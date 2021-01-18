Demirören’e Azerbaycan’da büyük ikramiye vurdu!

Son günlerde en fazla gündem olan konulardan biri de Milli Piyango ve düzenlediği çekilişler. 2019’da Demirören ve İtalyan ortağı Sisal SPA adlı şirketin kurduğu Sisal-Şans Ortak Girişimi’nin Varlık Fonu’ndan ihaleyle aldığı Milli Piyango’da tartışmalar devam ediyor. Bir yandan da Türkiye’deki şans oyunları deneyimini yurtdışına transfer etmek için de yeni fırsatları değerlendiren Demirören Grubu, ilk adımı da kardeş ülke Azerbaycan’da atıyor. Önceki gün Türkiye’de ilk kez dunya.com’da yer alan haberimizde 16 Ocak’ta Azerbaycan’ın kamuya ait şans oyunları şirketinin Demirören Grubu’na verildiğini sizlerle paylaşmıştık. Sosyal medyada da hızla yayılan ve gündem olan haberimizde Azerbaycan Hükümeti, devlete ait piyango şirketinin yönetimini Demirören Grubu’na ait YMT Şans BV adlı şirkete devredeceğini yazmıştık. Azeri basınında da yer alan bilgilere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, devlet piyango şirketi Azerlotereya’nın devri için kararnameyi imzaladı. Karar, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın 9 Şubat 1996 tarih ve 437 sayılı “Devlet teşebbüslerinin sözleşmeye dayalı olarak yönetime devredilmesi hakkında” kararnamesi uyarınca verildi. Aliyev’in imzaladığı kararname ile Ekonomi Bakanlığı 2 ay içerisinde Azerlotereya’yı Demirören Grubu’nun Hollanda Ticaret Odası’na kayıtlı YMT Sans B.V. adlı şirketine onaylanmasını içeriyor. Ardından gerekli düzenlemeler yapılacak ve Azerlotereya, 6 ay içinde Demirören Grubu’na devredilecek.

265 milyon TL geliri var

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı tarafından Kasım 2001’de Azerlotereya OJSC, 2019 yılında 60 milyon manat yani 265 milyon lira ciro yaptı. Şirketin kârı ise 7 milyon manat yani 31 milyon TL. Azerlotereya OJSC’nin bilet dağıtımımı ise Caspian Tech CJSC, Lotto Yayım LLC, Mobil Loto LLC ve Azerpoçt LLC adlı firmalar yapıyor. Görünen o ki; Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a sınırsız destek veren Türkiye ile ilişkilerini daha da sağlamlaştırmak için adımlar atan Azerbaycan, bu tür ihale ve projelerde Türk firmalarıyla daha sıkı çalışacak. Azerlotereya’nın Türk şirketi Demirören’e verilmesi de bunun ilk adımlarından biri...

2019’da İtalyan ortakla Milli Piyango’yu kazanmıştı

Hatırlanacağı gibi 2019’da Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif yapılmış, en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9.5 komisyon oranıyla Demirören ve İtalyan ortağının oluşturduğu Sisal - Şans Ortak Girişimi vermişti.