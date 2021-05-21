Derece/maaş yükseltmek için “diploma” lazım!

8 milyon üniversite öğrencisinin…

2 milyondan fazlası 30 yaşından büyük!

1 milyondan fazlası ise 25-30 yaş aralığında…

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Üniversite diploması:

Memurluğa başvuru evrakı!

Veya kamuda çalışanların derece/kademe/maaş yükseltme aracı!

Veya…

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Oysa…

İhtiyaç duyulan:

Nitelikli, teknik, geliştirebilen, üretebilen, çabalayan gençler…

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Okullarımız aracılığıyla arza sunulan ve sunulacak olan:

(Çoğunlukla) Ailesine/çevresine iş aratan gençler…

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15-34 yaş grubundaki işsizlerin haricindeki 11 milyon gencin iş gücünde dahi olmaması bu yapıya dayanıyor…

Bu yaş aralığındaki 24.3 milyon gençten sadece yüzde 44.3’ünün çalışıyor olması da bu yapıya dayanıyor…

Tükettiğimiz kadar üretemememiz de bu yapıya dayanıyor…

Ürettiğimizden çok daha fazlasını tüketmemiz/tüketecek olmamız da bu yapıya dayanıyor…

Üretmekten ziyade tüketmeyi düşünmemiz de bu yapıya dayanıyor…

Üretenin zarar edişi, üretimden soğuması, bu nedenle üretim kabiliyetini yitirmeye başlaması da bu yapıya dayanıyor…

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Bu yapının getirdiği noktayı da…

Götüreceği noktayı da…

Türkiye’nin enflasyonu, faizleri, kur seviyesi, borçlanması, bütçe/dış ticaret gibi açıkları, rezervleri çok net biçimde anlatıyor…

VELHASIL…

Üç hayati meselemiz var…

15-34 yaş arasında, çalışan 11 milyon gencin verimliliğini, acilen artırmak…

15-34 yaş arasında, çalışmayan 14 milyona yakın genci, zamanla ekonomiye kazandırmak…

İlk iki sorunun oluşmamasına veya çözümüne zemin hazırlayacak: Diplomayı evrak olmaktan çıkarıp, niteliğini/itibarını artırmak…