“Değiştirilebilir dünya” bilincine varmak!

Aydın ÖNCEL - Ekonomist

Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada totaliter rejimlerin yükselişe geçeceği yönünde bir yargı oluştu. Ya da böyle bir algı yaratıldı. Hatta yıllardır sürdürülen anti-demokratik uygulamaların tırmandığı bir dönemde, bu yargıda bulunanların haklılığına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Salgının ilk günlerinde özellikle Çin’den gelen görüntüler adeta korku filmini andırmaktaydı. Hemen sonrasında kapitalizmin kalesi ABD’de otoparklara dizilen cesetler, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi gelişmiş Avrupa ekonomilerinden peşi sıra gelen bilgiler, dünya düzeninde bir şeylerin yolunda gitmediğinin habercisiydi...

Neo-liberalizmin yılmaz müttefikleri, içine düştükleri bu durumdan kurtulmak için kontrolsüz ve süreklilik içermeyen politikaları ardı ardına devreye sokarak buhranı aşmaya çalıştı. Fakat sosyal devlet alt yapıları olmadığından bir türlü başarı sağlayamadı. Ekonomik kaygılar nedeniyle uzunca bir süre gerçeği yansıtmayan söylemlerle toplumları yanıltan, oyalayan politikacılar, kolaycılığa kaçarak suçlu aramaya koyuldu. Ancak, salgının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin’in Wuhan kentinde, geçen yılbaşı kutlamalarının sokaklarda, özgürce yapılabilmesi, kapitalist batıyı hayrete düşürdü. Birçok ülke, modeli hızla kopyalayıp, toplumlar üstündeki baskıları arttırarak sorunu kısa yoldan çözmeye çalıştı.

Oysa Çin’in süreç içinde elde ettiği başarının tek nedeni baskılar ve yasaklamalar değildi elbet. Ülkenin yakın tarihindeki sosyal devlet alt yapı ve deneyimlerden yararlanması, normalleşmede önemli bir etmendi. Bu defa problem çalışılmayan yerden geldi! Sistemin ezberi bozuldu ve Batı dünyası soruna çözüm üretemedi, bir anlamda sınıfta kaldı!

Kriz fırsatçılığı

Kapitalist sistem sürekli buhranlar yaratmakla kalmamış, beraberinde onu etkileyici kılmak için bir nevi türev araç olarak “krizi fırsata çevirmek” gibi argümanlar da üretmiştir. Özellikle iş dünyasında sıkça karşılaştığımız bu argüman, kulağa hoş gelse de içeriğinde eşitsizliği barındırmaktadır ki; bu pek doğru bir yaklaşım ve davranış biçimi değildir. Hükümetlerin salgını fırsata çevirme girişimiyse, nereden bakılırsa bakılsın oldukça ürkütücü görünmektedir!

Her şeyden önce aşı milliyetçiliğiyle insanlık için tehdit oluşturan yönetimler, bu yaklaşım biçimiyle, jeopolitik güç edinmenin yollarını aramaya koyulmuştur. Yine, salgınla birlikte birçok hükümet kendi ülkelerini kararnamelerle yönetmeye başlamış, demokratik insan haklarını zayıflatma gayreti içine girmiştir. Salgınla ilgisi olmayan birçok yasa ve kararnameyle, örtülü otokrasiye geçilmeye başlanmıştır.

Kolombiya’da neler oluyor?

İnsanoğlunun binlerce yıllık tarihine bakıldığında, tüm uygarlıkları lehine çevirmeyi başardığı görülmektedir. İnsan doğasının açıklanması, onun ihtiyaçlarının da açıklanmasını gerektirir. Bu haliyle, modern uygarlık döneminde ortaya çıkan antropoloji, sosyal bilimler, ekonomi gibi kavramların, çağımızda geldiği kurumlaşma aşamasında neo-liberalizmin çöküşü de artık kaçınılmazdır. Çünkü sistem, insan ihtiyaçlarını karşılamanın oldukça uzağındadır! Bunun en canlı örneği son günlerde Kolombiya’da yaşanmaktadır. Salgın bahanesiyle çıkarılan “Vergi Reformu” yasa tasarısında, 6.3 milyar dolar toplanması ve bunun yüzde 73’ünün halktan, kalanının şirketlerden elde edilmesi hedeflenmekteydi. Ancak, hükümetin artan neo-liberal saldırılarına karşı grev ve eylem başlatan halk, polis şiddetine direnerek, tasarıyı geri çektirmeyi başarmıştır. Hükümetin geri adımına rağmen; anayasal eylem ve protesto hakkı, kitlesel aşılama, herkese asgari ücret seviyesinde aylık gelir, yüz yüze eğitime geçilmemesi, gıda güvenliği, özelleştirmelerin durdurulması vb. taleplerle protestolar artarak devam etmektedir…

Totaliter rejimlerin, bundan sonra da baskıları arttırma eğilimini sürdüreceğinden kimsenin şüphesi yoktur. Ancak; kapitalist düzen, salgınla birlikte kendini yeterince deşifre etmiştir. Sistemi çözen ve milyonlarla ifade edilen can kayıpları nedeniyle ölümü ensesinde hisseden toplumlar, kaybedecek fazla bir şeyleri kalmadığını, fakat değiştirebilecekleri bir dünya olduğunun bilincine varmaktadır!

Kolombiya’daki protestoların benzerleri büyük bir olasılıkla diğer ülkelerde de gerçekleşecek ve insanlık tarihinde çok önemli kırılmalar yaşanacaktır! Dolayısıyla, salgınla birlikte totaliter rejimlerin yükselişe geçerek, güçleneceğini düşünenler bir kez daha yanılacaktır!