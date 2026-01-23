Denizcilik rüzgarı Düsseldorf’ta esti
Denizcilik dünyasının en büyük buluşmalarından biri olan Boot Düsseldorf, bu yıl sakin bir atmosferde kapılarını açtı. Katılımın geçmiş yıllara oranla düşük olduğu fuarda, birçok marka en yeni modellerini sergiledi.
Doğuş Marine Linssen’i getiriyor
1949 yılında Hollanda’da kurulan ve bugüne kadar 4 binden fazla tekne üreten Linssen Yachts, Doğuş Marine bünyesine katılarak Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Küçük boyutlardan 55 feet’e kadar uzanan geniş bir ürün gamına sahip olan marka, bugün üçüncü kuşak tarafından yönetiliyor.
Hollanda’daki tersanesini gezme imkânı da bulduğum Linssen’in hikâyesi, ahşap ustası ve mobilyacı bir ailenin denizcilik tutkusuna dayanıyor. Dede Linssen’in ahşap işçiliğiyle dümen tasarlamaya başlamasıyla atılan temeller, zamanla markanın genlerini oluşturmuş. Bugüne kadar üretilen yaklaşık 4 bin teknenin 3 bin 500’ünün hâlâ kullanımda olması, markanın dayanıklılığına işaret ediyor.
Doğuş Marine çatısı altındaki Riviera ve Novamarine markalarının yanına eklenen Linssen, ağırlıklı olarak nehir ve göl tekneleri konusunda uzmanlaşmış olsa da, özellikle Almanya’da güçlü bir müşteri kitlesine sahip.
Üç kuşak bir arada
Markanın üçüncü kuşak temsilcisi Yvonne Linssen, tersane gezisi sırasında markanın temel yaklaşımını şu sözlerle özetliyor:
“Bizim için güvenilirlik, temiz üretim ve dayanıklılık en önemli değerler.”
Aile kültürüne büyük önem veren markanın standında, yalnızca çalışanlar değil; tekne sahipleri, marka tutkunları ve hatta dördüncü kuşak Linssen ailesinin torunları gönüllü olarak görev alıyor.
Linssen, üretimde maliyeti kontrol altında tutarken, sakin, huzurlu ve düşük tüketimli seyirleri savunuyor. “Acelesi olanın bu markayla pek işi olmaz” yaklaşımı, müşteri profilini de belirliyor. Markanın müşteri yaş ortalaması 60–65 civarında. Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu’nun da eski bir Linssen müşterisi olması, markanın Türkiye’ye gelişinde önemli rol oynuyor.
100’den fazla çalışan
Almanya-Hollanda sınırında yer alan tersanede 100’den fazla kişi çalışıyor. Tüm tasarımlar marka bünyesinde yapılıyor; müşteri geri bildirimleri üretim süreçlerinde büyük önem taşıyor. Bu nedenle Linssen, Ege ve Akdeniz’den gelecek talepler doğrultusunda esnek üretim ve tasarım geliştirmeye açık.
Linssen ailesinin Türkiye ile bağı da güçlü. Ailenin Alanya’da uzun yıllara dayanan bir geçmişi bulunuyor. Tersanedeki çalışanların ortalama çalışma süresi 17 yıldan fazla. Pek çok çalışan markadan emekli oluyor; bu da kurumsal bağlılığın en çarpıcı göstergelerinden biri.
Nehirde charter imkânı
Linssen’in oldukça sıkı bir hayran kitlesi var. Birlikte tatile çıkan tekne sahipleri, adeta bir otomobil kulübü kültürü oluşturmuş durumda. Marka, tekne almadan önce mutlaka charter deneyimi öneriyor. Avrupa’nın birçok noktasında charter imkânı sunulurken, yakında Türkiye de bu ağa eklenecek.
Linssen yılda dört kez tersanede mini fuar düzenliyor. Bu organizasyonlarda markanın geçmişten bugüne tüm modelleri ve ikinci el tekneler sergileniyor. Markanın kendine güvendiği en önemli alanlardan biri de ikinci el değeri. Bu durum, Türk müşteriler açısından da kritik bir avantaj.
“Yavaşla ve hayatı yaşa” mottosuyla hareket eden Linssen, 1980’lerde St. Jozef olan ismin Linssen’e dönüşmesinden bu yana, gövdeyi baştan başa saran kalın halatlar, göl köprüleri için tasarlanmış hidrolik katlanır direkler gibi ayırt edici detaylarla tanınıyor. Genellikle tek ve çift içten takma motor tercih ediliyor.
20-25 tonluk teknede 5 litre tüketim
Deneme sürüşü yaptığımız Grand Sturdy 40 AC, 110 HP’lik Yanmar motoruyla adeta bir yelkenli kadar düşük tüketimle seyir yaptı. Chart plotter’da görülen saatte 5 litrelik tüketim, teknedekileri şaşırttı. Gövdelerin ortalama 20–25 ton olduğu düşünülürse, rakamlar gerçekten dikkat çekici.
Markanın açık denizdeki performansı da merak konusu. Doğuş Marine Direktörü Mustafa Uluer, markadan oldukça umutlu. Şimdiden birkaç adet sipariş verilmiş durumda. Daha önce Türkiye’de yaklaşık 5 Linssen satılmış, bazı marinalarda marka zaten biliniyor. Şimdi gözler, Linssen’in Türkiye’de nasıl bir yol çizeceğinde.
Türk markaları sahadaydı
Dünyanın en büyük kapalı tekne fuarı olan Boot Düsseldorf Fuarı’nda ilk dikkat çeken Türk üreticiler arasında Sirena Marine, Sancak Yacht, Mercan Yacht ve AIATA yer aldı. Türkiye’deki birçok marina da yabancı ve yerli müşterilere çeşitli fırsatlar sunmak üzere Düsseldorf’taydı.
Sirena Marine CEO’su Çağın Genç, özellikle Sirena 48 ile çok iyi işler yaptıklarını, Sirena 60 ile de müşteri taleplerine karşılık verdiklerini belirtirken, 2026 sonuna kadar tüm üretimlerin satıldığını açıkladı. Yani hedef artık 2027. Küresel ekonominin 2027’de nasıl bir rota çizeceği belirsizliğini korurken, denizcilik dünyası bu tarihi kritik bir eşik olarak görüyor.
Saxdor standı büyüttü, 460 GTS sahneye çıktı
Fuarın en büyük stantlarından biri Finlandiyalı Saxdor markasına aitti. Türkiye’de bugüne kadar 200’e yakın tekne satan Saxdor, yeni 14,4 metrelik 460 GTS modelini tanıttı.
Yaklaşık 500 bin Euro’dan başlayan model, opsiyonlarla 700–800 bin Euro bandına çıkabiliyor. 6 metrelik balkonlar, dev hamak alanı, açılır-kapanır bölümler dikkat çekti. Kabinlerin de büyütüldüğü modelde, 3 x 425 HP V10 Mercury motorla toplam 1.275 HP güç sunuluyor. Ayrıca 300 ve 350 HP’lik motor opsiyonları da mevcut. Standda yaklaşık 6 tekne sergilendi.
Türk markası AIATA, Anadolu Grubu çatısı altında yoluna devam ediyor. Operasyonel değişikliklerin ardından yaklaşık yedinci gövdesini teslim eden marka, fuarda yeni 50 feet’lik motoryatını tanıttı.
Geniş yaşam alanları, ergonomik iç mekân, dev baş oturma alanı, yüksek tavan ve kabinler öne çıkan unsurlar arasında. Kıç tarafta motorların üzerine konumlandırılan güneşlenme alanı, kullanım alanını daha da büyütüyor. Sunfinder adlı yeni modelin satış fiyatının yaklaşık 800 bin euro seviyesinde olması bekleniyor.
Deniz oyuncakları yükselişte
Fuarın en yoğun bölümlerinden biri yine dalış ekipmanları ve deniz oyuncaklarının sergilendiği alan oldu. Sörf ekipmanları, balıkçılık ürünleri ve çok sayıda SUP modeli ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Bu yıl Sunseeker ve Ferretti stantlarında otomobiller de yer aldı. Bentley ve Range Rover, fuarda partner markalar olarak görüldü. Porsche ile yakın iş birliği içindeki Avusturyalı Frauscher, iki ayrı salona yayılan dev standında Porsche modellerine ev sahipliği yaptı.
Fuarda öne çıkan tekneler arasında Azimut 82 FLY ve Sanlorenzo SD90 dikkat çekti. Özellikle 9,5 milyon Euro’luk Sanlorenzo SD90, büyük ilgi gördü.
Bluegame’e Türk CCO
Son dönemin en çok konuşulan markalarından bazılarının tepesinde artık bir Türk yönetici bulunuyor. Deniz Özçakır, Sanlorenzo Grubu bünyesindeki Bluegame ve Swan markalarının Kuzey ve Güney Amerika’dan sorumlu CCO’su oldu.
