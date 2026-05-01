Değişimler ve dönüşümler etkisinde, dünya otomotiv sektörü
2026 itibarıyla dünya otomotiv üretim kapasitesi yaklaşık 105 milyon araç/yıl düzeyinde. En yüksek kapasite Asya’da (özellikle Çin, Japonya, Güney Kore), ardından ise Avrupa ve Kuzey Amerika geliyor. Türkiye ise 2,2 milyon araçlık kapasitesiyle Avrupa’da ilk 5’te yer alıyor.
Çin'in yıllık üretim kapasitesi 32 milyon araç
Ülke bazında öne çıkan üretim merkezleri
-Çin: 32 milyon araç/yıl kapasite
-Japonya: 9 milyon
-ABD: 13 milyon
-Almanya: 6 milyon
-Hindistan: 6 milyon
-Türkiye: 2,2 milyon
-Meksika: 5 milyon; ABD markalarının üretim üssü.
Trendler ve dönüşüm alanları
-Elektrikli araç üretimi 2026’da toplam kapasitenin %18’ine ulaştı.
-Batarya üretim tesisleri Avrupa ve Asya’da hızla artıyor.
-Küresel üretim dengesi Asya lehine kayıyor; Çin ve Hindistan yeni merkezler kuruyor.
-Türkiye Avrupa ve Orta Doğu arasında lojistik köprü konumunda, ihracat odaklı üretim stratejisini sürdürüyor.
Bölgesel payda en büyük pasta Asya'nın
Bölgesel paylar (2025)
-Asya: %67
-Avrupa: %22
-Kuzey Amerika: %8
-Diğer bölgeler: %3
Yakın gelecekte enerji fiyatları yükselirken, tüketicilerin elektrikli araçlara geçmesi daha hızlanacak. Bununla birlikte elektrik maliyetlerindeki olabilecek artışa rağmen, elektrikli araç kullanmak benzinli veya dizel bir araca göre önemli ölçüde daha ucuz olacak. Yeni içten yanmalı motorlu otomobil satışına yönelik yasak adımları küresel olarak zayıflasa da, artık fiyatlarının elektrifikasyona geçişi etkileyecek. Karar verici tüketici olurken, enerji maliyetlerinin yanı sıra ekonomik olarak uygun maliyetli elektrikli araç şarjının bulunabilirliğinin de artırılması ile elektrikli gelecek daha da hızlı bir şekilde gelecek.
2025’teki dönüm noktaları
-Çin’de en büyük üretici bir firma tek başına 3 milyon EV üretim kapasitesine ulaştı.
-Avrupa’da Macaristan ve Almanya batarya üretiminde öncü hale geldi.
-ABD’de Gigafactory Texas tam kapasiteye geçti.
-Türkiye’de Togg 10 F, Gemlik fabrikası ilk üretim.
Üretim merkezleri yer değiştiriyor
Otomotiv üretiminin coğrafi dağılımı yıllar içinde önemli bir dönüşüm geçirdi; üretim merkezleri ABD’den Avrupa’ya, ardından Japonya’ya kaydı. Son dönemde ise özellikle Çin ve diğer BRIC ülkeleri, sektörde hızlı bir yükseliş göstererek küresel dengeleri yeniden şekillendirdi.
Teknolojik evrim de bu dönüşüme paralel olarak hız kazandı. İçten yanmalı motorlarda bir dönem dizel teknolojisi öne çıkarken, artan çevre hassasiyetiyle birlikte hibrit araçlar ön plana çıktı; günümüzde ise elektrikli araçlar sektörün ana odağı haline geldi. Bununla birlikte, otonom sürüş teknolojilerine doğru da güçlü bir yönelim söz konusu.
Artan regülasyon baskısı, çevresel etkiler, güvenlik standartları ve dijital veri yönetimi gibi alanları daha kritik hale getiriyor. Mobilite anlayışı da dönüşüm geçirirken, bireysel araç sahipliğinden paylaşım ekonomisine doğru bir geçişin hızlandığı görülüyor.
