Delta varyantının fiyatlamalar üzerinde etkisi…

Dünya borsaları delta varyantı ve yavaşlama endişelerine rağmen yukarı yönlü dalgalı bir seyir izliyor. 2009 krizi sonrası yaşanan satış dalgalarının geçici olduğunu gören yatırımcılar düşüşleri alış fırsatı olarak kullanıyor. Ancak hisse bazında ayrışma artıyor. Delta varyantının yaygınlaşması ve yavaşlama endişesi ile emtia piyasaları ve değer hisseleri satıcılı bir seyir izlerken, büyük teknoloji şirketleri ve tahvil benzeri hisseler pozitif ayrışıyor.

Aşının yaygınlaşması ve ekonomilerin açılması ile güçlenen reflasyon teması sorgulanmaya başladı. Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarında görülen artış açılmanın gecikmesine ve/veya kapanma tedbirlerinin gelebileceği korkusuna yol açıyor.

İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi Avrupa’nın turizm merkezlerinde vaka sayılarındaki artış salgın ile toplumsal hareketlilik arasındaki bağın kopmadığını göstererek yatırımcıları korkutuyor.

Bizim görüşümüzde önemli bir değişiklik yok. Vaka sayılarındaki artış can kaybına dönüşmediği müddetçe ekonomilerin açılmasında bir geri adım beklemiyoruz. Pandemi döneminde sağlık sistemine ve aşıya yapılan yatırımların önümüzdeki dönemde olası şoklara karşı kalkan görevi üsleneceğine inanıyoruz.

Türkiye ekonomisi gerek salgına karşı mücadele gerekse büyüme cephesinde gelişmekte olan piyasalardan pozitif ayrışıyor. Ancak bu ayrışma piyasa fiyatlarına halen yansımıyor. Enfl asyonun yükselmeye devam etmesi ve uygulanacak ekonomi politikalarına yönelik belirsizlik Türkiye varlıklarını baskılamaya devam ediyor.

Salgındaki pozitif ayrışmanın bu durumu tersine çevirebileceğine inanıyoruz. Avrupa’nın turizm merkezleri Yunanistan, Portekiz, İspanya’da yeni vaka sayısı Türkiye’nin 3-5 katına çıktı. Türkiye bu durumu kullanarak Avrupalı turist için bir cazibe merkezi haline gelebilir.

Avrupa büyümesi sayesinde ihracatta rekorların kırıldığı bir ortamda salgına karşı başarılı mücadele ile turizmi ayağa kaldırabilirsek yumuşak karnımız cari dengeyi toparlayıp yabancı sermayeyi yeniden ülkeye çekebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin şirket, banka ve devlet eurotahvil ihraçlarına olan ilgi bizi ümitlendiriyor. Doğru politikalar uygularsak eurotahvil ihraçları ile başlayan yabancı yatırımcı ilgisi hisse senedi ile devam edebilir.