Denizdeki lüks yeniden tanımlanıyor

Lüks denizciliğin parlayan yıldızlarından Finlandiyalı Saxdor Yachts, 2026 üretim kotası şimdiden dolan amiral gemisi serisini yepyeni bir modelle genişletiyor. Açık güverte konseptiyle denizdeki sosyal yaşamı yeniden tanımlayan 460 GTS, dünya prömiyerini Cannes Yachting Festivali’nde yapacak.

Son dönemde lüks denizcilik dünyasının en çok konuşulan markalarından biri olan Finlandiyalı Saxdor Yachts, amiral gemisi ürün ailesine yepyeni bir soluk getiriyor. Markanın açık güverte konseptine sahip yeni modeli Saxdor 460 GTS, dünya prömiyerini 8-13 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek prestijli Cannes Yachting Festivali'nde gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

2026 üretim kapasitesi şimdiden doldu

Bu yıl tanıtılan ve sektörde büyük yankı uyandıran kapalı dümen mahalli "Saxdor 460 GTC" modelinin ardından geliştirilen 460 GTS, aynı yenilikçi platformu bu kez daha sosyal ve özgür bir yaşam tarzına hitap edecek şekilde yorumluyor. Avrupa ve ABD pazarlarında kısa sürede büyük bir taleple karşılaşan Saxdor, 460 serisi için 2026 yılı üretim kapasitesinin şimdiden tamamen dolduğunu açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.

Günümüz lüks tekne sahiplerinin beklentileri artık yalnızca A noktasından B noktasına seyahat etmekle sınırlı değil. Uzun hafta sonu kaçamakları yapmak, dostlarla sosyalleşmek ve demirdeyken konforlu yaşam alanlarının tadını çıkarmak modern denizcilik deneyiminin merkezinde yer alıyor. Saxdor 460 GTS tam da bu vizyonla tasarlandı. Kapalı yapısıyla öne çıkan kardeş modeli GTC'nin aksine; geniş sosyal alanları, güvertede kesintisiz dolaşım imkânı ve markanın DNA'sında yer alan sportif sürüş karakteriyle 460 GTS, açık yaşam konseptini bir üst seviyeye taşıyor.

Geleneksel açık teknelerde denizciler genellikle konfor ve performans arasında bir tercih yapmak zorunda kalırken, 460 GTS bu algıyı kökünden değiştiriyor. Amiral gemisi sınıfına yakışan zengin donanımını ferah bir güverte düzeniyle birleştiren model, opsiyonel olarak sunulan sürgülü kapıları sayesinde değişen hava koşullarına da anında uyum sağlayabiliyor. Saxdor'un karakteristik sürüş genlerini barındıran yeni yat; yüksek verimlilik, sarsılmaz denge ve sezgisel kullanım sunarken dinamik performansından hiçbir ödün vermiyor.

"Premıum segmentteki varlığımızı güçlendiriyoruz"

Saxdor Yachts CEO'su Erna Rusi, 2026'nın marka için stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yapıyor: "2026, Saxdor'un gelişim yolculuğunda belirleyici bir yıl oldu. Sürekli yenilik anlayışımız, net vizyonumuz ve müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde yeni nesil Saxdor yatlarını geliştirdik ve premium segmentteki varlığımızı sağlamlaştırdık. 460 GTC ile başlayan amiral gemisi ailemizi şimdi 460 GTS ile genişletmemiz, modern tekne deneyimini yeniden tanımlama hedefimizin en güçlü göstergelerinden biri."

Cannes'da geniş ürün gamı

Saxdor Yachts, 8-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Cannes Yachting Festivali'nde Port Canto'daki Power Boat Marina alanında ziyaretçileriyle buluşacak. Markanın fuarda sergileyeceği modeller şunlar olacak:

●Saxdor 460 GTS

●Saxdor 400 GTC

●Saxdor 400 GTS

●Saxdor 340 GTWA

●Saxdor 320 GTO

Havacılık sektöründen bileğe taşınan teknoloji

Yüksek saatçiliğin ezber bozan markası Richard Mille, simgeleşen RM 55 ailesini yeni RM 55 01 modeliyle taçlandırıyor. Havacılık teknolojilerini, Formula 1 disiplinini ve üstün kompozit malzemeleri bir araya getiren model, tüy kadar hafif yapısı ve yüksek darbe direnciyle lüks kavramına teknolojik bir boyut kazandırıyor.

Lüks saatçiliğin sınırlarını zorlayan Richard Mille, ikonik iskelet saat anlayışını ileri mühendislik çözümleriyle yeniden tanımlıyor. Markanın yeni modeli RM 55-01, kalbinde yer alan manuel kurmalı Calibre RMUL4 mekanizması, olağanüstü hafif yapısı ve gelişmiş teknik detaylarıyla saat tutkunlarının radarına giriyor.

Mimari ve mühendislik ön planda

Kurulduğu 2001 yılından bu yana geleneksel saat süslemeleri yerine havacılık, Formula 1 ve ileri üretim teknolojilerinden ilham alan Richard Mille, bu çizgisini RM 55-01’de de sürdürüyor. Modelin merkezindeki Calibre RMUL4 mekanizma, markanın ergonomi ve mühendislik odaklı felsefesini gözler önüne seriyor.

Richard Mille modelleri; Rafael Nadal gibi dünyaca ünlü yıldız isimlerin en zorlu spor müsabakaları esnasında bile rahatlıkla bileklerinde taşıyabildiği konfor ve hafiflik standartlarını bu modelde de koruyor.

Saatin mekanizması, havacılık endüstrisinde yüksek sertliği, rijitliği ve korozyon direnciyle bilinen Grade 5 titanyum taban plaka üzerinde yükseliyor. Bu özel malzeme; hassas mikro kumlama, titiz el işçiliği ve siyah PVD kaplama süreçleriyle kusursuz hale getiriliyor. Köprülerde uygulanan Titalyt yüzey işlemi ise hem dayanıklılığı en üst seviyeye çıkarıyor hem de mekanizmaya etkileyici bir derinlik kazandırıyor.

İkili zemberek sistemi

RM 55-01’in kalbinde atan RMUL4 mekanizma, 55 saatlik güç rezervi boyunca çok daha istikrarlı bir tork üretimi sunan çift tamburlu (çift zemberekli) bir sistemle donatıldı. Bu yapı, enerjinin ideal şekilde dağıtılmasını ve dengelenmesini sağlıyor.

Seri, ilk kez 2012 yılında dünyaca ünlü profesyonel golfçü Bubba Watson ile yapılan işbirliğiyle saat dünyasına adım atmıştı. Golf vuruşları sırasındaki yüksek ivme ve ani darbelere dayanacak şekilde geliştirilen koleksiyon; hafifliği, yüksek darbe direnci ve şeffaf iskelet tasarımıyla kısa sürede Richard Mille’in en simgeleşen modellerinden biri haline geldi.