Türkiye, Mısır, Tunus, Fas ve daha az sayıda olsa da İspanya’da, kış döneminde uzun konaklamalı (long stay) 5 yıldızlı otelde herşey dahil günlüğü 21-29 Euro’ya tatil kampanyası epey tartışıldı.

Daha önceki yıllarda da yapılan uygulamalar enerji krizi nedeniyle sansasyonel bir hal aldı.

Bunun tartışmaları devam ederken bir Alman firması RSD (Reise Service Deutchland) Kapadokya’da 199 Euro’ya 4 ve 5 yıldızlı otelde 15 günlük tur programını duyurdu.

Turun normal fiyatı 1.199 Euro.

Peki 1.199 Euro’luk o tur nasıl oluyor da 199 Euro’ya satılıyor?

199 Euro, '… den itibaren' fiyatıdır.

Kapadokya’ya gelen kişi yeraltı şehirlerini görmek, balon turlarına katılmak ister. Bunlarsız Kapadokya olur mu?

15 günlüğüne 199 Euro’ya gelinen Kapadokya’da balon turu 200 ile 30 Euro, yeraltı şehirleri turu da yine ekstra ücrete tabidir ki, bu konuda zorlama düzeyinde yönlendirme yapılıyor.

Bunun yanında bir de halı, mücevherat ve diğer hediyelik eşya shoppingi (alışveriş) ile Türk gecesine katılma vb. '…den itibaren' fiyata dahil olmayan etkinlikler var.

Türkiye’de '…den itibaren' ibaresi şimdi ikisi de piyasada olmayan Duru ve İremtur ile sektöre girmişti.

Bu başka alan ve konularda da kullanılıyor.

Bazı havayolları zaman zaman 1 Euro’ya uçak bileti şeklinde kampanyalar düzenliyor. O kampanyalarda fiyatın yanına küçük harfl erle de olsa '...den itibaren' diye bir ifade yer alıyor. 200- 300 koltuklu uçağın tamamı değil, yalnız 3-5 koltuğu o fiyata satılıyor. Yapılan iş sansasyonel fiyatla müşteriyi çekmeyi amaçlayan, argo deyimle müşteriye “el gel” yapma yöntemidir.

Konuyla ilgili olarak yurt dışında ve Türkiye’de yasal düzenlemeler var.

Örneğin Almanya’da ucuz fiyatla satılan turlar eğer shopping (alışveriş) amaçlı ise bunun açıkça belirtilmesi gerekir.

Uzun süre konaklamalı (long stay) olandan farklı olarak o fiyata o tur alışverişi kapsıyorsa firma katalog ve ilanlarında bunu belirtilmek zorundadır.

Türkiye’de de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan ve Reklam Kurulu’nun 12.04.2022 tarihli ve 320 sayılı toplantısında 2022/1 numaralı ilke kararı olarak kabul edilen “Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz’un 5. Maddesi’nde şöyle deniyor:

“İndirimli satış kampanyalarına ilişkin reklamlarda '...e varan', '...den itibaren', '...e kadar' ibaresine okunabilir büyüklükte yer verilmelidir. Bu ibareler ile indirimli satışa tabi olduğu duyurulan malların kapsamı tüketicinin makul beklentisini karşılamalıdır.”

Görüldüğü gibi konuyla ilgili düzenlemeler var. Ama bunlar “yaratıcı” pazarlamaya engel değil.