Dengeli kurun hayati önemi…

Hem ihracatçı, hem de hammadde üreticisi kur düşünce “sürekli zarar ağı’’na takıldı. Bu konuda MB’nin “bağımsızlığı” çok önemli. “Olumlu’’ gibi gözüken “olumsuz gelişmeler’’ bize ekonomik dengenin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

DÜNYA’nın bugünkü haberi hayati bir konuyu gündeme getiriyor. Arkadaşımız Yener Karadeniz’in haberine göre “Doların 6,98’e, Euro’nun 8,47’ye gerilemesi sonrası bu yılki 185 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılmasının mümkün olmayacağı’’ belirtiliyorlar. Kurda yaşanan yüksek oynaklığın (volatilite) oluşması, önümüzdeki dönemde dengeli bir kur politikasının önemini ortaya koyuyor.

TİM kayıtlarıyla sayısı 100 bine yaklaşan ihracatçımızın kısa zamandaki yüksek dalgalanmalardan sadece “olumsuz” etkilendiği görülüyor. Bu olumsuzluğun tüm sektörlere has olduğu, görüşülen 6 sektörün (tekstil- konfeksiyon, otomotiv, mobilya, kimya ve makine) “ortak sorun paydası’’ olmasından anlaşılıyor.

Sistem basit anlatımıyla şöyle işliyor: Bağlantınızı dolar kuru 8.58 TL olduğu zaman yaptığınız bir işte taahhüdünüzü şimdi 7.03 TL’den kapatmak zorundasınız. Makine gibi hassas sektörlerde ürün teslimatının 3-9 ay arasında değişmesi, bu zararı katlamalı hale getiriyor. Ya da kur gerilese bile, ithal hammadde fiyatı değişmiyor, aynı kalıyor. Bu ise tekstil-konfeksiyon sektöründe büyük zararlar oluşturuyor.

İhracatçı sektörler kısa vadede sorunu atlatmak için 3 ana talebi dile getiriyor:

- Tüm hammaddelerde ek gümrük vergileri askıya alınmalı.

- Hammadde üreten firmaların önceliği yerli üreticiye verilmeli. Yerli hammadde üretiminin iç piyasada tedariki için yeni destek sağlanmalı.

- Gelecek dönem için iki önemli adımın atılması gerekiyor: Bunlardan biri dengeli kur, diğeri ise yerli hammadde üretim payının arttırılması. Son ‘’olumlu’’ gibi gözüken “olumsuz gelişmeler’’ bize ekonomik dengenin önemini bir kez daha net olarak gösteriyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Dünyadaki ilk global şirket Doğu Hindistan Kumpanyası, 420 yıl önce bugün kurulmuştu. Görünen o ki, global şirketler oluşturmadan ticarete yön vermek mümkün değil…