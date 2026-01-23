Denizcilik rüzgarı Düsseldorf’ta esti

Denizcilik dünyasının en büyük buluşmalarından biri olan Boot Düsseldorf, bu yıl sakin bir atmosferde kapılarını açtı. Katılımın geçmiş yıllara oranla düşük olduğu fuarda, birçok marka en yeni modellerini sergiledi.

Doğuş Marine Linssen’i getiriyor

1949 yılında Hollanda’da ku­rulan ve bugüne kadar 4 bin­den fazla tekne üreten Lins­sen Yachts, Doğuş Marine bünye­sine katılarak Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Kü­çük boyutlardan 55 feet’e kadar uzanan geniş bir ürün gamına sa­hip olan marka, bugün üçüncü kuşak tarafından yönetiliyor.

Hollanda’daki tersanesini gez­me imkânı da bulduğum Lins­sen’in hikâyesi, ahşap ustası ve mobilyacı bir ailenin denizcilik tutkusuna dayanıyor. Dede Lins­sen’in ahşap işçiliğiyle dümen ta­sarlamaya başlamasıyla atılan temeller, zamanla markanın gen­lerini oluşturmuş. Bugüne kadar üretilen yaklaşık 4 bin teknenin 3 bin 500’ünün hâlâ kullanımda ol­ması, markanın dayanıklılığına işaret ediyor.

Doğuş Marine çatısı altında­ki Riviera ve Novamarine mar­kalarının yanına eklenen Lins­sen, ağırlıklı olarak nehir ve göl tekneleri konusunda uzmanlaş­mış olsa da, özellikle Almanya’da güçlü bir müşteri kitlesine sahip.

Üç kuşak bir arada

Markanın üçüncü kuşak tem­silcisi Yvonne Linssen, tersane gezisi sırasında markanın temel yaklaşımını şu sözlerle özetliyor:

“Bizim için güvenilirlik, temiz üretim ve dayanıklılık en önemli değerler.”

Aile kültürüne büyük önem ve­ren markanın standında, yalnız­ca çalışanlar değil; tekne sahip­leri, marka tutkunları ve hatta dördüncü kuşak Linssen ailesi­nin torunları gönüllü olarak gö­rev alıyor.

Linssen, üretimde maliyeti kontrol altında tutarken, sakin, huzurlu ve düşük tüketimli seyir­leri savunuyor. “Acelesi olanın bu markayla pek işi olmaz” yaklaşı­mı, müşteri profilini de belirli­yor. Markanın müşteri yaş orta­laması 60–65 civarında. Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kuru­lu Başkanı Ali Bilaloğlu’nun da eski bir Linssen müşterisi olma­sı, markanın Türkiye’ye gelişin­de önemli rol oynuyor.

100’den fazla çalışan

Almanya-Hollanda sınırında yer alan tersanede 100’den faz­la kişi çalışıyor. Tüm tasarım­lar marka bünyesinde yapılıyor; müşteri geri bildirimleri üretim süreçlerinde büyük önem taşı­yor. Bu nedenle Linssen, Ege ve Akdeniz’den gelecek talepler doğrultusunda esnek üretim ve tasarım geliştirmeye açık.

Linssen ailesinin Türkiye ile bağı da güçlü. Ailenin Alanya’da uzun yıllara dayanan bir geçmişi bulunuyor. Tersanedeki çalışan­ların ortalama çalışma süresi 17 yıldan fazla. Pek çok çalışan mar­kadan emekli oluyor; bu da ku­rumsal bağlılığın en çarpıcı gös­tergelerinden biri.

Nehirde charter imkânı

Linssen’in oldukça sıkı bir hay­ran kitlesi var. Birlikte tatile çı­kan tekne sahipleri, adeta bir otomobil kulübü kültürü oluş­turmuş durumda. Marka, tekne almadan önce mutlaka charter deneyimi öneriyor. Avrupa’nın birçok noktasında charter imkâ­nı sunulurken, yakında Türkiye de bu ağa eklenecek.

Linssen yılda dört kez tersane­de mini fuar düzenliyor. Bu or­ganizasyonlarda markanın geç­mişten bugüne tüm modelleri ve ikinci el tekneler sergileniyor. Markanın kendine güvendiği en önemli alanlardan biri de ikinci el değeri. Bu durum, Türk müşteri­ler açısından da kritik bir avantaj.

“Yavaşla ve hayatı yaşa” mot­tosuyla hareket eden Linssen, 1980’lerde St. Jozef olan ismin Linssen’e dönüşmesinden bu ya­na, gövdeyi baştan başa saran ka­lın halatlar, göl köprüleri için ta­sarlanmış hidrolik katlanır di­rekler gibi ayırt edici detaylarla tanınıyor. Genellikle tek ve çift içten takma motor tercih edili­yor.

20-25 tonluk teknede 5 litre tüketim

Deneme sürüşü yaptığımız Grand Sturdy 40 AC, 110 HP’lik Yanmar motoruyla adeta bir yel­kenli kadar düşük tüketimle se­yir yaptı. Chart plotter’da görü­len saatte 5 litrelik tüketim, tek­nedekileri şaşırttı. Gövdelerin ortalama 20–25 ton olduğu düşü­nülürse, rakamlar gerçekten dik­kat çekici.

Markanın açık denizdeki per­formansı da merak konusu. Do­ğuş Marine Direktörü Mustafa Uluer, markadan oldukça umut­lu. Şimdiden birkaç adet sipa­riş verilmiş durumda. Daha ön­ce Türkiye’de yaklaşık 5 Linssen satılmış, bazı marinalarda mar­ka zaten biliniyor. Şimdi gözler, Linssen’in Türkiye’de nasıl bir yol çizeceğinde.

Türk markaları sahadaydı

Dünyanın en büyük kapalı tekne fuarı olan Boot Düsseldorf Fuarı’nda ilk dikkat çeken Türk üreticiler arasında Sirena Marine, Sancak Yacht, Mercan Yacht ve AIATA yer aldı. Türkiye’deki birçok marina da yabancı ve yerli müşterilere çeşitli fırsatlar sunmak üzere Düsseldorf’taydı.

Sirena Marine CEO’su Çağın Genç, özellikle Sirena 48 ile çok iyi işler yaptıklarını, Sirena 60 ile de müşteri taleplerine karşılık verdiklerini belirtirken, 2026 sonuna kadar tüm üretimlerin satıldığını açıkladı. Yani hedef artık 2027. Küresel ekonominin 2027’de nasıl bir rota çizeceği belirsizliğini korurken, denizcilik dünyası bu tarihi kritik bir eşik olarak görüyor.

Saxdor standı büyüttü, 460 GTS sahneye çıktı

Fuarın en büyük stantlarından biri Finlandiyalı Saxdor markasına aitti. Türkiye’de bugüne kadar 200’e yakın tekne satan Saxdor, yeni 14,4 metrelik 460 GTS modelini tanıttı.

Yaklaşık 500 bin Euro’dan başlayan model, opsiyonlarla 700–800 bin Euro bandına çıkabiliyor. 6 metrelik balkonlar, dev hamak alanı, açılır-kapanır bölümler dikkat çekti. Kabinlerin de büyütüldüğü modelde, 3 x 425 HP V10 Mercury motorla toplam 1.275 HP güç sunuluyor. Ayrıca 300 ve 350 HP’lik motor opsiyonları da mevcut. Standda yaklaşık 6 tekne sergilendi.

Türk markası AIATA, Anadolu Grubu çatısı altında yoluna devam ediyor. Operasyonel değişikliklerin ardından yaklaşık yedinci gövdesini teslim eden marka, fuarda yeni 50 feet’lik motoryatını tanıttı.

Geniş yaşam alanları, ergonomik iç mekân, dev baş oturma alanı, yüksek tavan ve kabinler öne çıkan unsurlar arasında. Kıç tarafta motorların üzerine konumlandırılan güneşlenme alanı, kullanım alanını daha da büyütüyor. Sunfinder adlı yeni modelin satış fiyatının yaklaşık 800 bin euro seviyesinde olması bekleniyor.

Deniz oyuncakları yükselişte

Fuarın en yoğun bölümlerinden biri yine dalış ekipmanları ve deniz oyuncaklarının sergilendiği alan oldu. Sörf ekipmanları, balıkçılık ürünleri ve çok sayıda SUP modeli ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Bu yıl Sunseeker ve Ferretti stantlarında otomobiller de yer aldı. Bentley ve Range Rover, fuarda partner markalar olarak görüldü. Porsche ile yakın iş birliği içindeki Avusturyalı Frauscher, iki ayrı salona yayılan dev standında Porsche modellerine ev sahipliği yaptı.

Fuarda öne çıkan tekneler arasında Azimut 82 FLY ve Sanlorenzo SD90 dikkat çekti. Özellikle 9,5 milyon Euro’luk Sanlorenzo SD90, büyük ilgi gördü.

Bluegame’e Türk CCO

Son dönemin en çok konuşulan markalarından bazılarının tepesinde artık bir Türk yönetici bulunuyor. Deniz Özçakır, Sanlorenzo Grubu bünyesindeki Bluegame ve Swan markalarının Kuzey ve Güney Amerika’dan sorumlu CCO’su oldu.