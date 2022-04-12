Demirören’in ortağı değişti

Türkiye’de yatırımı bulunan en önemli İtalyan şirketlerden biri Sisal S.p.A. Türkiye’ye 2019 yılında Demirören Grubu ile ortaklık kararı alarak giren Sisal, Varlık Fonu’nun bünyesindeki Milli Piyango’nun ihalesine katılmıştı. Demirören ile birlikte İtalyan şirket, Sisal-Şans Ortak Girişim Grubu adıyla Milli Piyango’nun gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesini kazanmıştı. Sisal - Şans Ortak Girişimi’nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılattan kamuya kalacak olan meblağın net o dönemki değeri en az 28 milyar 119 milyon TL olarak hesaplanmıştı. Aradan 3 yıl geçmeden Milli Piyango’nun ortaklarında değişim yaşandı. Demirören’in ortağı Sisal artık İtalyan değil, İrlandalı oluyor. İrlanda’nın en büyük gruplarından biri olan Dublin merkezli Flutter Entertainment, Sisal’ı satın alıyor. Betfair, SkyBet, Poker Stars gibi markaların sahibi olan Flutter Entertainment İtalyan çevrimiçi oyun pazarındaki payını ikiye katlayarak yaklaşık yüzde 20'ye çıkaracağını söylediği bir anlaşmayla İtalyan oyun operatörü olan Sisal'ı 2.2 milyar dolara satın alıyor. İrlandalı şirket, bu satın almayla birlikte Türkiye ve Fas pazarlarına da girmiş olacak.

Peş peşe şirketler alarak büyüdü

Demirören’in Milli Piyango’daki yeni ortağı İrlandalı şirket satın almalarla büyümesiyle dikkat çekiyor. 2015’te Paddy Power ile İngiliz rakibi Betfai’ın birleşmesiyle oluşan Flutter, bu işlemin ardından Mayıs 2017'de günlük fantezi spor operatörü Draft'ı satın aldı. Ardından Mayıs 2018'de ABD’nin spor operatöründen biri olan FanDuel'i 158 milyon dolara bünyesine katan Flutter, Şubat 2019'da Gürcistan kumar endüstrisinde faaliyet gösteren bir işletme olan Adjarabet'in yüzde 51'lik kontrol hissesini satın aldığını duyurdu. Mart 2019'da, Kanadalı kumar operatörü The Stars Group'u 6.95 milyar dolar karşılığında alan Flutter, Aralık 2021'de bu yılın ocak ayında da İngiltere merkezli çevrimiçi tombala şirketi Tombola'yı 542 milyon dolara devraldı.

Güle güle Nurettin Ağabey…

2014 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de organize edilen bir basın toplantısında tanıştım, Türk basınının efsane isimlerinden Nurettin Kurt Ağabey ile. Elini sıktığımda yaşadığım heyecanı anlatmam imkansız. Düşünsenize, 27 yıl görev aldığı Hürriyet Gazetesi’ndeki en önemli manşetler onun imzasıyla çıkmıştı. Muhabirliğin hakkını sonuna kadar veren ender gazetecilerdendi. Yaklaşık 20 yıldır imrenerek, çoğu zaman da tatlı bir kıskançlıkla okuduğum, 8 yıldır da tanıdığım Nurettin Ağabey ile sohbetimiz hiç eksilmedi; aksine arttı. Ayda 2-3 kez telefonlaşır, medyadaki gelişmeleri, hayallerimizi dile getirirdik. Benim hayalim, onunla birlikte aynı yerde yazmaktı. Zira Nurettin Ağabey'den öğrenecek çok şeyim olacaktı. Nurettin Ağabey, uzun zamandır mücadele ettiği akciğer rahatsızlığına karşı mücadelesini düne kadar başarıyla sürdürdü. Dün ise mücadele etmekten yorulduğunu, vefat ettiğini öğrendim. Türk basınında gündemi değiştiren haberlere imza atan Nurettin Ağabey'i kaybettik. Allah ailesine, sevdiklerine sabırlar versin. Türk basını gerçek bir mihenk taşını, gerçek gazeteciliğin önemli bir kalemini kaybettik. Mekanın cennet olsun Nurettin Ağabey, nurlar içinde uyu…