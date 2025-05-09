Değişken fonların tahtı sallanıyor

Portföyündeki varlık dağılımını piyasa koşullarına ve yatırım stratejilerine göre esnek bir şekilde değiştiren fonlara değişken fon deniyor. Bu fonlar, çeşitli varlık sınıflarına yatırım yaparak risk ve getiri dengesini yönetiyor. İzahnamelerine bakıldığında en fazla %70’i yabancı menkul kıymet, yabancı kamu borçlanma araçları olan değişken fonlar da, amacı TL mevduatın üzerinde getiri sağlamak olan da, tematik değişken fonlar da mevcut.

Değişken fonlar, 2024 yılına damga vurmuştu. Bu durumda hareket kabiliyetleri oldukça esnek olduğundan hem kriz zamanlarını iyi yönetmeleri, hisseye ayırdıkları tarafında likit hisselerde olmaları hem de altının, faizin yüksek seyretmesi rol oynamıştı diyebiliriz.

2025 yılında değişken fonlar

2025 yılında ise değişken fonlarda net çıkış olduğunu gözlemliyoruz. Bunun nedenlerinde bazı portföy büyüklüğü oldukça yüksek değişken fonların performansının düşük seyretmesi etkili oldu. En çok nakit girişi olan değişken fonlarda ise getirinin ön plana çıktığını görüyoruz.

2 Ocak 2025 – 8 Mayıs 2025 arasında %19 getiriye ulaşan FDG fonuna 577 milyon lira net giriş olurken, %24,93 getiriye ulaşan RIK fonuna 460 milyon lira net giriş oldu. En büyük nakit çıkışının ise bu zaman zarfında -%5,32 performans gösteren GMA fonunda olduğunu görüyoruz. Tam, 1 milyar 625 milyon liralık çıkış yaşandı. Popüler değişken fonlardan IPB’de de 1 milyar 410 milyon liralık bir çıkış oldu. Bu zaman zarfının getiri lideri ise havacılık ve savunma teknolojileri değişken fon olan JET oldu. Aselsan’ın önemli katkısı ile %30,41 getiriye ulaşan JET’i, %24,93 ile RIK takip ediyor.

Değişken fonlardan nereye?

Değişken fonlar, 2024 yılında dönem dönem topyekûn bir ilgiye mazhar olmuştu. Bu yıl ise burada yatırımcıların oldukça seçici ve getiri odaklı olduğu görülüyor. Yatırımcının ana odağında şu an farklı fon kategorileri var gibi gözüküyor. Geçen hafta değindiğim istatiksel arbitraj fonları, daha önce yazılarımda “katılım fonlarına ilgi artıyor” diyerek değindiğim katılım fonları, kıymetli madenler şemsiye fonları ilgiyi muhafaza ederken, son 1buçuk aydaki dövizdeki dalgalanmadan sonra serbest döviz fonları ve faiz artışıyla tekrar serbest para piyasası fonları da bu pastadan pay alıyor.

Bir yandan da tabii ki genel olarak fon piyasasından dışarıya da çıkışlar görüyoruz. O taraf da yastık altı döviz, altın ve yurtdışı gayrimenkul yatırımlarına gidiyor. Dolayısıyla değişken fonların ışıltılı zamanında olmamamız için çok sebep var. Ancak yine de burasının dikkatle takip edilmesi gerektiğini zira 2025 yılında yıllık getiride az da olsa çok başarılı değişken fonların olabileceğini düşünüyorum.