Denizsiz kentte su sporları festivali…

Tekin Çiçek

tekin.cicek@dunya.com

İmkânı olanlar gelip o anların canlı şahidi oldu. Görenler şaşkınlığını da gizleyemedi.

Daha önceki gelişlerinde gördükleri o bölge farklı bir görünüme bürünmüştü.

Çevresinde düzenlemeler yapılmış, sarp kayalıkların arasından muhteşem manzara yeni bir renk kazanmıştı.

Birkaç yıl öncesine kadar kimsenin hayal bile edemeyeceği değişimler yaşanmıştı.

Herkesin gözlerinde aynı bakış vardı:

Hayranlık, huzur, güneşin altında esen serinleten yel…

Günün sonunda önümüzdeki dönemler için de ajandalara not düşüldü:

“Buraya bir kere daha geleceğiz. Bir dahakine daha çok zaman geçirmeliyiz”

Gaziantep Rumkale…

Nam-ı diğer Fırat’ın incisi.

Yavuzeli İlçesi’nde bulunan Rumkale, geçtiğimiz günlerde 4. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Dünyanın birçok ülkesinden sporseveri bir araya getirdi.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilciliği ve Türkiye Su Topu Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen festivalde eşsiz manzara eşliğinde 286 sporcu açık su yüzmede, 20 takım ve 600 sporcu dragon botta ve 8 takımın katıldığı sutopu branşında 150 sporcu derece için yarıştı.

Bir zamanlar “Fırat akıyor, Gaziantep bakıyor” denilen bölge şimdilerde açtığı yeni sayfa ile eşsiz doğası ve tarihi ile geçmişi geleceğe taşıyor.

Bu yıl pandemi nedeniyle katılım her ne kadar beklenenin altında kalsa da ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Rumkale’de aylardır yapımı devam eden cam terası da ilk kez görücüye çıktı ve büyük hayranlık uyandırdı. Tarihi alanların da restore edildiği gözlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de burada yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi ile beraber bütün tarihi alanları restore edeceklerini ifade ederek, 3 sene sonra Zeugma’dan Rumkale’ye ve Karkamış’ta yapılanmaların devam edeceğini belirtti.

Büyük bir turizm potansiyeline sahip Rumkale’nin yıllardır devam eden çalışmaların meyvesini toplamak gurur verici olsa gerek. Rumkale, önümüzdeki dönemlerde de turizme yeni bir bakış açısı kazandıracak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in belki de üç cümlesi durumu çok iyi özetliyor: “Hepimiz Fırat’ın çocuklarıyız. Bu coğrafyanın çocukları olarak diyoruz ki ‘coğrafya karakterdir’. Bu toprakların çocukları çalışkan, karakterli, cesaretli, ekmeğini taştan çıkarandır.”

Emeği geçenlere teşekkürler…

Bu arada…

Gaziantep ve deniz dışarıdan pek yan yana gelmeyen sözcükler gibi dursa da durum hiç öyle değil.

Gaziantep, alabalık üretiminde 81 il arasında yıllık 5 bin 250 ton ile 6. sırada. Alabalığın büyük kısmı AB ülkeleri ve Rusya ya ihraç ediliyor.

Bu da Gaziantep’in bir başka başarı öyküsü…

Sağlıcakla kalın…