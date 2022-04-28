Denizli, işlenmiş doğaltaş ihracatında birinciliğe yükseldi     

Türkiye’nin işletilebilir traverten rezervinin yarıdan fazlası Denizli’de bulunuyor. Dünyaca tanınan ve tercih edilen Denizli traverteninin coğrafi işaret belgesi de ticaret odasının çalışmalarıyla alınıp tescili yapıldı. Travertenin yanı sıra Denizli’de beyaz, gri, bej, siyah, kırmızı mermer çeşitlerinin de üretimi yapılıyor. Doğal taş ve mermer şehrin önemli sektörleri arasında yer alıyor. Denizli Sanayi Odası’na kayıtlı 160 firma doğal taş ve mermer işletmesi olarak faaliyet gösteriyor. Şehirde üretim yapan birçok şirketin Isparta, Burdur, Muğla, Afyon’da da ocağı bulunuyor.

Denizli, doğal taş pazarında travertenle önemli bir avantaja sahip olurken, ülkemizin işlenmiş doğal taş ihracatında uzun süredir ilk üçte yer alıyordu. COVID-19 pandemisi, dünya ticaretinde değişikliklere neden oldu, tedarik zincirinde Türkiye öne çıktı. Denizli de pandemiyle birlikte yaşanan değişimlerden pay alabilen, salgını dış ticarette fırsata dönüştürebilen şehirlerden biri oldu. Denizli, 2021 yılında ihracatını yüzde 43 artırarak 4 milyar 574 milyon dolara çıkardı. TİM verilerine göre 14 sektörde tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına imza attı. Doğal taş ve mermer sektörü de 287 milyon dolar değerle ihracatını yüzde 37,5 artırdı. Sektörün rekoru ise 251 milyon dolarla ülkemizin işlenmiş doğal taş ihracatında ilk sıraya yerleşmesiyle geldi.

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, doğal taş sektöründe Denizli’nin algısının özellikle ABD pazarında çok iyi olduğunu söyledi. Doğal taş sektörünün kentin ihracatında yüzde 6,3 paya sahip olduğunu ifade eden Memişoğlu, “İşlenmiş taşlar olarak adlandırılan 6802 grubunda ilk kez liderliğe yükseldik. Bu grupta uzun yıllardır ikinci veya üçüncü sırada yer alıyorduk. Ülkemizin 1 milyar 250 milyon dolarlık işlenmiş taş ihracatının yüzde 20’sini Denizli’den yapıyoruz” diye konuştu.

Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği (DENMERDER) Başkanı Mehmet Serter ise, ihracatın yüzde 87’sinin işlenmiş doğal taş olduğunu, 2022 yılında 300 milyon dolar değere ulaşmasını beklediklerini söyledi. İşlenmiş doğal taş ihracatındaki artışta en önemli etkenin Çin’in pandemiden dolayı kapılarını kapalı tutması olduğunu belirten Serter, “Blok ihracat yaptığımız Çin’de 21 gün karantina süreci var. Firmalar ziyaretçi olarak gitmek istemiyor, Çinli firmalar da alım için Türkiye’ye gelmek istemiyorlar. Döndüklerinde karantina sürecine girmek istemiyorlar. Blok doğal taş ihracatında önemli oranda düşüş var. Şirketler çıkış yolu olarak ürünlerini fabrikalarda işletip işlenmiş ürün olarak satmaya yöneldi. Çin’in bu tutumu devam ettikçe işlenmiş taş ihracatındaki artış devam edecek düşüncesindeyim” değerlendirmesini yaptı.

DENMERDER Başkanı Serter, ilk çeyrek verilerinin de 2022 yılının doğal taş ihracatında daha iyi olacağının sinyallerini verdiğini söylüyor. Dileriz, sektörde Afyon’la birlikte önemli bir konuma sahip Denizli, hedeflerine ulaşır. Çünkü yurda giren döviz cari açığın kapanması, yeni yatırımlar yapılması, yeni fabrikalar kurulması, istihdam alanları yaratılması demek.