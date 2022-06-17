Denizli, temiz üretime odaklandı

Denizli, ülkemizin 3 milyar doları aşan ev tekstili ihracatının yarısını, alt grup bazında bakıldığında ise toplam havlu ihracatının yüzde 75’ini, bornoz ihracatının yüzde 67’sini ve nevresim ihracatının yüzde 55’ini gerçekleştiriyor. Tekstil sektörü Denizli’nin 4,5 milyar doları geçen toplam ihracatının da yüzde 38’ini oluşturuyor.

Tekstil ve hazır giyimin su kullanımının en fazla olduğu sektör olması, ihracatın yarıdan fazlasının AB ülkelerine yapıldığı gerçeği, Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde Denizli’nin “temiz üretim” temasına odaklanmasını kaçınılmaz hale getiriyor. İhracat gücüyle bir dünya kenti olan Denizli’de son dönemde su tüketiminin azaltılması, atık suyun geri kazanılarak üretimde kullanılması, yeni arıtma tesislerinin kurulması için önemli projeler geliştiriliyor. Özel şirketler, odalar, OSB’ler, kurumların destek ve işbirliği ile AB’nin döngüsel ekonomi düzenlemeleri kapsamında, yenilenebilir enerjiye geçiş, atık yönetimi ve emisyonların kontrolü hedeflerine uyum sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

Bu projeleri özetleyecek olursak, Denizli OSB, üyelerin artan kapasiteleri, yeni faaliyete geçen işletmeler ve değişen kirlilik değerlerini dikkate alarak, 42 bin m³/gün kapasiteli mevcut Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin yetersiz kalacağı düşüncesiyle, 30 bin m³/gün kapasiteli yeni arıtma tesisi kuracak. Dünya Bankası kredisi başvurusu onaylanan projede arıtmanın yanı sıra suyun geri kazanımının sağlanarak, üretimde kullanılması hedefleniyor. Yeni arıtma tesisinin devreye alınmasıyla günde 72 bin metreküp atık su arıtılacak. Yatırımların hız kazandığı Çardak OSB’de ise günlük 6 bin metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesisinin yapımı için Sanayi Bakanlığı, 3 yılı ödemesiz 13 yıl vadeli yatırım kredisi tahsis etti.

Beş tekstil firmasının atık sularını arıtan Gümüşsu Arıtma da, GEKA desteğiyle “Sürdürülebilir Su Yönetimi İçin Atıksu ve Tuz Geri Dönüşümü ile Sıfır Deşarj Yolunda İlk Adım” projesi kapsamında atıksu geri kazanım tesisini hizmete açtı. Firma, mevcut arıtma tesisine; renk giderimi, atık su geri dönüşümü, tuz geri kazanımı sistemlerini kurarak, sürdürülebilir su yönetimi için yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarında önemli bir aşama gerçekleştirdi.

Denizli Sanayi Odası, GEKA ve WWF ile 2018 yılında temiz üretim harekâtı başlatmıştı. Daha az su kullanımı ve daha temiz üretim metotlarının geliştirilmesi için yürütülen projeye 19 boyahane katılım sağladı ve 17 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirildi. Sanayi odası bu yıl da Sanayi Bakanlığı’nın Üreten Şehirler Programı kapsamında Denizli'nin “Geleceği Temiz Üretimde Projesi” ile destek almaya hak kazandı. DSO ve GEKA tarafından yürütülecek proje ile tekstil ve hazır giyim sektöründe 40 işletmeye enerji verimliliği, temiz üretim ve hammadde verimliliği alanında danışmanlık verilecek, yatırım için fizibilite raporları oluşturulacak, fon sağlanması için çalışmalar yapılacak.

Boyahane ve terbiye işletmelerinin Denizli’de yılda 18 milyon metreküp su tükettiğine dikkat çeken Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Bu tüketim yaklaşık 230 bin kişinin yıllık süt tüketimine eşit. Sadece bu veri bile, su kullanımına yönelik verimlilik çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Denizli’nin su kullanımıyla ilgili de tedbirleri almamız, tekstil sektöründe alternatif çözüm arayışlarına yönelmemiz gerekiyor. Hep birlikte çok güçlü bir şekilde sanayimizin bu sorununa çözüm bulacağız” dedi.

Temiz üretim için atılan adımlar sadece sanayiciyi değil, tüm canlıları ilgilendiriyor. Her proje, her adım, gezegenimizi daha yaşanabilir hale getirecek.