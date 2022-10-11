Dehşet körüklenmemeli/Barış zorlanmalı…

Dünya liderliği için doğru davranış, Ukrayna dehşetini silahla körüklemek yerine, barışa destek vermektir.

Ukrayna, Rusya’nın Kırımla bağlantısı olan köprüye saldırınca, Rusya misilleme olarak başkent Kiev’e insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Son dönemde Amerika, Almanya, İngiltere gibi ülkeler Rusya’ya yaptırımları, Ukrayna’ya silah yardımlarını artıracaklarını açıklayarak, savaşın sürmesini istiyorlar. Rusya, Ukrayna’daki egemenlik sağladığı bölgelerde referandum yapıp bu bölgeleri ülkesine kattı. Yanı sıra, Avrupa’ya doğalgaz akımını kısarak Avrupa ülkelerinin ABD güdümünde hareket etmesini önlemeye çalışıyor.

Dehşet dengesi taraflarca körükleniyor…

Kiev’e hava saldırısı sonrası kentin belediye başkanı Vitali Kiliçko, “Şehrin merkezinde Sevçenko bölgesinde patlamalar oldu, dumanlar yükseliyor, ölü ve yaralılar var” açıklamasını yaptı. Ukrayna Lideri Zelenski, “Bugün zor bir sabaha uyandık. Düzenlenen füze saldırılarının yanı sıra İran yapımı kamikaze dronlarının iki hedefi var. Bir, enerji kurumlarını yok etmek istiyorlar. İkinci hedefleri ise insanlara zarar vererek panik yaratacak yerleri özel olarak seçmişler. Paniğe kapılmayın sığınaklarda kalın” açıklamasıyla, halkı uyardı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise füze ve dron saldırılarında Kiev’de 8 kişinin öldüğünü ve yaralananlar olduğunu açıkladı. Kiev’in yanı sıra Lviv ve Dnipro’ya da saldırılar olduğunu belirtti.

Dünyanın ve batının bütün liderleri bu durumda şu soruya yanıt aramalıdır:

-Ukrayna’ya silah yardımlarını artırmaya devam ederek Rusya’yı zorda bırakan dehşet dengesini körüklemek mi, yoksa bir an evvel barışla sonlanacak adımların atılmasıyla barışa hizmet mi?

Her aklı başındaki dünya lideri, barışa hizmet yolunu seçmek durumundadır. Diğer yolu seçenler, bana göre silah tüccarlarına hizmet etmektedir.

Türkiye, barış yolunu seçen, tarafların masaya oturmasını isteyen, doğru yolu seçmiş bir durumdadır. Bunun adımını tahıl koridorunun açılması yolundaki gayretiyle göstermiştir. Bundan sonra da bu yolda adımlar atıp gayret göstererek sürdürmek durumundadır. Halkın beklentisi de bu yöndedir…

Dünyanın neresinde bir çatışma ve savaş olursa, onun dünyaya yansıması olumsuzluk olmaktadır. Her son bulan çatışma ve savaşın ardından ulaşılan barış, refah yolunda adımlara yol açar.

Dünyanın, Ukrayna’da ortaya çıkan dehşeti körüklemek yerine, vakit kaybetmeden barış yollarını desteklemesi gerekir.

GÜNÜN SÖZÜ:

Dünya Bankası-IMF Genel Kurulu yarın Washington’da başlıyor. Genel kurulda “Ukrayna Özel Oturumu” yapılacak, bu kayda değer…