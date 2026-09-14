Dev bankadan stablecoin hamlesi

Bankacılıkla ilgilenen birçok kişi son bir­kaç yıldır aynı soruyu soruyor: Para ger­çekten bu kadar yavaş hareket etmek zorun­da mı? U.S. Bank’ın kısa süre önce hayata geçirdiği stablecoin pilot projesi, bu soruya somut bir cevap veriyor. ABD’nin beşinci bü­yük ticari bankası olan U.S. Bank, dolar des­tekli USBDC stablecoin’i ile Kuzey Amerika ve Avrupa’daki birimleri arasında sınır ötesi bir ödeme gerçekleştirdi. İşlemin Stellar blok zinciri üzerinde tamamlanması dikkat çeki­ci. Amaç geleneksel bankacılığı blok zinciriy­le değiştirmek değil, mevcut altyapının gücü­nü korurken blok zincirinin hız ve 7/24 işlem avantajından yararlanmak.

Projenin öne çıkan yönü, bankanın finans, risk, uyum ve operasyon süreçlerinin korun­ması. USBDC’nin ihracı, transferi, geri alın­ması, dondurulması ve gerektiğinde geri çağ­rılması gibi işlevlerin test edilmesi, kurum­sal dünyada blok zinciri kullanımının geldiği noktayı gösteriyor. Bankaların ihtiyacı yal­nızca hızlı transfer değil; işlemleri kontrol edilebilir, izlenebilir ve mevzuata uyumlu şe­kilde gerçekleştirmek. U.S. Bank örneği, blok zinciri tabanlı transferlerin geleneksel ban­kacılık kontrolleriyle birlikte çalışabileceği­ni ortaya koyuyor.

Blok zincirle yeni bankacılık

Benzer örnekler dünyanın farklı yerlerin­den geliyor. Büyük finans kuruluşları blok zincirini, para hareketinin yeniden tasarla­nabileceği bir altyapı olarak değerlendiriyor.

JPMorgan’ın JPMD isimli mevduat token’ı bunun dikkat çekici örneklerinden biri. Ku­rumsal müşterilere Base ağı üzerinden 7/24 transfer imkânı sunan JPMD, banka mevdu­atını temsil eden bir token. Bu yapı, bankacı­lıkta tokenizasyonun sunduğu yeni imkânları gösteriyor. Singapur merkezli DBS ile JPMor­gan’ın farklı blok zinciri ağları arasında toke­nize mevduat transferini mümkün kılacak bir altyapı geliştirmesi de dikkat çekiyor. Bu iş birliği, farklı ağların güvenli ve sorunsuz bi­çimde birlikte çalışmasının geleceğin finansal sisteminde kritik hale geleceğine işaret edi­yor. Bu dönüşümle birlikte para, yalnızca he­saplarda tutulan bir kayıt olmaktan çıkıp, be­lirli kurallar çerçevesinde programlanabilen ve farklı altyapılar arasında 7/24 hareket ede­bilen dijital bir varlığa dönüşebilir. Sınır öte­si ödemeler, şirketlerin nakit ve likidite yö­netimi, teminat hareketleri ve hazine operas­yonları bu dönüşümden ilk fayda sağlayacak alanlar arasında. Üstelik kazanım yalnızca hız değil; aracı süreçlerin azalması, mutaba­katın hızlanması ve işlem şeffaflığının art­ması operasyonel maliyetleri de düşürebilir.

Türkiye bu dönüşümün neresinde?

Türkiye açısından geniş bir potansiyel alan var. BDDK verilerine göre bankacılık sektö­rünün toplam aktif büyüklüğü Temmuz 2026 itibarıyla 53,8 trilyon TL’ye ulaştı. Bu ölçekte­ki bir sistemin blok zinciri tabanlı yeni nesil ödeme altyapıları ile buluşması, hem teknolo­ji şirketleri hem de bankacılığın rekabet gücü açısından stratejik önem taşıyor. Türkiye’de benzer bir model öncelikle sınır ötesi ticaret, ihracat-ithalat ödemeleri, kurumsal nakit yö­netimi ve bankalar arası likidite transferin­de değerlendirilebilir. Hedef, mevcut sistemi bir anda değiştirmek değil; güvenlik ve müş­teri deneyimi açısından güçlü yapının üzeri­ne yeni bir teknolojik katman eklemek olmalı. Bunun için regülasyonun teknolojiyle birlikte ilerlemesi gerekiyor. SPK’nın 2025’te yayım­ladığı düzenlemelerle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş ve faaliyet esasları, sermaye yeterliliği, bilgi sistemleri, iç dene­tim, iç kontrol ve risk yönetimi gibi alanlarda kapsamlı bir çerçeve oluşturdu. Bankacılıkta stablecoin veya tokenize mevduat modelleri­nin gelişimi, ödeme ve bankacılık mevzuatla­rıyla birlikte değerlendirilmeli.

Katılım bankacılığında fırsat

Katılım bankacılığı açısından da bu dönü­şüm ayrıca ele alınmalı. Sektör Haziran 2026 itibarıyla yaklaşık 5,03 trilyon TL aktif bü­yüklüğe ulaştı. Tokenizasyon; sukuk, ticaret finansmanı, varlık takibi ve sınır ötesi işlem­lerde şeffaflık gibi alanlarda katılım finans il­keleriyle uyumlu modellerin gelişimine kat­kı sağlayabilir. Belirleyici olan, teknolojiden önce işlemin dayandığı varlığın ve sözleşme­nin ilgili ilkelere uygun tasarlanmasıdır.

ABD’nin dev bankalarından U.S. Bank’ın USBDC projesi, geleneksel bankacılık altya­pısıyla blok zincirinin aynı sistemde çalışa­bileceğini gösteren önemli bir işaret. Türki­ye’nin güçlü bankacılık altyapısı ve gelişen fi­nansal teknoloji yetkinliği düşünüldüğünde, benzer modellerin doğru bir regülasyon çer­çevesinde değerlendirilmesi önemli bir fırsat olabilir.