Denizli’de üniversite-sanayi işbirliği özlenen noktaya taşınıyor

Kuruluş temelleri 1976 yılında Eğitim Enstitüsü ve Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’yle atılan, 11 Temmuz 1992 tarihinde yayımlanan 3837 sayılı kanunla kurulan Pamukkale Üniversitesi, bugün 15 fakülte, 17 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 3 yüksekokul ve 39 araştırma merkezi ve 3 laboratuvar ile Denizli’nin tek yükseköğretim kurumu konumunda. 174 ön lisans, 137 lisans ve 135 yüksek lisans ve 48 doktora olmak üzere 494 programda eğitim veren Pamukkale Üniversitesi’nden 29 yılda 118 bin 576 öğrenci diploma alıp meslek hayatına başladı, 48 bin 923 öğrenci eğitimini sürdürüyor.

Pamukkale Üniversitesi’nin kuruluşu Denizli’de büyük heyecan yaratmış, iş dünyasında da sevinçle karşılanmış, odalar, sivil toplum örgütleri, şirketler, iş insanları ve hayırseverler üniversitenin gelişimi için önemli katkılarda bulunmuşlardı. Denizli’nin desteği günümüzde de aynı istek ve heyecanla sürüyor. Üniversitenin birçok noktasında, özellikle PAÜ Hastanesi’nin neredeyse her yerinde bir hayırseverin isminin olması kentin üniversitesine ne kadar sahip çıktığının somut göstergesi.

Denizli’nin böylesine sahip çıktığı Pamukkale Üniversitesi’nin kentin ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel hayatına önemli katkıları oldu, ancak üniversite-sanayi işbirliği bir türlü istenen düzeyde sürdürülemedi. Prof. Dr. Hasan Kazdağlı ve Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç’ın rektörlüğü dönemlerinde önemli adımlar atıldı, projeler hayata geçirildi ama sonraki dönemlerde çeşitli nedenlerle arzulanan noktaya ulaşılamadı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Hüseyin Bağ döneminde ise üniversite ile iş dünyası arasındaki bağ tamamen koptu. Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ’de başlayan fikir ayrılığı nedeniyle Yönetim Kurulu’nda bulunan DSO, DTO, DTB ve DENİB başkanlarının istifasıyla başlayan süreç, Rektör Bağ’ın görevden alındığı 2020 yılına kadar sürdü.

Rektörlük görevine Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın atanmasıyla kopan bağlar yeniden kurulmaya başlandı. Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ’de yapılan genel kuralda oda başkanları yeniden yönetime girdi, Teknokent Genel Müdürlüğü’ne getirilen İlyas Yılmazyıldız ve ekibi kesintiye uğrayan ilişkilerin daha güçlü olarak yeniden sağlanması için yoğun mesai harcadı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, meslek odalarını ve Denizli OSB’yi ziyaret ederek işbirliğini güçlendirecek adımlar attı. Teknokent’in ikinci fazının Denizli OSB’de kurulması kararlaştırıldı, iş dünyası dernekleriyle işbirliği protokolleri imzalandı.

Son olarak Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ, Pamukkale Üniversitesi ile Denizli sanayisi arasında işbirliğini geliştirmek ve akademisyenlerinin bilgi birikimlerini sanayi üretimiyle bir araya getirmek için Teknokent Üniversite-Sanayi İş Birliği Portalı, TeknoÜSİP’i kullanıma açtı. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Tekno ÜSİP’in üniversite-sanayi işbirliğine önemli katkı sağlayacağını, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda akademisyenler ve firmaları bir araya getireceğini söyledi.

Özetle, Denizli’de PAÜ ile iş dünyası arasında karşılıklı adımlarla yeniden bir sinerji oluşturuldu. Umarım, bu işbirliği güçlenerek devam eder, kazanan Denizli olur.