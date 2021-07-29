Delta varyantı korkusu karamsarlığı artırdı

Bilim insanlarının deyimiyle, “açılma değil saçılma yazı” yaşayan Türkiye’de sokak, sanıldığı kadar rahat değil. Ipsos’un koronavisün etkileriyle ilgili yaptığı son iki araştırma, vatandaşın delta varyantının gidişatıyla ilgili endişeli olduğunu, alışveriş dünyasının ise buna paralel olarak mağaza içinde daha uzun süre rahatlama beklemediğini ortaya koydu.

Varyant 4’üncü dalgayı getirecek

Kişilerin delta varyantıyla ilgili farkındalıklarını ortaya koymayı amaçlayan araştırmanın sonuçları, Türkiye’yi kısıtlamaların gölgesinde bir sonbaharın beklediğini gösteriyor. Delta varyantını bilenlerin yüzde 71’i bu varyanttan dolayı salgında 4’üncü dalganın yaşanacağını düşünüyor. Bir önceki hafta bu şekilde düşünenlerin oranı yüzde 63’tü. Sadece yüzde 17’lik bir kesim yeni bir dalga yaşanmayacağı görüşünde. Hem delta varyantı hem de vaka sayılarındaki artışa paralel olarak toplumun yüzde 68’i salgının 2021 yılından daha ileri bir tarihte kontrol altına alınabileceği görüşünde.

Ipsos’un araştırmasında gerek dünyada gerekse Türkiye’de hızla yayılan delta varyantının bilinirliği temmuzun ilk haftasına göre 7 puan artarak yüzde 84 seviyesine ulaştı. Bu varyantı duymayanların oranı ise yüzde 16.

Delta varyantını bilen kişilerin çoğunluğu bu varyanttan dolayı salgının süresinin uzayacağı görüşünde. Bireylerin yüzde 57’si bu varyantın salgının çok daha uzun süreceğine inanıyor. “Bizi daha zor günler bekliyor” görüşünce olanlar haziranda yüzde 24 iken, temmuz ortasında yüzde 39’a yükselmiş durumda. İyimserler ise yüzde 59’dan yüzde 33’e gerilemiş görünüyor.

Kötümser, ama rahatız!

Delta varyantından dolayı toplumda oluşan olumsuz görüşlere rağmen bireyler havaların ısınması, yasakların kaldırılmasıyla birlikte daha fazla sosyalleşmeye başlamış durumda.

Haziran başında toplumun yüzde 51’i zorunlu olmayan nedenlerle dışarı çıkarken, bugün bu oran yüzde 62’ye yükselmiş. Her 10 kişiden 4’ü son bir hafta içinde dışarda yeme içme, arkadaşlarla buluşma, misafirliğe gitme ya da ağırlama gibi faaliyetlerde bulunmuş.

MEYVEYİ ALIRKEN RAHATIZ, GİYİMDE HALA KORKUYORUZ!

Ipsos, 15 gün boyunca perakende sektörünü, tüketicileri takip ettiği yeni bir araştırmayı tamamladı. Buna göre alışverişçiler hala endişeli. Alışverişçilerin yüzde 65’i bakkal- manav gibi küçük satış noktalarında rahat olduğunu belirtiyor, diğer yandan sadece yüzde 10’u giyim/ayakkabı alışverişlerinde ürünü deneme konusunda rahat davranabiliyor. Hala satın alınan ürüne dokunmak konusunda tedirginlik var. Alışverişçilerin yüzde 31’i için öncelikli alışveriş kanalı online. Ipsos Market Strategy and Understanding Hizmet Birimi Lideri ve İcra Kurulu Üyesi Beste Yıldız, perakende sektörünün “Roller Coaster” gibi inişleri, çıkışları olan bu yolculuğu kabul etmesi gerektiğini belirtiyor. Yıldız, “Bunu kabul etmeli, benimsemeli ve hazırlıklı olmalı” diyor.