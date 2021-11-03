Demir Kubbe’yi yapan İsrailli şirket Araplara silah satacak

İsrail ile Arap coğrafyası arasında geçen yıl başlattığı siyasi ilişkilerde olumlu hava ekonomide kendini göstermeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi Körfez ülkeleri ile ilk kez ilişki kurmaya başlayan İsrail, bir yıl geçmeden deyim yerindeyse bölgenin değişmez ülkesi haline geldi. Başta BAE olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerden İsrail’e yatırımlar geldi, İsrailli şirketler bölge ile yeni anlaşmalar imzaladı.

Bilişim, gıda, turizm ile başlayan bu iyileşme havası savunma sanayisine ilk kez yansıyor. İsrail’in en önemli savunma şirketlerinden Rafael Advanced Defence Systems, bunlardan biri. Dünyanın en önemli havacılık organizasyonlarından biri olan Dubai Air Show, Rafael’e stant vererek ilk kez bir İsrailli savunma firmasını fuarda ağırlayacak. 14-18 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dubai Air Show’da İsrailli şirket, hava savunma sistemlerinin yanı sıra uydu istihbarat ve iletişim sistemlerini sergileyecek.

FÜZELERİ DE SERGİLEYECEK

İsrailli Rafael’in vitrine çıkaracağı sistemler arasında savunma sistemleri arasındaki kaynak yönetimini optimize eden ve şu anda dünya çapında 28 hava kuvveti tarafından kullanılan MIC4AD komuta ve kontrol sistemi ve saldırılara karşı koymak için tasarlanmış bir karadan havaya füze sistemi olan SPYDER yer alacak.

Rafael, İsrail’in en eski savunma firmalarından biri. Bağımsızlığını 1948 yılında elde eden İsrail ile yaşıt olan firma, ülkenin silah ve askeri teknolojinin geliştirilmesi için Ulusal ArGe Savunma Laboratuvarı olarak kuruldu. Rafael, dünyanın kısa menzilli roketleri engelleyen ilk hava savunma sistemi olarak bilinen ünlü Demir Kubbe projesini de yapan şirket. 2 yılda bir kez düzenlenen Dubai Air Show, 2019’da 84 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Fuarda 54 milyar doların üzerinde satış anlaşması imzalandı.