştir, bu nedenle çocukluğumuzdan itibaren hep mükemmel olunmaya çalışılır, başaramadığımızda da pes etmeyi daha uygun buluruz. Mantık yine hazırdır; “Mükemmel olamıyorsan, zaten sıradansındır. O zaman o kadar ne gerek var.” İşte bu haksızlık olduğunu zamanla iş hayatında yaşadıkça öğrendim. Bu çabalarımızın heba olmaması için birkaç öneri sunmak istiyorum. Bunlar:

1. Mükemmel diye bir şeyin olmadığını öğrendim. Mükemmel, iyilerin peş peşe sıralanarak oluşturduğu bir zincirdir. Siz ne kadar çok iyi şey yaparsanız, mükemmeliyet yolculuğunda o kadar ilerlersiniz.

2. Mükemmele ulaşmak için önce başlamanız gerekir. Ancak başlarsanız bitirirsiniz. Her şeyi kontrol altına almaya, tüm sorunları ortadan kaldırmaya ve özellikle başarısızlık ihtimallerinin hepsini bertaraf etmeye çalışırsanız, harekete geçtiğinizde çok ama çok geç kalabiliyorsunuz.

3. Daha önceki makalemde de bahsettiğim gibi hedef belirlemeden atılan her adım boşa atılan adım olur. Bunun için belirli bir konuda, zaman sınırlı, ölçülebilir, ulaşılabilir ve gerçekçi olan ifadelerin olsun onlar hedeftir, yoksa o konu temenni olarak kalır.

4. İnsan beyni yazılı olmayan şeyleri değiştirmekte, kendilerine göre çarpıtmada maalesef çok iyidir. Yazdığınız ve sürekli gözünüzün önünde bulunan hedeflerden daha zor vazgeçersiniz. O yüzden hedefleriniz mutlaka yazılı olsun.

5. Yazılı olacak bu hedeflerinizi yazmadan önce 2020 yılını İş/Okul/Kariyer/Mali/Sağlık/Özel Hayat/Aile ana başlıklarında değerlendirin. Ayrıca 2020 yılında öğrendiğiniz en büyük ders ve tamamladığınız sizi gururlandıran en büyük şeyi düşünün ve sonra bu ana başlıklar doğrultusunda 2021 yılınızdaki hedeflerinizi yazın.

6. Yukarıdaki ana başlıklardan “İş” ile ilgili hedefi yazarken zorlanıyor musunuz? O zaman size ipucu; lütfen kendinize “Bu şirket bana neden maaş veriyor” diye sorun ve kritik başarı faktörlerinizi önce netleştirin sonra hedeflerinizi yazın.

7. 2020 yılında kendinizde keşfettiğiniz ve 2021 yılında da keşfetmeye cesaret edeceğiniz şeyleri de lütfen not alınki kendinizle gurur duyun.

8. Bu arada başkaları ile paylaşılmayan hedef en çabuk vazgeçeceğiniz hedeftir. İnsanlar kendilerine verdikleri sözleri tutmada pek ısrarcı olmamalarına karşın, başkalarına verdikleri sözü tutmada daha titiz davranırlar. Sizde hedeflerinizi birçok kişi ile paylaşarak onlara karşı taahhütte bulunmuş olursunuz. Zaten hiç kimse başkalarının kendilerine olan güvenini kaybetmek istemediğinden taahhütlerini yerine getirmek isterler. O yüzden hedeflerinizi kendinize saklamayın.

Sonuç olarak yukarıdaki önerileri de dikkate alarak hep mükemmel olmaya çalışacağız ama başaramadığımızda da pes etmeyerek iyi şeyler yapmaya devam edeceğiz. Mükemmeliyet yolculuğunda iyi ve yeni başarıların 2021 yılında da sizinle olmasını dilerim… Tabiiki sağlıkla birlikte.