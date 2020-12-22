Denizli iş dünyası bu yılı kayıplarla geçirdi

Tamamlamak üzere olduğumuz 2020 yılını tüm dünyada kabusa çeviren COVID-19 virüsü, aşılamaları bazı ülkelerde başlasa da yaşamımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vaka ve vefat sayılarının birinci dalganın 5 katına çıkması nedeniyle hafta sonları yine evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Dört gözle Çin aşısının ülkemize gelip aşılamanın başlamasını bekliyoruz.

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli’de de toplumun tüm kesimleri salgından olumsuz etkilendi. Salgının başından bu yana illerdeki vaka ve kayıp sayılarını Sağlık Bakanlığı açıklamadığı için öğrenemiyor, ülke genelindeki sayılarla yetiniyoruz. Tam sayıyı bilmiyoruz ama Denizli COVID-19 pandemisi nedeniyle iş dünyasından, sağlık çalışanına, esnafından, öğretmenine, eczacıdan, ev kadınına yüzlerce kişiyi kaybetti. Sosyal medya mecraları korona kayıpları yüzünden taziye evine döndü. Denizli’de günde 15-20 arasında değişen defin sayısı 60’a kadar yükseldi. Son dönemde vaka sayılarında azalma görüldüğü belirtilse de kayıplara her geçen gün yeni isimler ekleniyor.

Denizli iş dünyası da 2020 yılında özellikle koronavirüs olmak üzere birçok önemli ismi kaybetti. Sektörlerinde duayen olarak tanımlanan isimleri toprağa vermek zorunda kaldı. İlk dalgada Taştan Kardaşlar, kayınpederleri Küçüker Tekstil’in kurucusu Besalet Küçüker ve eşi Nezahat Küçüker virüse yakalanarak yaşamını yitirirken, ikinci dalgada Kardemir Haddecilik’in kurucusu Nevzat Karalp, Berberler Tekstil’in kurucusu Selim Berber, Rahmi Palamutçu, Hilmi Yağcıoğlu, Mustafa Çelikel ve DSO Başkanı Müjdat Keçeci’nin ağabeyi Macit Keçeci koronavirüs yüzünden vefat etti.

İş dünyasının kayıpları virüsle sınırlı kalmadı. Tekstil sektörünün duayenlerinden Nesa Tekstil’in kurucusu Nevzat Özel virüsü yendikten bir hafta sonra kalp krizinden, haddecilik sektörünün duayenlerinden Ardöküm’ün kurucusu Hilmi Özcan kalp rahatsızlığı nedeniyle, Denteks’in kurucusu Ali İhsan Kasapoğlu, Dost Tekstil kurucusu Yılmaz Kasapoğlu yaşlılığa bağlı nedenlerle, Fatih Ferforje’nin kurucusu Ali Filiz ve Çelikkol Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Çelikkol mücadele ettikleri rahatsızlıklara yenik düşerek yaşamlarını yitirdi. Pandemiyle birlikte Denizli iş dünyası 2020 yılını kayıplarının üzüntüsüyle geçirdi. Geçtiğimiz yıl da Denizli’nin sanayileşme serüveninin kilometre taşlarından Orhan Abalıoğlu, Esat Sivri ve Hasan Tekin Ada’yı kaybetmişti.

Türkiye’nin üretim ve ihracat üslerinden Denizli’nin sanayileşme yolculuğunun birinci kuşak kahramanlarının birçoğu bugün aramızda yok. Kalan isimleri de birer birer kaybediyoruz. Anadolu Kaplanları’nın başarı öyküleri zaman zaman çeşitli kuruluşlar tarafından kitap, televizyon programı, makale haline getirilerek anlatılıyor. Son olarak Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği, yazar Seval Uysal’ın kaleminden kentin 50 yıllık sanayileşme sürecini, “Öncülerin Yolu” isimli kitabıyla gelecek nesillere taşıdı. Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği de 20. Yılda 20 Duayen projesiyle tekstil sektörünün duayen isimleriyle röportajlar yaptı. Bunlar güzel ve alkışlanacak çalışmalar. Ancak DSO, DTO, DTB gibi meslek odaları, iş dünyası dernekleri, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Denizli Valiliği ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde kentin sanayileşme öyküsünün, tüm çalışmalar taranarak bilimsel bir çalışmayla gelecek kuşaklara hem miras hem yol haritası olarak aktarılması mutlak bir gereklilik.