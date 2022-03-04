Denizli sanayicisi kendi binasına kavuştu

Denizli, 4,6 milyar dolar ihracatı, 236 bin aktif sigortalı sayısı ile tükettiğinden fazla üreten, ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden biri. Tarım ve turizm potansiyeli ile de dikkat çeken kentin sanayisini Denizli Sanayi Odası (DSO) temsil ediyor. Denizli Sanayi Odası, 9 Ocak 1973 tarihinde EBSO’dan ayrılarak bağımsız bir oda olarak kuruldu. 1463 üyesi bulunan kent sanayisinin amiral gemisi yıllardır, Saraylar Mahallesi’nde Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci’nin deyimiyle kendisine yakışmayan bir iş hanında hizmet veriyordu.

DSO, Türkiye ekonomisini derinden etkileyen 2001 krizinin hasarlarının onarılmasından sonra kendi hizmet binasına yapmayı hedefine aldı. Bir süre sonra sanayi odası, ticaret odası ve ticaret borsasının ortak hizmet binası yapması gündeme geldi. İzmir Karayolu üzerinde Kayalar Mahallesi’nde ortak bina için 3 odaya 7 bin metrekare arsa tahsis edildi. Ancak ortak bina projesi aradan 8 yıl geçmesine rağmen hayata geçirilemedi. Maliyetler de yükselince üç oda yöneticisi ortak bina yapma kararından vazgeçti. Sanayi odası, mevcut arsaya kendi binasını yapmaya karar verdi. Pandemi dönemine rağmen hizmet binasının projesi hazırlandı. DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu başkanlığında, Mehmet Cillov ve Enis Emre Boz’un görev aldığı komisyon 2020 yılının Eylül ayında hizmet binasının ihalesini gerçekleştirdi.

Yer teslimiyle birlikte 15 ay süren inşaat sonunda DSO, 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip, bodrum+4 kattan oluşan hizmet binasına kavuştu. Oda Meclisi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını yeni binasında gerçekleştirdi. Yeni binada ilk toplantıyı yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen DSO Başkanı Müjdat Keçeci, “Uzun yıllar Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda bir iş hanının iki katında hizmet veren odamız artık daha iyi şartlarda hizmet verecek. 16 yıldır hayalini kurduğumuz binamıza nihayet kavuştuk. Türkiye’nin beşinci sanayi kentine yakışan böyle bir hizmet binasıydı. Dönemimizde gerçekleştirilen bu bina için Yönetim Kurulu’na ve Meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bu bina büyük fedakârlıklarla buraya getirildi” cümleleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Keçeci, yeni hizmet binasının çevreci bir konseptle inşa edildiğini, bu ay resmi bir törenle açılışını gerçekleştireceklerini de vurguladı. Binanın tefrişatında oda yöneticileri, meclis üyeleri ve başka şehirlerde bulunan Denizlili iş insanları imece kültürünü yaşatarak destek verdi. DSO Meclisi de, vefa örneği göstererek 120 kişilik konferans salonuna Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasında büyük emeği olan ve odanın en uzun süre başkanlığını yapan Feridun Alpat’ın, 42 kişilik Meclis Salonu’na ise mevcut Başkan Müjdat Keçeci’nin adının verilmesini kararlaştırdı. DSO personeli de yaklaşık iki hafta önce yeni binada hizmet vermeye başladı.

29 yıldır kentte gazetecilik yapan biri olarak Denizli sanayisinin atılımlarını, kendi dinamikleriyle büyümesini, dünya pazarlarındaki mücadelesini, 1994, 2001, 2008 krizlerinde yaşadığı zorlukları, sıkıntıları yakından takip etme şansı buldum. Evet, Denizli gibi bir kentin sanayisini temsil eden DSO, kendi hizmet binasına daha önce kavuşmalıydı. Ancak, DSO yönetimleri yıllarca kente yeni OSB’ler ve yeni istihdam alanları kazandırmaya odaklandıkları için hizmet binası biraz geri planda kalmıştı. Yeni hizmet binasının Denizli ve Türkiye sanayi camiasına hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkesi kutlarım.