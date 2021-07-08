Demmak demirden güç aldı DEV(E) kaya kamyonu üretti

Demircilik mesleğini 1532 yılından bu yana ‘gururla’ sürdüren Demirel ailesi, mermer makineleri alanında yaptığı üretime bir yenisini ekledi. Şirketleri Demmar’ın yeni üretimi; 30 tonluk yük taşıyabilen “DEVE” markalı 6x6 belden kırma kaya kamyonu. Şirket, 50 tonluk yükü kaldıracak daha büyük üretimine de CAMIZ adını verecek.

Demirci Hacı Ömeroğulları Şirketler Grubu/ Demmar Yönetim Kurulu Başkanı Şuayp Demirel, “Bizim demircilik işimiz tescilli olarak 1532’ye dayanıyor. Serüvenimiz Afyon’da demirci Arif ile başlıyor. Dedemden, babamdan demircilik öğrendim. Türklerde en yüksek mertebe hakanlıksa, ikincisi demircilik yani tarkanlıktır. Dünyada endüstriyi demirciler geliştirdi. Demir hayatın kendisidir. Semavi dinlerin kitaplarında element olarak demiri görürsünüz. Derler ki; ‘demiri kim eğip büküyorsa, dünyayı da o eğer büker’. Demiri hayatınızdan çıkaramazsınız. Kanınız için demir lazım, ev inşa edeceksiniz demir lazım, ameliyat olacaksınız demir lazım, böyle uzar gider…” şeklinde konuşarak, demirciliğin tutkusu olduğunu kaydediyor. Demirel, “Tek gözümden engelli olduğum için ailem, sağlam gözüm de zarar görmesin diye beni İmam Hatip Lisesi’ne yolladı. Elbette okudum ama aklım hep demircilikteydi. Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliğini kazandım. Son yılımda bıraktım, çünkü artık iş sahibiydim” diyor.

Demirci olan ailesinin Anıtkabir inşa edilirken, külünk, murç, manivela, çivi ve balyoz gibi mermer gereçleri yapmaya başladığını kaydediyor Demirel ve “Mermercilikte teknoloji geliştirmeye 1977 yılında 300 tonluk hidrolik kriko üreterek başladık. Böylece mermerin ocaklardan çıkartılmasında çığır açtık. 1982’de 2 ayaklı ST ürettik. Aynı yıl ihracata başladık. İtalya’ya blok mermer sattım, ilk Türk travertenlerini ben ihraç ettim. Şimdi 56 değişik ürünümüz var. Eşimle ABD’ye tarifeli uçakla gittik, yanımda bagajdaki 90 kiloluk numunelerle mermer taşıdım. Bunları o uzak coğrafyaya biz ihraç ettik.” şeklinde konuşuyor.

Anahtar teslim mermer fabrikası

Şuayp Demirel, yurtdışında anahtar teslim entegre mermer fabrikaları kurduklarını da söylüyor. Demirel, şunları kaydediyor: “İran, Azerbaycan, Fas, Tunus, Türkmenistan gibi pek çok yere fabrika kurdum. Tüm bu çalışmalarımızla mermer ihracatçıları arasında şampiyonluklar alırız. Ayrıca bir hayalimi gerçekleştirdim. Sadece motorunu Mercedes’ten aldığımız kaya kamyonu üretiyorum. 2011 yılında markasını aldık. 2019’da prototipini ürettik. 30 tonluk bu kamyona DEVE markasını verdik. Kuran’da da ‘Siz devenin nasıl yaratıldığına bakmaz mısınız?’ denir. İlham oldu. 6 tane ürettim. Önümüzdeki sene temmuzda 50 tonluk CAMIZ’ı da üretmiş oluruz.”

Antik dünyanın da mermer kaynağıydı

45 milyon dolarlık ihracatları olduğunu, sadece mermer grubunda gelirlerinin yüzde 85’ini ihracattan sağladıklarını dile getiriyor Şuayp Demirel. Demirel, “Şu anda Afyon’un İscehisar ilçesindeyiz. Burası MÖ 350 yılında da mermer çıkartılan ve dünyanın önemli yapılarına mermer gönderen bir yerdi. Efes Antik Kenti’nde Atina’dan Roma’ya kadar buradan çıkartılan mermerler kullanılmış” diyor.

Defne Koz’un tasarladığı Avşar Maden Suyu

Şuayp Demirel, yaradılışın temel felsefesinin su olduğunu kaydederek, “Tarih boyunca Avşar Deresi’ndeki bu su sağlık amacıyla kullanılmış. Biz maden suyu tesisi 2015 yılında kurduk. Saatte 50 bin şişelik kapasitemiz var” diyor. Damla şeklindeki Avşar Maden Suyu’nun cam şişesinin tasarımını da dünyaca ünlü Türk tasarımcı Defne Koz yapmış.

900 kişilik istihdam

İscehisar OSB’deki tesislerinde ziyaret ettiğimiz Şuayp Demirel, bilge bir sanayici. Demirel, 900 kişilik istihdam sağladıklarını anlatarak, “Buradan 5 bin kişi gelmiş geçmiştir. 1000 kişiyi emekli etmişizdir. Bizden doğan 25 firma vardır. Hep bir okul olduk” diyor. Demirel, son 10 yıldır da düzenli olarak gelir vergisi rekortmeni.