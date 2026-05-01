Değişimler ve dönüşümler etkisinde, dünya otomotiv sektörü

2026 itibarıyla dünya otomo­tiv üretim kapasitesi yakla­şık 105 milyon araç/yıl düzeyin­de. En yüksek kapasite Asya’da (özellikle Çin, Japonya, Güney Kore), ardından ise Avrupa ve Kuzey Amerika geliyor. Türkiye ise 2,2 milyon araçlık kapasite­siyle Avrupa’da ilk 5’te yer alıyor.

Çin'in yıllık üretim kapasitesi 32 milyon araç

Ülke bazında öne çıkan üretim merkezleri

-Çin: 32 milyon araç/yıl kapa­site

-Japonya: 9 milyon

-ABD: 13 milyon

-Almanya: 6 milyon

-Hindistan: 6 milyon

-Türkiye: 2,2 milyon

-Meksika: 5 milyon; ABD mar­kalarının üretim üssü.

Trendler ve dönüşüm alanları

-Elektrikli araç üretimi 2026’da toplam kapasitenin %18’ine ulaştı.

-Batarya üretim tesisleri Av­rupa ve Asya’da hızla artıyor.

-Küresel üretim dengesi Asya lehine kayıyor; Çin ve Hindistan yeni merkezler kuruyor.

-Türkiye Avrupa ve Orta Doğu arasında lo­jistik köprü konumun­da, ihracat odaklı üretim stratejisini sürdürüyor.

Bölgesel payda en büyük pasta Asya'nın

Bölgesel paylar (2025)

-Asya: %67

-Avrupa: %22

-Kuzey Amerika: %8

-Diğer bölgeler: %3

Yakın gelecekte enerji fiyatları yükselirken, tüketicilerin elekt­rikli araçlara geçmesi daha hızla­nacak. Bununla birlikte elektrik maliyetlerindeki olabilecek ar­tışa rağmen, elektrikli araç kul­lanmak benzinli veya dizel bir araca göre önemli ölçüde daha ucuz olacak. Yeni içten yanma­lı motorlu otomobil satışına yö­nelik yasak adımları küresel ola­rak zayıflasa da, artık fiyatlarının elektrifikasyona geçişi etkileye­cek. Karar verici tüketici olur­ken, enerji maliyetlerinin yanı sıra ekonomik olarak uygun ma­liyetli elektrikli araç şarjının bu­lunabilirliğinin de artırılması ile elektrikli gelecek daha da hızlı bir şekilde gelecek.

2025’teki dönüm noktaları

-Çin’de en büyük üretici bir firma tek başına 3 milyon EV üretim kapasitesine ulaştı.

-Avrupa’da Macaristan ve Al­manya batarya üretiminde öncü hale geldi.

-ABD’de Gigafactory Texas tam kapasiteye geçti.

-Türkiye’de Togg 10 F, Gemlik fabrikası ilk üretim.

Üretim merkezleri yer değiştiriyor

Otomotiv üretiminin coğrafi dağılımı yıllar içinde önemli bir dönüşüm geçirdi; üretim mer­kezleri ABD’den Avrupa’ya, ar­dından Japonya’ya kaydı. Son dönemde ise özellikle Çin ve di­ğer BRIC ülkeleri, sektörde hız­lı bir yükseliş göstererek küresel dengeleri yeniden şekillendirdi.

Teknolojik evrim de bu dönü­şüme paralel olarak hız kazan­dı. İçten yanmalı motorlarda bir dönem dizel teknolojisi öne çı­karken, artan çevre hassasiyetiy­le birlikte hibrit araçlar ön plana çıktı; günümüzde ise elektrikli araçlar sektörün ana odağı hali­ne geldi. Bununla birlikte, oto­nom sürüş teknolojilerine doğru da güçlü bir yönelim söz konusu.

Artan regülasyon baskısı, çev­resel etkiler, güvenlik standart­ları ve dijital veri yönetimi gibi alanları daha kritik hale getiri­yor. Mobilite anlayışı da dönü­şüm geçirirken, bireysel araç sa­hipliğinden paylaşım ekonomi­sine doğru bir geçişin hızlandığı görülüyor.