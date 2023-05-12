Deprem bölgesine destekler devam ediyor

Şubat ayı başında gerçekleşen depremin ardından üç aydan fazla zaman geçti. Büyük yıkıma uğrayan bölgede, ilk günlerdeki arama ve kurtarma çalışmaları günümüzde bölgenin yeniden sosyal yaşama uyum sağlaması ve hayata tutunmalarına yönelik çabalara dönmüş durumda.

Bölgeye yönelik olarak pek çok şirket ilk günkü desteklerinin devamı olarak bölgeden elini çekmiş değil. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir taraftan da çadır kentler ve konteyner kentlerde sosyal yaşam devam ediyor.

Türk Telekom, 85 milyon bir kampanyası ile hem deprem bölgesindeki çocukların sosyal hayatına ilişkin çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da istihdam seferberliği ile bu bölgede işsiz kalmış kişilere iş bulmaya çalışıyor. E-ticaret platformları, bölgedeki esnafın işlerini devam ettirebilmesi için çeşitli olanaklar sunarak bölge ürünlerinin e-ticaret ile Türkiye’de dağıtılması için uğraşıyor.

Turkcell, Gönül Bağı ismini verdiği çeşitli projeler ile bölgede istihdama, sosyal hayata yönelik projelerini devam ettiriyor. Turkcell, bu projelerinin kapsamında bir de esnafa yönelik olarak bir hizmet başlattı. Turkcell Pasaj adı altında çoğunlukla elektronik ürünlerin satıldığı e-ticaret platformunu deprem bölgesindeki esnafa açtı.

Bu bölgedeki yaklaşık 500 esnaf, hem yöresel ürünleri bu platform üzerinden Türkiye’de satışa sunabiliyor hem de akıllarına gelen başka e-ticaret projelerini de bu platform üzerine taşıyabiliyor. Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Turkcell Pasaj özelinde neler yapmaya çalıştıklarını anlatmak üzere bir sohbet toplantısı düzenlendi. E-ticaret platformlarını bölgedeki esnafa açmak kolay.

Bu esnafın işlerini çoğaltmaları için kargo desteğini sağlamak, e-ticaret platformundan komisyon almamak gibi basit detayları yerine getirmek de Turkcell için kolay adımlar. İşin zor kısmı esnafı e-ticaret konusunda eğitmek. Kadri Özdal, bu konuda çalıştıklarını, esnafa hem ürünleri listelemeleri konusunda hem de e-ticaretin işleyişi konusunda eğitimler verdiklerini söylüyor.

Turkcell Pasaj uygulamasında, bölge esnafına yönelik en büyük avantaj ise Turkcell’in aylık 220 milyon ziyaretçi çeken platformlarından Turkcell Pasaj’da satış yapmak isteyen esnafa trafik aktarmak, yani bir çeşit müşteri yönlendirmesi gerçekleştirmek. Ramazan Bayramı haftasında hayata geçirilen projeyle, şehirlerin simgesi haline gelmiş ve yerel ekonominin can damarları olan pasajlar dijitalleştirilmiş. Depremzede esnaf, Pasaj vitrinine koyduğu yerel ürünlerini Türkiye’nin her yerine ulaştırma imkânına sahip olmuş.

Projenin hayata geçtiği günden bugüne yaklaşık 1 aylık sürede depremzede esnafın ürünleri, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 1000’den fazla haneye ulaştırılmış durumda. Şimdi amaç, daha çok esnafın bu pasajlarda yer almasını sağlamak ve ekonominin işlerliğine katı sunmak. ‘Gönül Bağı Pasajı’nda deprem bölgesindeki satıcıların elinden çıkan gıdadan bitki ve dekorasyona, takıdan aksesuara kadar yaklaşık 500 yerel ürün bulunuyor.

Kısa sürede ürün sayısını 1000’in üzerine çıkarmayı hedefleyen Pasaj, bu projeyle herhangi bir kâr amacı da gütmüyor. Destek programı ilk etapta 31 Aralık tarihine kadar sürecek. Programın depremzedelere fayda sağladığı sürece uzatılması da planlanıyor. Ayrıca Pasaj müşterileri, ‘Gönül Bağı Pasajı’ndan yaptıkları alışverişlerde de ücretsiz kargo fırsatından yararlanıyor. Platformdaki ürünlerin fiyatları ve stoklarını ise esnaf belirliyor.