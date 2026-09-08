Devlet daha çok faiz, halk daha çok vergi ödeyecek

Yeni OVP’ye göre bu yıl 14,5 trilyon TL’ye ulaşacak tahsilatın üzerine gelecek üç yılda toplam 71,6 trilyon TL vergi toplanması hedefleniyor. Devletin bu yıl 2,8 trilyon lirayı aşması beklenen iç, dış borç faiz ödemeleri ise projeksiyonlara göre 2027-2029 dönemi toplamında 13,9 trilyon lirayı bulacak.

Ekonominin gelecek üç yıldaki yol haritası nite­liğindeki yeni Orta Va­deli Programa (OVP) hedefleri ve projeksiyonları Türk halkı­nın vergi, devletin ise faiz yükü­nün giderek daha da artacağını ortaya koydu.

Faiz ödemeleri gibi vergi tah­silatının da enflasyonun üzerin­de artmaya devam edeceği ye­ni üç yıllık dönemde toplanması öngörülen 71,6 trilyon lira ver­ginin 13,9 trilyonu iç ve dış borç faizlerine gidecek. Geçmiş yılla­rın mirası olarak yüksek faiz yü­künün baskısı altında geçecek bu dönemde kamunun borçlan­ma ihtiyacını doğrudan azalta­rak enflasyonun düşmesine çok yönlü ve güçlü katkı amacıyla ekonomi politikalarında, bütçe­de daha fazla faiz dışı fazla ver­meye odaklanılacak.

2026 için ne hedeflendi ne oluyor?

2027-2029 dönemine ait ye­ni OVP’de gelecek üç yıla iliş­kin merkezi yönetim bütçe ge­lir ve gider hedefleri yer alırken, bu yıla ilişkin önceki OVP’de­ki başlangıç hedefleri “ger­çekleşme tahmini” şeklin­de revize edildi. Şu ana kadar verisi alınan ilk yedi aydaki ger­çekleşmeler ışığında yapılan yıllık gerçekleşme tahminleri, bütçede başlangıç hedeflerine göre çeşitli düzeylerdeki sap­maları da ortaya koydu.

Geçen yılın sonlarında yasa­laşan bütçe yasasına göre bu yı­lın tümünde merkezi yönetim bütçe giderlerinin 18 trilyon 978,8 milyar liraya ulaşması, bunun 2 trilyon 741,7 milyarını faiz ödemelerinin oluşturma­sı; toplam bütçe gelirinin ise 16 trilyon 266,1 milyar lira olması ve bunun 13 trilyon 833,1 mil­yarının vergi yoluyla sağlan­ması hedeflenmişti. 2026 yı­lında enflasyonun hedeflenen­den yüksek seyretmesi hem harcamaları hem de gelirleri yukarı taşıdı. Bu durum yüksek enflasyon dönemlerinde nomi­nal bütçe kalemlerinin büyü­mesiyle oluşan tipik bir duru­mu yansıtıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı’nın verilerine göre ilk yedi ay­da bütçede harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüz­de 36,6 artışla 10 trilyon 520,7 milyar, gelirler ise yüzde 37,4 artışla 9 trilyon 199,7 milyar li­ra oldu. Geçen yıl ilk yedi ayda 1 trilyon 4,3 milyar lira olan bütçe açığı, bu yıl yüzde 31,5 artışla 1 trilyon 320,9 milyar liraya ulaş­tı. Bu yılın ilk yedi ayındaki büt­çe giderinin 1 trilyon 791 milyar lirasını geçen yıla göre yüzde 43,7 artan faiz ödemeleri oluş­turdu. Bütçede en büyük gelir kalemi olan vergide ise yedi ay­lık tahsilat yüzde 37,3 artarak 7 milyar 854,6 milyar lira oldu.

Yıllık hedefe göre ilk yedi ay­daki gerçekleşme vergi gelirin­de yüzde 56,8 olurken, faiz öde­meleri ise yıllık hedefin yüzde 53,8’i düzeyinde kaldı. Yılın tü­müne ilişkin başlangıç hedefle­rinde yüzde 19,8 düzeyinde ön­görülen faiz ödemelerinin vergi gelirine oranı, ilk yedi ayda yüz­de 22,8 düzeyinde oluştu.

2026 gerçekleşme tahminleri

Yeni OVP’de 2026’nın tü­münde bütçe harcamaları­nın 19 trilyon 660,1 milyar li­ra ile başlangıç hedefinin yüz­de 3,7 üzerinde, bunun içinde faiz ödemelerinin ise yüzde 3’lük aleyhte sapma ile 2 tril­yon 824,9 milyar TL’ye ulaşa­rak başlangıç hedefini aşacağı tahmin edildi. Bütçe gelirleri­nin ise 17 trilyon 28,2 milyar lira ile başlangıç hedefini yüzde 4,7 ve bu kapsamda vergi gelirleri­nin 14 trilyon 585,7 milyar lira ile hedefi yüzde 5,4 aşacağı tah­mini yer aldı. Bütçe açığının 2 trilyon 631,9 milyar lira ile baş­langıçta hedefinin yüzde 3 al­tında gelmesi öngörüldü.

2026 gerçekleşme tah­minleri önceki yıla göre faizde yüzde 33,8, ver­gide ise yüzde 32 ca­ri artışı ifade ediyor. OVP’de yüzde 28,4 düzeyinde bekle­nen 2026 enf­lasyon tahmi­ni tutarsa, geçen yıla göre reel bazda faiz ödemeleri yüzde 4,2, vergi gelirleri ise 2,8 artmış olacak.

2025 yılında yüzde 18,6 olan, 2026 başlangıç hedeflerinde yüzde 19,8’e karşılık gelen, ilk yedi ayda yüzde 22,8’e varan faiz ödemelerinin vergi gelirine ora­nı, bu yılın tümü için öngörülen büyüklüklere göre ise yüzde 19,4 düzeyinde.

Üç yılda ödenecek vergi 71,6 trilyon TL

2027-2029 dönemine ilişkin OVP hedefleri, vergi yükünün hızla büyümeye devam edece­ğine işaret ediyor. OVP’nin ge­lecek üç yıla ilişkin TÜFE he­defleri oldukça iddialı bir de­zenflasyon patikası çizerken, büyük bölümü tüketimden alı­nan dolaylı vergi kalemlerinden sağlanmakta olan vergi gelirle­rinde bu dönemde enflasyonun üzerinde (reel) artışlar öngörü­lüyor. 2027 yılı için enflasyon hedefi yüzde 21 olarak öngörü­lürken, vergi tahsilatında yıl­lık hedef ise yüzde 36,5’lik ca­ri artışla 19 trilyon 906 milyar lira. Enflasyonun yüzde 13,5’e düşürülmesi hedeflenen 2028 yılında vergi tahsilatının yüz­de 20,4 artışla 23 trilyon 973,1 milyar liraya; yüzde 9’la tek ha­neli enflasyon hedefi konulan 2029 yılında ise vergilerin yüz­de 15,6 artışla 27 trilyon 718,5 milyar liraya ulaşması hedef­lendi. Bu projeksiyonlara göre üç yılda hedeflenen toplam ver­gi tahsilatı 71 trilyon 597,6 mil­yar lira ve 2027’de yüzde 12,8, 2028 ve 2029 yıllarında ise yüz­de 6,1 “reel” tahsilat artışı öngö­rülüyor.

Hazine’nin faiz yükü hafiflemiyor

Parasal sıkılaştırma döne­minde de büyümeye devam eden kamu açıklarının finans­manı için Hazine’nin yüksek faizlerle gerçekleştirdiği mon­tanlı borçlanmaların gelecek yıllara devrettiği yük dolayı­sıyla faiz ödemelerinin izle­yen dönemde ağırlığını ko­ruyacağı görülüyor. OVP’de mevcut borç yapısı, kamu açıkları ve borçlanma öngörüleri baz alına­rak yapılan projeksi­yonlara göre 2027- 2029 dönemin­de merkezi yönetim büt­çesinden yapılacak top­lam faiz ödemesi 13 trilyon 913,7 milyar lirayı bulacak.

Faiz ödemelerinin 2027’de yüzde 40,7 cari, yüzde 16,3 re­el artışla 3 trilyon 975 milyar ve 2028’de yüzde 18,1 cari, yüzde 4 reel artışla 4 trilyon 693,9 mil­yar ve 2029’da yüzde 11,7 cari, yüzde 2,5 reel artışla 5 trilyon 244,8 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor. Faiz giderlerinin 2025’te yüzde 3,2 olan GSYH’ye oranı, 2027’de yüzde 3,6 ile zir­ve yapıp, 2029 hedefinde yüzde 3,4’e geriliyor.

Her 100 lira verginin 20’si faize

OVP projeksiyonları, bu yılın tümünde yüzde 20’nin biraz altında beklenen faiz/vergi rasyosunun gelecek yıl bu düzeye çıkacağı, izleyen iki yılda ise biraz düşerek 2029’da 18,9 olması yönünde. Buna göre izleyen üç yılda da reel olarak artırılması öngörülen vergi gelirlerinin ortalamada yüzde 19,4’le yaklaşık beşte birlik kısmını faiz yutmaya devam edecek. Faizin vergi gelirlerinden aldığı pay 2017’de yüzde 10,6’ya kadar düşmüştü. 2018’de yüzde 11,9 olan bu oran izleyen dönemde yükselişini sürdürerek özellikle pandemi döneminin ilk yılı olan 2020’de yüzde 16,1’e çıkmıştı. 2022’de yüzde 13,2’ye kadar gerileyen bu oran, kamu borcunun hızlı bir büyüme kaydettiği 2023’te ek vergilerle sağlanan vergi geliri artışına rağmen tekrar yükselerek yüzde 15’e ve 2024’te yüzde 17,4’e, 2025’te de yüzde 18,6’ya çıktı. Merkezi yönetimin üç yıllık bütçe gelirinin yüzde 85,7’sini oluşturması beklenen vergi gelirlerinin beşte birini faizin yutması; devletin asli görevleri olan eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, altyapı, ulaştırma, savunma, güvenlik, destek ve teşvikler, kamu yatırımları, kalkınma projeleri, kamu yönetimi ve idari hizmetlere yönelik harcamaların kısılması demek.

“Faiz dışı fazla” odaklı politika

Bütçede faiz yükü ağırlığını korumaya devam ederken, faiz dışı harcamalardan kısma, gelirlerde hızlı artış yoluyla faiz dışı fazlanın büyütülmesi öngörülüyor. Başlangıçta 2026 için 28,9 milyar liralık bir faiz dışı hedefi bulunurken, ilk yedi ayda bu hacmin 470 milyar liraya ulaştığı dikkati çekiyor. Ancak bunun yılın tümünde 193 milyar lira düzeyinde oluşacağı tahmin ediliyor. 2027 yılında 110 milyar, 2028’de 523,1 milyar ve 2029’da 885,2 milyar liralık faiz dışı fazla hedefleniyor. OVP’de merkezi yönetim bütçe büyüklüklerine ilişkin bu hedefler, yüksek faiz yükü altında enflasyonu düşürmek amacıyla faiz dışı fazla vermeye odaklanmış sıkı bir maliye politikası stratejisine işaret ediyor. Başarı, 2027-2029 arasında öngörülen keskin enflasyon düşüşlerinin ve vergi tahsilat hedeflerinin ne ölçüde yakalanacağına bağlı olacak.