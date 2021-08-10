Denizli tarımının önemli bir eksiği gideriliyor

Denizli bir sanayi şehri olduğu kadar tarım kenti de. Verimli topraklarında elmadan üzüme buğdaydan pamuğa 128 farklı tarımsal ürün yetiştirilip tüketiciye sunuluyor. 376 bin hektar alanda yapılan tarımsal ürün ihracatından ülkemize 2020 yılında 60 milyon dolara yakın döviz girdisi sağladı. Denizli tarımının zayıf yönü ise katma değer yaratarak üreticinin gelirini artıracak tarımsal sanayi, işleme, ambalajlama, depolama ve pazarlama organizasyonlarının, sahip olduğu potansiyelle eşdeğer olmaması.

Bu alandaki önemli bir ihtiyacı gidermek için Denizli Ticaret Borsası ve Büyükşehir Belediyesi güç birliği yapma kararı aldı. Ticaret Borsası’nın uzun süredir hayata geçirmek istediği Merkez Lisanlı Depoculuk Tesisi’nin yapımı için iki kuruluş protokol imzaladı. Tavas ilçesinin Sarıabat Mahallesi’nde yaklaşık 35 milyon lira maliyetle inşa edilecek Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi’nde 16 düztaban silo, 2 konik silo, elevatör çukuru, silo altı ve ara tünelleri, sundurma, kurutma temeli, lift, kantar, yangın suyu pompa odası ve idari binalar bulunacak.

Tesisin altyapı, hafriyat işlemlerini Denizli Büyükşehir Belediyesi, yapımını ise Denizli Ticaret Borsası üstlendi. Denizli Ticaret Borsası, Tavas’taki lisanslı deponun yanı sıra Çivril ilçesinde de ikinci depoyu devreye almak istiyor. Lisanslı depoculuk, Denizli’de üreticilere, tüccarlara, diğer yatırımcılara ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacak, tarımsal yatırım alanında önemli bir eksiği giderecek. Depoya konulan ürünlerin standardı olacak, ürün depodan dışarı çıkmadan Elektronik Ürün Senedi ile alınıp satılabilecek, üreticilerin depolama sorununu çözülecek.

Lisanslı deponun inşaatına en kısa sürede başlamak istediklerini söyleyen Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, “Borsamız 700’e yakın aktif üyesi ile Denizli ili sınırları içerisinde hizmet vermektedir. Kotasyonumuzda 66 çeşit ürün bulunmaktadır. Şehrimizin ekonomisinin, tarım ve tarıma dayalı gıda sanayinin, hayvancılığın gelişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Paydaşlarımız ile birlikte birçok proje yürütüyoruz. Bunlardan biri de lisanslı deponun kurulması. Bu tesis üreticilerimiz için büyük önem taşıyor” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, lisanslı depoda hububat, yağlı tohum ve bakliyat ürünlerin sağlıklı bir şekilde depolanarak ülke ekonomisine kazandırılacağına dikkat çekti, “Çiftçimiz ürünlerini hemen satmak zorunda kalmayacak, sağlıklı şekilde depolanacak ve belgeleri ile satış gerçekleştirebilecek. Üreten insanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin toplam üretiminin yüzde 87’sinin gerçekleştiren Denizli’ye Kekik Borsasının da bir ön önce kurulması gerektiğini hatırlatarak, iki kuruluşu böylesine önemli tesisin yapımı için bir araya geldikleri için kutluyorum.