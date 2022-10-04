‘Depresyona girmeyen tek sektör doğrudan satış oldu’

Pandemiyle birlikte artan sağlıklı yaşam farkındalığı, iki sektörün birbiriyle etkilenerek büyümesine neden oldu. Özellikle beslenme konusundaki davranış değişiklikleri, gıda takviyelerinde bazı ürünlerin yüzde 500’lere varan oranlarda büyümesine neden oldu. Ağustos ayında göreve gelen Doğrudan Satış Derneği Başkanı Ediz Haksal, “Bu dönemde insanların bilime inancı arttı. Paça çorbasından bilimin söylediklerine yönelen bir davranış değişimine şahit olduk. Gıda takviyeleri sektörü yüzde 120’ye yakın büyüdü” dedi.

2022 itibarıyla dünyada 186 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan doğrudan satış sektöründe, girişimci sayısının 128 milyona yükseldiğini ifade eden Haksal, şu bilgileri verdi: “Sektörde global büyüme yüzde 1,5 oranında hıza ulaştı. Türkiye, AB ülkeleri arasında büyüme oranında pozitif ayrıştı. Doğrudan satış sektörü AB’de 2021 yılında yüzde 3 büyüme göstermişken, Türkiye’de büyüme oranı yüzde 24,4 oranında gerçekleşti. Mikro girişimciliğin yükselişi, pandemi döneminde artan esnek çalışma talebi ve ek gelir arayışı sektörün istikrarlı bir şekilde büyümesini sağladı. Ciro bazlı büyüme geçen yıla kıyasla yüzde 24,4 artarak 2021 yılında 3,5 milyar TL’ye ulaştı. Doğrudan satıştaki toplam harcama artışının ise yüzde 35’i wellness (zindelik), yüzde 25’i kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ile yüzde 16’sı ise ev alet ve gereçlerinden geldi.”

Sağlıklı yaşam katalizör oldu

Haksal’ın dikkat çektiği bir başka büyüme de, gerek işten çıkarmalar gerekse uzaktan çalışmanın etkisiyle artan doğrudan satış temsilcileriyle ilgili. “Dijitalleşmenin etkisiyle çalışma yaşamı değişti. Doğrudan satış yöntemiyle kendisi için gıda takviyesi ya da beslenme ürünü alanlar, daha sonra buradaki potansiyeli görüp satış temsilcisi olma kararı verdi. Bu dönemde çok fazla yeni kullanıcı kazandık. Doğrudan satış ürünlerinde beslenme ürünlerinin payı yüzde 13’ten yüzde 48’lere ulaştı. Bir yandan artan ek gelir arayışı, bu sektördeki şirketlerin kadrolarını büyüttü” diyen Haksal, sektörde ciroların da çift haneli büyüdüğünün altını çizdi.

“Dijital dönüşümü iyi kullandık”

Doğrudan satış şirketlerinin dijital yatırımlar konusunda hazırlıklı olmasını da bu büyümenin nedenlerinden biri olarak gösterdi Haksal. Uzaktan eğitimlerin hızlı şekilde yapılması, sosyal medya kullanımında deneyimli olunması pandemide şirketlerin işini kolaylaştırmış.

Haksal’ın verdiği bilgilere göre en büyük sıçrama beslenmeyle ilgili ürünlerde yaşanmış. Bunun nedeni de yine sağlıklı yaşam: “Beslenme biraz sahipsiz Türkiye’de. Bağışıklık sistemi pandeminin başında önemliydi ama şimdi sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele öne çıktı. Yeterince protein alınıyor mu, su tüketiliyor mu, bunlar önemli. Raflarda besleyici ürün az. Bu nedenle zenginleştirilmiş gıda giderek önem kazanıyor. Gıdalara fonksiyonlar ekleniyor. Örneğin bodurluk çok büyük problem. Nedeni besin eksikliği. Besleyici gıdalara erişilebilirlik sorunu var. İşbirlikleri gerekiyor. Beslenmeyle ilgili davranış değişiklikleri yaratmak doğrudan satış derneği olarak üzerinde durduğumuz bir konu. Zaten en fazla yeni girişimci kazanımımız da bu alanda oldu.”

Takviye deyince vitamin akla geliyor

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği’nin Temmuz 2022’de yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de gıda takviyesi denildiğinde ilk akla gelen vitaminler oluyor. Vitaminlerden de ilk sırayı yüzde 59 ile B12 alıyor. Onu yüzde 44 ile C vitamini ve yüzde 39 ile de D vitamini izliyor.

Gıda takviyesi kullandığını belirtenlerin yüzde 39’u son bir yıldır düzenli tüketmeye başladığını söylüyor. Nedeni sorulduğunda ise yüzde 52’si “İhtiyaç duyduğum için” yanıtını veriyor. Yüzde 74’lük kesim pandemi sonrasında takviye kullanmaya başladığını belirtiyor.