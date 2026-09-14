Dev bankadan stablecoin hamlesi
Bankacılıkla ilgilenen birçok kişi son birkaç yıldır aynı soruyu soruyor: Para gerçekten bu kadar yavaş hareket etmek zorunda mı? U.S. Bank’ın kısa süre önce hayata geçirdiği stablecoin pilot projesi, bu soruya somut bir cevap veriyor. ABD’nin beşinci büyük ticari bankası olan U.S. Bank, dolar destekli USBDC stablecoin’i ile Kuzey Amerika ve Avrupa’daki birimleri arasında sınır ötesi bir ödeme gerçekleştirdi. İşlemin Stellar blok zinciri üzerinde tamamlanması dikkat çekici. Amaç geleneksel bankacılığı blok zinciriyle değiştirmek değil, mevcut altyapının gücünü korurken blok zincirinin hız ve 7/24 işlem avantajından yararlanmak.
Projenin öne çıkan yönü, bankanın finans, risk, uyum ve operasyon süreçlerinin korunması. USBDC’nin ihracı, transferi, geri alınması, dondurulması ve gerektiğinde geri çağrılması gibi işlevlerin test edilmesi, kurumsal dünyada blok zinciri kullanımının geldiği noktayı gösteriyor. Bankaların ihtiyacı yalnızca hızlı transfer değil; işlemleri kontrol edilebilir, izlenebilir ve mevzuata uyumlu şekilde gerçekleştirmek. U.S. Bank örneği, blok zinciri tabanlı transferlerin geleneksel bankacılık kontrolleriyle birlikte çalışabileceğini ortaya koyuyor.
Blok zincirle yeni bankacılık
Benzer örnekler dünyanın farklı yerlerinden geliyor. Büyük finans kuruluşları blok zincirini, para hareketinin yeniden tasarlanabileceği bir altyapı olarak değerlendiriyor.
JPMorgan’ın JPMD isimli mevduat token’ı bunun dikkat çekici örneklerinden biri. Kurumsal müşterilere Base ağı üzerinden 7/24 transfer imkânı sunan JPMD, banka mevduatını temsil eden bir token. Bu yapı, bankacılıkta tokenizasyonun sunduğu yeni imkânları gösteriyor. Singapur merkezli DBS ile JPMorgan’ın farklı blok zinciri ağları arasında tokenize mevduat transferini mümkün kılacak bir altyapı geliştirmesi de dikkat çekiyor. Bu iş birliği, farklı ağların güvenli ve sorunsuz biçimde birlikte çalışmasının geleceğin finansal sisteminde kritik hale geleceğine işaret ediyor. Bu dönüşümle birlikte para, yalnızca hesaplarda tutulan bir kayıt olmaktan çıkıp, belirli kurallar çerçevesinde programlanabilen ve farklı altyapılar arasında 7/24 hareket edebilen dijital bir varlığa dönüşebilir. Sınır ötesi ödemeler, şirketlerin nakit ve likidite yönetimi, teminat hareketleri ve hazine operasyonları bu dönüşümden ilk fayda sağlayacak alanlar arasında. Üstelik kazanım yalnızca hız değil; aracı süreçlerin azalması, mutabakatın hızlanması ve işlem şeffaflığının artması operasyonel maliyetleri de düşürebilir.
Türkiye bu dönüşümün neresinde?
Türkiye açısından geniş bir potansiyel alan var. BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü Temmuz 2026 itibarıyla 53,8 trilyon TL’ye ulaştı. Bu ölçekteki bir sistemin blok zinciri tabanlı yeni nesil ödeme altyapıları ile buluşması, hem teknoloji şirketleri hem de bankacılığın rekabet gücü açısından stratejik önem taşıyor. Türkiye’de benzer bir model öncelikle sınır ötesi ticaret, ihracat-ithalat ödemeleri, kurumsal nakit yönetimi ve bankalar arası likidite transferinde değerlendirilebilir. Hedef, mevcut sistemi bir anda değiştirmek değil; güvenlik ve müşteri deneyimi açısından güçlü yapının üzerine yeni bir teknolojik katman eklemek olmalı. Bunun için regülasyonun teknolojiyle birlikte ilerlemesi gerekiyor. SPK’nın 2025’te yayımladığı düzenlemelerle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş ve faaliyet esasları, sermaye yeterliliği, bilgi sistemleri, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi gibi alanlarda kapsamlı bir çerçeve oluşturdu. Bankacılıkta stablecoin veya tokenize mevduat modellerinin gelişimi, ödeme ve bankacılık mevzuatlarıyla birlikte değerlendirilmeli.
Katılım bankacılığında fırsat
Katılım bankacılığı açısından da bu dönüşüm ayrıca ele alınmalı. Sektör Haziran 2026 itibarıyla yaklaşık 5,03 trilyon TL aktif büyüklüğe ulaştı. Tokenizasyon; sukuk, ticaret finansmanı, varlık takibi ve sınır ötesi işlemlerde şeffaflık gibi alanlarda katılım finans ilkeleriyle uyumlu modellerin gelişimine katkı sağlayabilir. Belirleyici olan, teknolojiden önce işlemin dayandığı varlığın ve sözleşmenin ilgili ilkelere uygun tasarlanmasıdır.
ABD’nin dev bankalarından U.S. Bank’ın USBDC projesi, geleneksel bankacılık altyapısıyla blok zincirinin aynı sistemde çalışabileceğini gösteren önemli bir işaret. Türkiye’nin güçlü bankacılık altyapısı ve gelişen finansal teknoloji yetkinliği düşünüldüğünde, benzer modellerin doğru bir regülasyon çerçevesinde değerlendirilmesi önemli bir fırsat olabilir.
|Borsa
|14.467,25
|0,51 %
|Dolar
|48,6162
|0,21 %
|Euro
|56,4138
|0,26 %
|Euro/Dolar
|1,1595
|-0,04 %
|Altın (GR)
|6.773,64
|-0,20 %
|Altın (ONS)
|4.333,37
|-0,36 %
|Brent
|101,74
|-4,20 %