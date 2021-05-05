Devlet Bahçeli yeni anayasa teklifini açıkladı, muhalefet ‘gündem değiştirme’ dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için 100 maddelik yeni anayasa teklifini açıkladı. Bahçeli, anayasa çalışmasını önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sonra da diğer partilere sunacaklarını son olarak ise “şeffaflık ilkesi” doğrultusunda kamuoyunun tartışmasına açacaklarını belirtti AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Bahçeli’nin açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili olarak, memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır. Öncelikle Cumhur İttifakı olarak kendi içimizde çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle süreç yürütmek isteriz. Parlamentoda temsil edilen tüm partiler anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koyarlarsa bu yerinde olur” dedi. Muhalefet partileri ise Bahçeli’nin açıklamasını ‘gündem değiştirme çabası ‘ olarak değerlendirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Bizim anayasa gündemimiz yok. Anayasa değişikliği seçimden sonra olur” açıklamasını yaparken, mevcut sistemi tahkim edecek bir çalışmanın içinde olmayacaklarını söyledi. Altay, “Şu anda ihtiyaç olan yeni anayasa değil, seçim. Anayasa tartışmaları iktidarın işine geliyor, gündemi yumuşatma çabası” dedi.

“Baştan reddediyoruz”

“Bu ucube sisteme diktatöryel sisteme destek verebilecek yeni anayasa hazırlama peşindeler onun için başında ‘red’ diyoruz “ açıklaması yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türkiye’nin gerçek gündemini karartmaya dönük bir adım olarak değerlendirdi. Türkiye’de insanların açlıktan intihar ettiğini, gençlerde işsizlik oranının yüzde 26’lara çıktığını, dış politikada Türkiye’nin şamar oğlanına döndüğünü belirten Türkkan, anayasa tartışmalarının bu sorunların üzerini örtmek ve kamuoyunun gündemini değiştirmek için ortaya atıldığını ifade etti. Türkkan, “Biz peşinen reddediyoruz. Biz bu ucube sisteme payanda olabilecek her türlü anayasa teklifine karşıyız, bu ucube sistem değişmeli. İyileştirilmiş parlamenter sistem istiyoruz bunun için ‘Memleket Masası’ teklifinde bulunduk“ diye konuştu.