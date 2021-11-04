Devlet asgari ücretten vergi almazsa…

Ekim ayı enflasyonu açıklanınca asgari ücretten vergi alınmaması tekrar gündeme geldi. Dar gelirli kesimlerin enflasyona ezdirilmemesi için bu yolda somut adım atılması şart oldu.

Ekim ayında TÜFE artışı aylık 2.39, yıllık yüzde 19.89 oldu. Dün sabah televizyonlarda asgari ücretten devletin aldığı vergiden feragat etmesi konusu yine tartışılıyordu. Bu nedenle devletin asgari ücretten aldığı toplam vergiyi araştırdım. 2019 rakamlarına göre asgari ücretlinin 2 bin 943 lira olan brüt ücretinin netinin 617 lira gelir ve damga vergisi kesintileriyle net 2 bin 324 liraya indiğini gördüm. Buna göre tartışıldığı gibi devlet asgari ücretliden vergi almaktan vazgeçerse, asgari ücretlinin eline geçecek net ücret, 2 bin 943 liraya yükselecekti. Bu da aylık gelirinin yüzde 26.5 artması demekti. Peki bu durumda devletin vergi kaybı ne olurdu?

Eski hesap uzmanı, Vergi Algı internet sitesi kurucusu Bülent Taş’ın “Asgari ücretten vergi alınmazsa devletin kaybı ne olur?“ başlıklı makalesinde 2019 verilerine göre yaptığı hesaplama bugüne de ışık tutuyor.

Taş, Gelir İdaresi verilerine göre 2019 yılında asgari ücretli sayısının 4 milyon 900 bin olduğunu, bunlardan 19.3 milyar lira gelir vergisi, 1.2 milyar lira damga vergisi olmak üzere toplam 20.5 milyar lira vergi tahakkuk edildiğini belirtiyor. Buna karşılık asgari ücretlilerin 2019 yılı asgari geçim indiriminin 16.3 milyar lira tuttuğunu, devletin asgari ücretlilerden aldığı toplam gelir vergisinin 3 milyar lira ve 1.2 milyar damga vergisiyle 4.2 milyar lira olduğunu hesaplayarak ortaya koyuyor.

Asgari ücretliden alınmasından vazgeçilecek 4.2 milyar lira, 2021 bütçesindeki 1 trilyon 101 milyar liralık toplam gelirler içerisindeki çok cüzi bir miktar...

Onun için Aralık ayında gelecek yılın asgari ücret tespiti yapılırken, asgari ücretin vergi dışı bırakılması tartışmasız kabul edilmelidir. Ekim ayı enflasyonunda, gıda enflasyonunun yüzde 27.4 olduğu gerçeği de asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini ortaya koyan bir başka husus oluyor.

Ekim ayında TÜİK verilerine göre aylık yüzde 2.39, yıllık 19.89 artan TÜFE ve onun 26.42 üstünde artmış gelecek zamların habercisi olan Yİ-ÜFE rakamını görünce, ilk yapılması gerekenin asgari ücretlinin, enflasyona daha fazla ezdirilmemesi için asgari ücretin vergi dışı bırakılması konusunu ele aldım. Yeterli olmasa da doğru yolda atılan bir adım olur.

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