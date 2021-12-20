Demirören’in 40 milyon $'lık ilaç tesisine Azerbaycan Hükümeti de ortak olacak  

44 günlük savaşın sonunda Karabağ’da işgal edilen toprakların büyük çoğunluğunu yeniden alan Azerbaycan’a büyük destek veren Türkiye, iki ülke arasındaki ticareti de büyütüyor. Kolin, Kalyon, Cengiz, Tekfen Holding gibi Türkiye’nin önemli şirketleri Azerbaycan’da yol yapımdan madenciliğe kadar geniş yelpazede projeleri de üstlenmeye başladı. Ocak ayında bu Türk şirketlerine Demirören Grubu’nun da şans oyunları ile adım attığını Dünya Gazetesi’nde duyurduğumuz haberle sizlerle paylaşmıştık. O haberimizde Demirören Holding’in Azerbaycan kamu şirketi Azerlotereya’nın işletmesini üstlendiğini yazmıştık. Demirören Holding ile Azerbaycan Yönetimi arasında ikinci işbirliği ise sağlık sektörü ile atıldı. Bakü’de Perşembe günü yapılan anlaşma ile Demirören Grubu’nun sağlıkta ilk üretimi Bakü’de hayata geçiriliyor. Ön anlaşmayı Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören imzaladı. İki aşamalı olacak anlaşmada ilk etap 3 yılda tamamlanacak ve 500 kişilik istihdam sağlanacak. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, törende yaptığı konuşmada "İlaç sektörünün önde gelen isimlerinden olan Abdi İbrahim firmasından Ar-Ge desteği alarak bu işi götüreceğiz" dedi.

PİRALLAHİ ADASI’NDA ÜRETİM YAPILACAK

Gelelim anlaşmanın detaylarına. Edindiğim bilgilere göre Demirören Holding’in Azerbaycan’daki ilaç yatırımı 40 milyon dolar olacak. Bugünkü kurla 660 milyon liraya denk gelen bu yatırım için Bakü Yönetimi Pirallahi Adası’nda özel bir yer tahsis edecek. Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki en büyük adası olan Pirallahi, Bakü’ye 43 kilometre mesafede bulunuyor. 17 kilometrekarelik adanın kuzeyi zengin petrol yataklarına sahip. Petrolün Azerbaycan’da ilk çıkarıldığı yer olarak da bilinen Pirillahi’de Azerbaycan Hükümeti 50 hektarlık alanda bir sanayi parkı kurdu. İşte bu parkta yapılması planlanan Demirören Holding’in yatırımına Bakü Hükümeti’ne ait Azerbaycan Yatırım Şirketi (Azerbaijan Investment Company) eşlik edecek. Yani Azerbaycan Hükümeti ve Demirören Holding ortaklığında yapılacak olan bu yatırımla 500 kişi istihdam edilecek. Bunun en az 150’si yerel halktan olacak. Ön mutabakat anlaşmasına göre yatırımın yanı sıra yerel üniversitelerde araştırma programlarının geliştirilmesini ve ilgili endüstrilerin gelişimine destek verilmesini de öngörüyor.

İLK YATIRIMI RUSLAR YAPMIŞTI

Demirören Holding’in Pirallahi Adası’nda yapacağı yatırımda ortaklık yapacağı Azerbaycan Yatırım Şirketi, Mart 2006'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kuruldu. Şirketin tüm hisseleri Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti'ne ait.

Ekonomi Bakanlığı tarafından atanan Denetim Kurulu tarafından yönetilen şirket, Azerbaycan’ın petrol dışı sektörüne sermaye yatırımlarından biri. Şu ana kadar 13 projede yer alan şirket, süt, tohum, tuz, çimento, gemi yapım, tarım araçları gibi alanlarda üretim yapıyor. Şirketin toplam yatırımı ise 130 milyon dolar civarında. Bir hatırlatma daha. Pirallahi Endüstri Parkı’nda 2019’da ilk ilaç fabrikasını Ruslar kurmuştu. Rus R-Pharm’ın yine Azerbaycan Yatırım Şirketi ile yaptığı ortak yatırımla kurulan “Diamed Co” adlı ilaç şirketi 650 kişiye istihdam sağlıyor. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin ve R-Pharm Yönetim Kurulu Başkanı Alexey Repik’in de açılışına katıldığı tesis, 4.6 hektarlık alana kurulu ve 74 milyon dolarlık yatırımla hayata geçmişti.