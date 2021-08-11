Demire aşığım mermere iman etmiş bir kişiyim

AFYONKARAHİSAR, Kütahya ve Bilecik’i kapsayan bölge temsilcimiz Hatice Aydoğan Özsökmen, büro açılışı için gittiğimizde Hakan Güldağ, Handan Sema Ceylan ve bana hızlı fabrika turları planladı.

Afyon Yumurta’ya sabah saatlerinde uğradık. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser başta olmak üzere kentin önde gelen kurumlarının temsilcilerinin katıldığı büro açılışı sonrası ATSO’da sohbet toplantısına katıldık.

Ardından Cumhuriyet Sucukları’nda hızlı tur yapıp, İscehisar OSB’deki Demmak Makine’nin yolunu tuttuk. Hatice Aydoğan Özsökmen tedirgindi:

- Demmak Makine Yönetim Kurulu Başkanı Şuayp Demirel çok zor randevu verdi. Programımız sarktı, geciktik.

Demmak’ta bizi Şuayp Bey’in oğlu Ekrem Demirel karşıladı:

- Babam dışarı çıkmıştı. Biraz sonra burada olur.

Başlangıçta planımız şöyleydi:

- Demmak Makine’de yarım saati aşmayan bir sohbet-fabrika turu yapar, İstanbul’a doğru yola çıkarız.

Derken Şuayp Demirel geldi, ilk anda sohbete pek niyeti yoktu. Hakan Güldağ, Handan Sema Ceylan ve beni işaret ederek söze girdi:

- İstanbul’dan kalkıp gelmişsiniz. O nedenle ziyaretinizi kabul ettik. Ben gazetelere konuşmayı pek sevmem.

Sohbet başladıktan sonra Şuayp Demirel açıldı, anlatmaya başladı:

- Ben demirci çırağıyım. Demircilik işini dedemden ve babamdan devraldım.

Demirin hayatımızdaki yerinin altını çizdi:

- Kanımızda demir vardır. Ev yapacaksanız demir lazımdır. Demiri hayatınızdan çıkaramazsınız.

Gözlerinden birinin engelli olduğunu belirtti:

- Dedem, diğer gözüm de riske girmesin diye beni imam hatip okuluna gönderdi. Sonra Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’ne gittim. Bu arada direndim, demirci oldum. Üniversiteyi son sınıfta bıraktım. Çünkü artık iş sahibiydim.

Demircilik mesleğindeki ısrarını şu sözle perçinledi:

- Demire aşığım…

Afyonkarahisar’ın mermer yatakları konusundaki zenginliğine işaret edip sürdürdü:

- Mermerin çıkarılmasında eski dönemlerde kullanılan murç, manivela gibi demir aksamları dedem yapmış. Zamanla başka aletler de geliştirmiş.

Bu noktada kendisinin demircilik işini nasıl geliştirdiğine dikkat çekti:

- 1977’de ilk hidrolik krikoyu yaptım. 350 ton itebiliyordu. Türkiye’de ilk mermer makinelerini ben yaptım.

Babasının mermer ocağı sahibi olduğunu kaydetti:

- Ben de mermere iman etmiş bir kişiyim. 1982’de ilk mermer ihracatını başlattım. İtalya’ya blok mermer satıyorduk.

Yeniden makine tarafına döndü:

- 1982 yılında ilk mermer kesme makinemizi yaptık. 1 milyon 250 bin liraya mal ettim, satamadım.

Üniversite son sınıftan terk olmasına rağmen “alaylı” tarafının ağır bastığına vurgu yaptı:

- Kafayla eli entegre çalıştırınca bir şeyler tasarlamak, üretmek mümkün oluyor. Mermer makinelerini geliştirirken çoğunlukla alaylı bir usta gibi davrandım.

56 değişik mermer makinesi ürettiklerinin altını çizdi:

- Anahtar teslimi mermer ocağı ve fabrika kuruyoruz. İran, Azerbaycan, Tunus, Türkmenistan ve Kazakistan’da bu işleri yaptık.

Şuayp Demirel ile sohbetimiz 2 saati aştı. Yola çıkmak için izin istediğimizde Anadolu insanı ev sahipliği ile bastırdı:

- Birlikte yemek yemeden sizi bırakmayız. Hızlıca yemek yiyelim, sonra yola çıkın.

Şuayp Demirel, dedesinden demircilik, babasından mermer işini devralıp bütünleştirmiş, bilge bir Anadolu sanayicisi olmuş…

Mermer sektörüne hem makineleriyle, hem işleme, pazarlama farklarıyla damgasını vurmuş…

Demirci Hacı Ömeroğlulları Şirketler Grubu

DEMMAK Makine’den ayrılırken yönetim odasındaki sehpada duran “Demmak Ebatlama Hattı” broşürünü aldım.

Broşürün iç kapak sayfasında grup çatısı altındaki şirketlerin listesi vardı:

DEMİRCİ HACI ÖMEROĞULLARI ŞİRKETLER GRUBU

- Şuayp Demirel İthalat İhracat İnşaat Taahhüt Ticaret

- Demmer Demireller Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Demmak Demireller Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Dempet Demireller Petrol Ürünleri Nakliye Turizm ve Ticaret A.Ş.

- Emin Demirel Mermer, Maden ve Zirai Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Demteks Demireller Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Temel hedef bilgi ve teknoloji üretmek

ŞUAYP Demirel, fabrika turu sırasında şu ana kadar 6 adet ürettikleri kaya kamyonu “DE-VE”yi gösterdi:

- DE-VE’yi üretmek aslında uzun yıllardır aklımdaydı. 1993’te tasarladım. 2011’de marka tescili yaptırdım.

İşin içine “ulviyet” katmak için kamyonun marka adı olarak “DE-VE”yi seçtiğini belirtti:

- Ayda bir adet belden kırma DE-VE üretebiliyoruz. Temmuz 2022’de daha büyük bir kaya kamyonu üreteceğiz. Onun da adı “Camız” olacak.

Aile fertlerinin sayısını paylaştı:

- Biz 150 kişilik bir aileyiz. Sülalemiz ise 800 kişi… Amcamın torunlarıyla ortaklığım var. Sermaye defterde kayıtlıdır. Ailelerin ihtiyaçları karşılanır.

Şirketlerde görev alanlardan 30-35 kişinin kan bağının bulunduğunu kaydetti:

- Hanımlar ve damatlar bizim işe giremez.

Şöyle bir geçmişi düşündü, hesap yaptı:

- Burada 5 bin kişi benden işi öğrenmiştir. 45 yıldır maaş ödüyorum. Gelir Vergisi listesinde her zaman ilk 100’e giriyorum.

Ardından ekledi:

- Temel hedef bilgi üretmek, teknoloji üretmek olmalı.