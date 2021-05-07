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DEVA Partisi’nden ‘Tarım Liseleri’ projesi

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Pandemi döneminde tarım ve gıda sektörlerinin önemi bir kez daha öne çıkarken, DEVA Partisi ‘Tarım Liseleri’ projesini açıkladı. DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ergen, hedefl erinin geleceğin teknoloji ve girişimcilik dalgalarından birini tarımda yakalamak ve bu model ile Türkiye’de tarım sektörünün yükselişe geçmesine katkı sunmak olduğunu belirtti. Tarım Liseleri projesinin detaylarını açıklayan Ergen, “Tarım liselerinde teknik ana elemanlar, geleceğin tarım mühendisleri, genç ve modern çiftçiler, uygulamalı bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında uzmanlaşmaları hedefiyle yetiştirilecek. Tarım liseleri ile tarım, gıda ve hayvancılıkta, teknoloji, üretim ve girişimcilik döngüsü kurulacak” dedi.

Ergen, bu liselerde öğrencilere gıda, tarım ve hayvancılık gibi zirai bilgiler yanında yazılım, nesnelerin interneti, sensörler, dronelar ve yapay zekâ gibi teknoloji yetkinlikleri, finans, pazarlama ve girişimcilik gibi iş geliştirme tekniklerinin de kazandırılacağını söyledi. Tarım liselerinden mezun olan gençlerin girişimci çiftçi projesi kapsamında hazine arazisi kiralama, girişim sermayesi ve düşük faizli kredi gibi teşvikler başta olmak üzere muhtelif desteklerden öncelikli olarak faydalandırılacağını belirten Ergen, böylece mesleğin gençleştirileceğine de dikkat çekti.

Projeye göre; DEVA Partisi’nin daha önce açıkladığı yeni üniversite modeli ile tarım liseleri, “tematik üniversiteler” kapsamında, “tarım üniversiteleri” ile devam edecek. Tarım ile uğraşmak isteyen ve ilgi duyan öğrencilerin tarım liselerinde eğitim görmeleri teşvik edilecek. Bu liseler bölgedeki çiftçiler için eğitim merkezi görevini yerine getirerek yasam boyu öğrenme merkezi olacak. Dikey tarım, topraksız tarım, susuz tarım, organik tarım, ş ehiriç i tarım ve yeni nesil seracılık dersleri ile teknolojik tarımın temelleri atılacak. Teknoloji eğitimi ve tatbikatı bir arada yürütülürken uygulamalı dersler verilecek. Bölgedeki ticari tarım ve hayvancılık kurumları ve işyerleri ile iş birlikleri geliştirilecek.

Veteriner hekimlerin aşılanmasında kamu-özel ayrımı yapılmasın

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, kamuda çalışan veteriner hekimlerin aşılamada öncelikli ve riskli grup olarak değerlendirilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, özel sektörde çalışan ve mesleğini serbest olarak icra eden veteriner hekimlerin de riskli grup olarak ele alınmasını ve aşılama sürecine dahil edilmesini istedi. Bulut, “Veteriner hekimler arasında aşılamada kamu-özel sektör ayrımı yapmak kabul edilemez” dedi.

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