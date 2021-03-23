Denizli bilişim ve teknoloji alt yapısını güçlendiriyor

Dünya genelinde 123 milyon 820 bin insanın enfekte olduğu, 2 milyon 730 bin kişinin yaşamını yitirdiği COVID-19 pandemisi, sosyal hayatımızda bir çok şeyi değiştirirken, dijital ticareti hızlandırdı, bilimin ve gıdanın önemini tüm yalınlığıyla hafızalarımıza yerleştirdi. Birçok ülkenin geliştirilen aşılara hala erişememesi, erişebilen ülkelerin aşılamada hedefledikleri oranlara tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle ulaşamaması ülkelerin bilimsel gelişmeyi sadece sağlıkta değil, sanayide, tarımda, teknolojide kısacası her alanda temel önceliğine alması gerçeğinin somut göstergesi oldu.

Sanayi ve tarım kenti Denizli’de de pandeminin hatırlattığı gerçekler doğrultusunda şirketler, odalar ve kuruluşlar teknolojik alt yapılarını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Birçok şirket e-ticareti satış stratejilerinin odağına alırken, odalar ve sivil toplum kuruluşları yeni projeleri hayata geçirmeye başladı. Bilişim alanında güçlü bir potansiyele sahip olan Pamukkale Teknokent, Denizli OSB’de ikinci fazı kurmaya karar verdi. Tahsis edilen 10 bin metrekare alana kurulacak merkezde Pamukkale Teknokent’te geliştirilen teknolojilerin üretimi yapılacak. Teknokent II. Faz’da Pamukkale Üniversitesi tarafından aşı çalışmaları yapılması da planlanıyor.

Denizli’nin lokomotif sektörü tekstil ve hazır giyime yeni bir vizyon katacak bir proje de Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından hayata geçiriliyor. AB’den 5 milyon Euro destek alan Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında Denizli OSB’de kuruluş çalışmaları süren Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nde kullanılacak makinaların kurulumu yapılıyor. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Teknik Tekstil Merkezi’nin, yeni ürünler elde etmek için çalışma yürütecek firmalara büyük bir kolaylık sağlayacağını ve Denizli sanayisinde inovatif üretim anlamında çığır açacağını, klasik tekstil üretiminden teknik tekstile dönüşüm sürecini hızlandıracağını söyledi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) ise, Büyük Veri Dijitalleşme Merkezi’nin kurulması için çalışmalara başladı. Merkezin kurulumu için fizibilite çalışmasını GEKA desteğiyle yapacaklarını söyleyen DSO Başkan Yardımcısı Okan Konyalıoğlu, sanayi işletmelerinin rekabet gücünü ve uluslararası entegrasyonlarını artırmak, büyük veri alanında firmalara eğitim, danışmanlık, depolama, yazılım hizmetleri sağlamak, gençlerin veri etiketleme alanında istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bu üç önemli projenin yanı sıra Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD), kentte dijital dönüşüm için harekete geçerek DEGİAD İnovasyon Merkezi kurmak için Habitata Derneği ile protokol imzaladı. MÜSİAD Denizli Şubesi ise Bahçelievler Mahallesi’nde Ar-Ge ve inovasyon kültürünü geliştirmek, gençlerin fikirlerini projeye dönüştürmelerine imkan sağlamak için MÜSİAD Eğitim ve Bilim Merkezi kuracak. Facebook İstasyonu kurulması için DTO’nun HABİTAT derneği ile protokol imzaladığını hatırlatmakta yarar var.

Denizli teknoloji ve bilişimde yaşanan hızlı değişime ayak uydurmak için gereken yatırımları yapıyor. Bu çabaların olumlu sonuçlarını inovatif ürünler, yeni genç girişimciler, patentli ürünler ve faydalı modellerle birkaç yıl içinde göreceğiz.