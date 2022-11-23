Dün, Düzce’nin Gökyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, çevre iller dahil geniş bir alanda hissedildi ve bizlere, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçeği maalesef deprem olduğunda hatırlıyor aradan biraz zaman geçtikten sonra unutuyoruz. Oysa deprem öldürmüyor, tedbirsizlik öldürüyor. 1999 yılındaki Gölcük ve Düzce depremlerinde kaybettiğimiz canlarımızı unuttuğumuz için Bingöl, Van, Elâzığ ve İzmir depremlerinde de canlarımız gitti. Allah hepsine rahmet eylesin. Ama artık vakit kaybetmeden tedbir almasını da bilelim.

Deprem vesilesi ile basında uzman yayıncılığa duyulan ihtiyaç da bir kez daha hatırlandı. Konuyla ilgili dersini çalışmayan muhabirlerin yanında, ekranlara çıkan bilgisiz/ilgisiz insanlara bir kez daha şahitlik ettik. Maalesef basınımızda işin uzmanlarına mikrofon uzatmak yerine belli başlı kişilerin en ufak bilgileri dahi olmayan konularda görüşlerine başvurur olduk. Oysa gözümüz ile ilgili bir sıkıntı olduğunda göz doktoruna gidiyor, kulak burun boğaz doktoruna gitmiyoruz. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de alanında uzmanlaşmaya ve alanında uzman kişilerin görüşlerine başvurarak toplumu aydınlatmaya ihtiyaç var. Bunu yapabilmenin yolu da yetişmiş insan kaynağına sahip olmaktan geçiyor. Medya olarak uzman yetişmiyor diye şikâyet ediyoruz ama insan yetiştirmek de istemiyoruz.

Gazeteniz Dünya, 42 yıllık köklü geçmişinde hemen hemen, her sektörde işin uzmanı muhabirler, köşe yazarları yetiştirdi. Yetiştirmeye de devam ediyor. Medya dünyasında herkesin üzerinde fikir birliği ettiği üzere Dünya bir okuldur. Ne mutlu bize ki, bu arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu bugün basınımızın değişik mecralarında hakkıyla görev yapıyorlar ve bu insanlarla dostluğumuz da devam ediyor. Dünya’da işi öğrenip mesleğin hakkını verenlerin yanında her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de maalesef işinin hakkını vermeyen / veremeyenler, başka yollara sapanlar olabiliyor. Bunlar kısa vadede para ve itibar kazandıklarını zannedebilirler ama dünün bu tür muteber! insanlarını bugün hatırlayan yok! Bugün muteber olduğunu zannedenleri de yarın hatırlayan olmayacak. Biz ise dün ve bugün olduğu gibi yarın da yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Gerçeği tüm yönleriyle ortaya koyacak, doğru insanlarla doğru projeler gerçekleştirerek toplumu aydınlatacağız. Aydınlatacağız ki, gerçek tüm çıplaklığı ile ortaya çıksın, herkes hak ettiğine kavuşsun.

O yüzden de diyoruz ki temiz medya olmadan temiz toplum olmaz. İnsan yetiştirin, işi uzmanına verin, işin uzmanı ile çalışın.