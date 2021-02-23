Derdi insan olan psikolog eğitimci…

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, insana saygıyı ve empatiyi kendine has güler yüzüyle tatlı tatlı anlatan eğitimci bir bilim insanıydı. Geride 26 eser bıraktı. Ocak ayında yayınlanan son kitabı “Var mısın?” halen “Çok Okunanlar” listesinde 1 numarada.

83 yaşında aramızdan ayrılan güler yüzlü eğitimci Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, derdi insan olan, insana saygıyı, empatiyi ele alan ve dile getiren bir bilim insanıydı.

Cüceloğlu, 1938 yılında Silifke’de 11 kardeşin en küçük çocuğu olarak doğdu, 10 yaşında annesini kaybetti. Psikoloji okudu, bursla ABD’de doktora yaptı. Uzun yıllar orada görev aldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Kendisini; “Boz benizli, ürkek bakışlı, annesi olmayan bir çocuk” diye tanımlıyordu. İnsan ilişkileri üzerine 26 kitap yazıp, yüzlerce konferansa güler yüzle katılan Cüceloğlu, kaybettiğimiz insani değerlerin yeniden kazanılması için ömrü boyu çaba harcadı. Yılmadan insan ilişkilerinde saygı, hürmet ve empatinin yer alması uğruna yazdı, çizdi, konuşmalar yaptı.

Cüceloğlu “İnsan İnsana’’ kitabında, saygı, empati eksikliğini ifade eden bölümde şöyle diyor:

-İneceğim yere gelince ‘Şoför efendi durur musunuz?’ diyorum, beni duymazlıktan geliyor. Yolda yeni müşteri görene kadar devam ediyor. Orada duruyor. ‘Hadi ya acele et, işim var diyor’… Teşekkür ediyorum. Cevap vermeden gazlıyor. İnerken birini rahatsız edersem ondan da özür dileyip teşekkür ediyorum. O da genellikle cevap vermiyor. Yok sayıldığımı bildiğim için bütün bunları asla yadırgamıyorum. Sade bana değil herkes birbirine; ‘Sen yoksun insan olarak, bir sıfır kadar değerin yok’ der gibi davranmaktan hoşlanıyor.

Onun için “kişisel eğitim uzmanı” diyenler çoktur. Oysa “Mış Gibi Yaşam” adlı baskı üstüne baskı tazeleyen eserinde “Mış gibi yaşam, insanların bu anlayışla oluşturduğu ya da işlettiği kurumlar yoluyla giderek tüm topluma yayılıyor. Kurumlar güvensizliğin kaynağı, yasalarsa adaletsizliğin düzenini sürdürüyor” derken, çok yerinde bir toplumsal eleştiri yapmış oluyordu.

Geride 26 eser bırakan Cüceloğlu’nun son eseri “Var mısın?” geçen ocak ayında yayınlandı ve halen “Çok Okunanlar” listesinde 1 numarada… DÜNYA yazı ailesi adına onu saygıyla anıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Kıbrıs Türk sineması ürünü “Teslimat” Avrupa Film Festivali ECU’ya seçildi. Yönetmen Doğuş Özokutan ve yapımcı Vasvi Çiftçioğlu’nun başarısını kutluyorum.