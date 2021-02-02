Denizli’nin 2021 gündeminde tekstil ve OSB yatırımları var

Türkiye’nin sanayisi ve ihracat performansıyla öne çıkan şehirlerinden Denizli, 2021 yılını yatırım yılı ilan etti. Küresel salgına rağmen 2020 yılının ikinci yarısında ciddi bir artış performansı yakalayarak eylül, ekim ve kasımda aylık bazda ardı ardına tüm zamanların ihracat rekorlarına imza atan Denizli, yılı 2019’a göre yüzde 0,25 artış ve 3 milyar 191 milyon dolar ihracatla kapattı.

Denizli’nin lokomotif sektörü tekstil ve konfeksiyon 1 milyar 287 milyon dolarlık döviz geliri elde ederken, elektrik-elektronikte 376 milyon dolar, demir-demir dışı metallerde 221 milyon dolar, madencilik sektöründe ise 144 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Pandemiyle birlikte özellikle tekstil ve hazır giyim sektöründe tedariklerin Türkiye’ye yönelmesi iş dünyasının yatırım planlarını da hızlandırdı. Denizli’de 2020 yılında alınan yatırım teşvik belgesi sayısı da arttı. 11 ayda 2 milyar 429 milyon TL tutarında 154 yatırım için teşvik belgesi düzenlendi.

Üçü faal beş Organize Sanayi Bölgesi bulunan Denizli’de Mermer Islah OSB ve Gıda İhtisas OSB kurulması için girişimler sürerken, Denizli OSB, Çardak OSB ve Bozburun bölgesinde yatırımlar yapılmaya başlandı. Çardak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki altıncı yatırım olan AYT Kumaşçılık, yeni fabrikasının temelini attı. Çardak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu, yatırımların öngörüleri doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

“Bölgemizde altıncı yatırımın temeli atıldı. Bu yıl AYT Kumaşçılık ile başlayan temel atma süreçlerimiz Altıntaş Baharat, Çalışkan Tarım, Askon Demir ve Feedtech firmalarıyla devam edecek” diyerek dört yatırımın daha müjdesini verdi. Çardak OSB’de geçen yıl 566 bin metrekare büyüklüğündeki 21 parseli alan AGT Ağaç San. Tic. AŞ’nin yapacağı yatırımın fizibilite çalışmaları da sürüyor. Firmanın bu yıl yatırımın temelini atması bekleniyor.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde ise geçen yıl yapılan düzenlemeyle 684 bin metrekare büyüyerek 5 milyon metrekare alana ulaşmasına rağmen yatırım için satılık parsel kalmadı. Islah çalışmasıyla parsel sayısını 184’ten 223’e çıkaran Denizli OSB’de genişleme alanında yer alan şirketler yatırımlarına başlarken, Bölge Yönetimi sanayicilerin satılık ve kiralık yer taleplerine olumsuz yanıt veriyor. Pandemi sürecine rağmen elektrik, doğalgaz ve su kullanımının geçen yıla göre arttığını söyleyen Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş, “26 bin kişinin istihdam edildiği, Denizli ihracatına 750 milyon dolar katkı sağlayan bölgemizde sanayicilerimizin kiralık ve satılık yer için yoğun bir talebi var. 2021 yılı bölgemiz için yatırım yılı olacak” dedi.

Tüm bu gelişmeler Denizli’nin 2021 yılından beklentilerini yükseltiyor. Denizli sanayisi geçen yıla da aynı yatırım iştahıyla başlamış, ancak pandemi beklentileri kesintiye uğratmıştı. 2021 hedeflerinin kesintiye uğramamasında da aşılama takviminin hızlı ilerlemesi ve yaz aylarına Türkiye’nin ve dünyanın virüsü kontrol etmiş olarak girmesi büyük önem taşıyor.