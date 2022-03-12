Dertlere derinleşmek yerine, 5 adımda fırsat yaratmaya odaklanmak

Ayşen LAÇİNEL

AL Danışmanlık Genel Müdürü

Son iki yıldır pandemi, devamında küresel krizler ve bölgemizde yaşananlar, hepimizde moral bozukluğuna neden olabiliyor. Hepimizin, morale, gücümüzü yeniden fark etmeye, yaşam sevincimizi artırmaya ihtiyacı bulunuyor. Bu dönemde, dertlere derinleşip her şeyi tehdit algılamak yerine, fırsatları görmeye ve fırsat yaratmaya öncelik veren pozitif bir zihin süreci önem kazanıyor.

Fırsatları görmeye ve fırsat yaratmaya odaklanmanın temel adımları nelerdir?

1-Etkin İletişim ve İmaj Yönetimi: İletişim, insanın önce kendisi, sonra başkaları ile kurduğu anlama anlatma sürecidir. Bazen, hiç konuşmadan sadece duruşumuz, jest ve mimiklerimizle mesajlar veririz. Bazen, yazdıklarımızla ya da bize yazılanlara verdiğimiz yazılı cevaplarla, bazen de söylediklerimizle anlatırız kendimizi duygu ve düşüncelerimizi. Tüm iletişim sürecinde duruşumuz, jest ve mimiklerimiz, seçtiğimiz kelimeler, ses tonumuz, diksiyonumuz, kılık kıyafetimiz ve kullandığımız aksesuarlar bizle ilgili pek çok bilgi verir, iletişimde olduğumuz kişilere. Etkin iletişim ve imaj yönetimi semineri ile hem kendimizi güncelleyecek, hem de farkındalıkla iletişim süreci belirleyeceğiz. Kendi imajımızı güncelleyip yöneterek, ne kadar özel ve değerli olduğumuz bilinci ile yolculuğumuza devam edeceğiz. Akademik bilgiler, güncel soru ve istekler çokça uygulama ile gerçekleşecek eğitim katılan herkese iyi gelecektir.

2-Diksiyon ve Güzel Konuşma: Güzel konuşmak, yüksek farkındalık gerektirir. Konuyu, amacı, hedef kitleyi, gündemi bilmek; amaca yönelik, duygu düşünce, bilgi aktarımı gerektirir. Diksiyon ve güzel konuşma eğitimi ile sadece sesleri doğru söyleme, vurguları tonlamayı yerinde yapmayı değil, aynı zamanda tüm iletişim kapsamında senkronize olma farkındalığı oluşacaktır. Nefes çalışmaları, duygu farkındalığı da bu eğitimde üzerinde durulacak başlıklardır.

3-İletişimde Koçluk Yaklaşımı: İletişim yaklaşımlarından biri, koçluk yaklaşımıdır. İletişimde olunan kişiye, sürekli mesaj vermek yerine, önce anlamayı, dinlemeyi sonra mesaj vermeyi içerir. Koçluk yaklaşımı ile iletişim kurulduğunda, empati yapılır, etkin dinlemeye önem verilir ve karşısındaki kişinin pek çok sorunun cevabını bulması sağlanır. Anne babaların çocukları ile birbirleri ile, öğretmenlerin öğrencileri ile iletişiminde çözüm bulduran pozitif düşünce ve yaratıcılığı teşvik eden bir yaklaşımdır.

4-Başarı ve Motivasyon / Zaman Yönetimi Ve Planlama: Motivasyon, herkes için önemlidir, hele ki bu dönemde daha da hayatidir. Kişinin kendini motive edebilmesi, birbirini motive edebilmesi, doğru hedefleri belirlemesi ve planlama yapabilmesi, günümüzün en önemli ihtiyacıdır. Bu eğitimle, hem motivasyon artacak, hem de zaman yönetimi ve planlamanın başarıdaki önemi anlatılacaktır. Hedeflere ulaşmak için neler yapılmalı? Nasıl motivasyonumuzu koruruz? Moralimiz bozulmuşsa nasıl toparlanırız? Bu eğitimde katılımcılar, sorulara cevaplar, sorunlara çözümler bulabilecektir.

5-Duygusal Zeka ve Stres Yönetimi: Duygusal Zeka, hepimizde olan güçlü bir potansiyeldir. Kullanıldıkça, farkındalık artar. İnsanın kendi duygularını fark etmesi ve sonra başkalarının duygularını anlaması ile güçlenir. Duygusal zekası yüksek olanlar, duygularını yönetebilir ve duygularını yönetenler, stresi de yönetebilir. Bu eğitimde, hem duygusal zekanın nasıl kullanılacağı ve yükseltileceği, hem duyguları yönetmenin önemini, hem de stresle başa çıkmanın yollarını göreceğiz. Sınav stresi, mülakat stresi, sunum endişesi de bu içerikte işlenmiş olacaktır.