DEVA Partisi’nden esnaf için 12 maddelik öneri paketi

Pandemi döneminde en fazla mağdur olan kesim arasında yer alan esnafa dönük olarak DEVA Partisi’nden 12 maddelik bir öneri paketi geldi. DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir tarafından açıklanan pakette sıralanan öneriler arasında nakit ve kredi desteğinden illerde kriz masası kurulmasına dönük pek çok başlık bulunuyor. DEVA Partisi’nin esnaf paketindeki öneriler şöyle sıralandı.

“Ayda asgari ücret kadar destek sağlanmalı ve bu destek minimum 9 ila 12 ay arasında sürdürülmelidir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi pandemi süresi de göz önüne alınarak en az yüzde 50 artırılmalı ve 6, 8, 10 aylık yararlanma süreleri 9, 12 ve 15 aya çıkarılarak devam ettirilmelidir. SGK prim ödemeleri, vergi borçları, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri acilen faizsiz olarak pandemi bitene kadar ertelenmelidir. Kira desteğinin kapsamı genişletilmeli, mevcut kiranın yüzde 50’sini geçmemek üzere, büyük şehirlerde 2.500 Türk Lirası ve diğer illerde ise 1.500 Türk Lirası kira desteği 9-12 ay boyunca sağlanmalıdır. Bankalardan kredi çeken vatandaşların kredi borçları ile diğer kamu borçları da faizsiz olarak en az 18 ay süreyle ertelenmelidir. Çarkların yeniden dönmesi için işletmelere rehabilitasyon kredileri çok düşük faiz ve bir yılı geri ödemesiz olmak üzere en az 3 yıl vade ile verilmelidir. Ciro destek şartı olan yüzde 50 ciro kaybı şartı yüzde 25’e indirilmelidir. Kısıtlamaların sürdüğü ve işyerlerinin yasaklarda hafifleme olmasına rağmen tam faaliyete geçemediği bu süreçte, vergi ve prim yapılandırmaların bozulmaması için en az 6 ay süreli faizsiz erteleme gerekmektedir. Valilik koordinasyonunda kamu-özel sektör temsilcileri, belediyeler, oda, birlik ve meslek örgütleri bir araya getirilmeli, kriz masaları oluşturulmalıdır.”

GELECEK PARTİSİ İLK SEÇİM SINAVINI GÜNEY’DE VERECEK

Gelecek Partisi ilk seçim sınavını 6 Haziran 2021 tarihinde Afyonkarahisar’ın Güney Beldesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçiminde verecek. Yüksek Seçim Kurulu, dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile Gelecek Partisi’nin Güney Beldesi’nde yapılacak seçimlere katılmasının yolunu açtı. YSK’nın bu kararın ardından Gelecek Partisi, Güney’de seçime girebilecek 20’nci parti oldu.