Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen sel felaketinin yarattığı yıkım sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da sel felaketinin neden bu kadar büyük bir yıkım yarattığı tartışılıyor.

Konunun uzmanları, dere yataklarındaki yapılaşmayı çok sayıda can kaybının yaşanmasında en önemli neden olarak gösteriyor.

Uzun yıllar Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevini üstlenen Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu’ndan da dere yataklarındaki yapılaşma için benzer bir uyarı geldi.

“Dere yataklarının işgal edilmesi mutlaka önlenmelidir. Dere bir gün mutlaka yatağını geri alır” diyen Eroğlu, “Bazı belediyeler maalesef seçim kaygısı ile vatandaşın yanlış taleplerini dahi yerine getirmek gibi bir hatanın içine düşmektedir. Bu durum, büyük felaketlere sebep olmaktadır“ dedi.

“Dere yataklarında yapılan daireleri satın almayın”

Vatandaşların ve bazı yöneticilerin, derelerde su olmadığını söyleyerek buralarda yapılaşmaya gidilebileceği gibi bir düşünce içinde olduklarını belirten eski Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu’nun değerlendirmeleri şöyle: “Bu tespit son derece yanlıştır. İstanbul’da Kağıthane, Alibey ve Küçükköy derelerini ıslah ederken, o bölgedeki vatandaşlarla konuşurken, ‘500 yılda bir olan su akımı geldiği zaman önünde ne var ne yoksa alır götürür’ demiştim. Vatandaşın biri, ‘Hocam biz 500 yıl mı yaşayacağız?’ demişti. Ben de kendilerine ‘Bu büyük taşkın 500 yıl sonra gelecek diye bir şey yok. Belki bir yıl sonra, belki üç yıl sonra gelebilir ve her şeyi alıp götürebilir’ demiştim. Dolayısıyla dere yataklarına kesinlikle konut inşa edilmemelidir. Çürük zeminlere, alüvyonlu ve dolgu alanlarına yapı yapılmamalıdır. Depreme dayanıklı olmayan binaların kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılmalıdır. Ayrıca dere yataklarında bulunan binalar için de sel dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Bu konuyla alakalı belediyelere büyük mesuliyet düşmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da her türlü desteği vermektedir. Ayrıca vatandaşlarımıza da düşen vecibeler vardır. Yapılan yanlışlıkları, belediyeye, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek, dere yataklarında yapılan dairelerden satın almamak gibi vecibeleri vardır” dedi.