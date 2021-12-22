Denizli OSB, eğitimde de üs oluyor

Denizli’nin ilk Organize Sanayi Bölgesi olan Denizli OSB’de 200’den fazla tesiste yaklaşık 28 bin kişi istihdam ediliyor. Tekstil ve hazır giyim fabrikalarının ağırlıklı olduğu Denizli OSB’de faaliyet gösteren firmaların kentin ihracatına katkısı bu yıl 1 milyar doların üzerine çıktı. Yıllardır kalifiye eleman sıkıntısı yaşanan kentte pandemi ile birlikte tedarik zincirinde Türkiye öne çıkınca üretim ve ihracattaki artışa paralel olarak nitelikli ara eleman sorunu da yakıcı olarak hissediliyor.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların ara eleman sorununu sık sık dile getirmesi üzerine Denizli OSB Yönetimi, üç yıl önce harekete geçerek bölgede devlet okulu olarak eğitim veren İl Özel İdaresi 75. Yıl Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Tekstil Meslek Lisesi’ni, kurduğu DOSAV aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalayıp bünyesine dahil etti. Özel Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (DOSTEK), bölge sanayicisinin ara eleman ihtiyacına göre Elektrik Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi ve Moda Tasarım olmak üzere beş alanda eğitim veriyor.

Projenin başarılı olması, sağlanan olanaklarla okula ilginin artması üzerine Denizli OSB Yönetimi, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı kanalıyla eğitimle ilgili yeni projeler geliştirmeye başladı. Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Denizli OSB yürütücülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Pamukkale Üniversitesi ve Sanayi Odası ortaklığı ile bölgeye Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi kurulması için sözleşme imzalandı.

Tekstil ve makine sektörleri başta olmak üzere, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağının geliştirilmesi, nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması ve sanayi sektörünün rekabet gücünün artırılması amaçlanan 6 milyon 700 bin TL bütçeli projenin 5 milyon 25 bin TL’si GEKA tarafından, 1 milyon 675 bin TL’si ise Denizli OSB tarafından karşılanacak.

Pamukkale Üniversitesi ile yapılan görüşmeler sonucu bölgeye Teknoloji Meslek Yüksek Okulu kurulması çalışmaları başlatılırken, DOSAV aracılığıyla Denizli’ye ikinci üniversite kurulması için de harekete geçildi. Kumkısık’ta 75 dönümlük bir alan 30 yıllığına kiralanarak Teknik Teknoloji Üniversitesi kurulması için tahsis edildi. OSTİM Teknik Üniversitesi ve İTÜ’den yetkililerle görüşmeler yapılarak kuruluş süreciyle ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Denizli OSB Başkanı M. Abdülkadir Uslu, bölgenin mesleki ve teknik eğitimde de öncü olmasını hedeflediklerini söylerken, DOSAV Başkanı ve Denizli OSB Başkan Yardımcısı Necip Filiz ise, öncelikleri arasında eğitimin büyük önem taşıdığını belirterek, “Eğitimle ilgili projelerimiz sürüyor. DOSTEK Kolejimize büyük ilgi var. Örnek bir proje oldu. Mesleki eğitim olmazsa olmazlarımızdan. Meslek Yüksekokulu ile ilgili de çalışmalar devam ediyor. Denizli OSB ve DOSAV Vakfı olarak Denizli’ye teknik üniversite kurma projemiz var. Denizli’deki tüm odalarımız ve iş dünyası hep birlikte bunu başaracağız” değerlendirmesini yaptı.

Projeler hayata geçirildiğinde Denizli’nin üretim üssü olan Denizli OSB, mesleki eğitimde de bir üs haline gelecek. Heyecanla bekliyoruz.