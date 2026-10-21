Devlet günde 10,9 milyar TL faiz ödeyecek

Mevcut projeksiyon­lara göre 2027 yılın­da iç ve dış borçla­rı dolayısıyla 4 trilyon liraya yakın faiz yükü bulunan dev­let, günde ortalama 10,9 mil­yar TL faiz ödeyecek.

TBMM Başkanlığı’na sunu­lan 2027 Yılı Merkezi Yöne­tim Bütçe Teklifine göre bu yı­lın tümünde 19 trilyon 660,1 milyar lira olarak gerçekle­şeceği tahmin edilen toplam bütçe giderlerinin, 2027’de yüzde 38,7 artışla 27 trilyon 273 milyar liraya ulaşması ön­görülüyor. Bu kapsamda bu yıl 2 trilyon 824,9 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilen faiz ödemelerinin ge­lecek yıl yüzde 40,7 artışla 3 trilyon 975 milyar liraya ulaş­ması bekleniyor.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2027 yılında tüketici fiyatla­rı (TÜFE) bazında enflasyon hedefi ise yüzde 21 düzeyin­de. Mevcut borç projeksiyon­lara göre merkezi yönetim bütçesinden yapılacak faiz ödemelerinde öngörülen artış ise bunun çok üzerinde bulu­nuyor. Faiz ödemeleri ve enf­lasyon öngörülen düzeylerde gerçekleşirse, 2027 yılında re­el olarak yüzde 16,3 oranında artmış olacak.

OVP projeksiyonlarında, mevcut iç ve dış borç stoku­nun vade ve maliyet yapısına göre hesaplanan faiz yükü, ka­mu borçlanma ihtiyacı ve ma­liyetinde arızi yeni artışlar ya­şanması ve özellikle vadesi yıl içinde dolacak şekilde ekstra borçlanmalara gidilmesi du­rumunda ise daha da fazla ola­bilecek ve daha yüksek oranlı bir reel büyüme kaydedecek.

Nasıl bu boyuta geldi?

Son yıllarda hızla büyüyen kamu açıkları ve artan kamu borçlanma gereği devam ederken, yüksek enflasyonla mücadele için uygulanan sıkı para politikası nedeniyle devletin borçlanma maliyetlerinin (faiz oranlarının) çok yüksek seviyelere çıkması, Hazine’nin faiz yükünü katladı. Parasal sıkılaştırma öncesi Mayıs 2023’te yüzde 8,5 olan Merkez Bankası politika faizi, yeni dönemde düzenli artırımlarla Mart 2024’te yüzde 50’ye kadar çıktı ve yılsonuna kadar bu düzeyde kaldı. 2024 sonunda başlatılan faiz indirim sürecinde politika faizi bu yılın başında yüzde 37’ye kadar indirildi ancak hesapta olmayan olumsuz küresel koşullar ve ulusal gelişmeler nedeniyle süreç devam ettirilemedi. Vadesi gelen eski borçları çevirmek ve bütçe nakit açıklarını kapatmak için yüksek faizle gidilen borçlanmalar, faiz yükümlülüğünü katlayarak Hazine’ye yıllara sâri ağır bir yük bindirdi. 2027- 2029 dönemine ilişkin projeksiyonlar, geçmiş yılların mirası ve hala devam eden kamu açıkları nedeniyle yüksek borçlanma ihtiyacı dolayısıyla devletin faiz yükünde büyüme ivmesinin izleyen yıllarda da süreceğine işaret ediyor.

Günde ortalama 10,9 milyar TL

OVP’de 2026 için öngörülen gerçekleşme tahminleri tutarsa faizde bu yıl, ayda ortalama 235 milyar 408 milyon 333 bin 333 liralık bir ödeme ile kapanacak. Bu da günde 7 milyar 729 milyon 452 bin 55, saatte 322 milyon 477 bin 169, dakikada 5 milyon 374 bin 619 ve saniyede 89 bin 577 lira demek. Mevcut faiz ödeme projeksiyonları baz alındığında devletin gelecek yıl yapacağı toplam iç ve dış borç faiz ödemesi ise ayda ortalama 331 milyar 250 milyon; günde ortalama 10 milyar 890 milyon 410 bin 959, saatte ortalama 453 milyon 767 bin 123, dakikada ortalama 7 milyon 562 bin 785 ve saniyede ortalama 126 bin 46 TL’ye denk geliyor.

Faizin payında son 17 yılın zirvesi

2027 yılı için mevcut projeksiyonlara göre öngörülen faiz ödemesi tutarı, gelecek yılki toplam bütçe harcamalarının yüzde 14,6’sına denk geliyor. Gelecek yılki faiz ödemeleri, yılın tümünde 19 trilyon 906 milyar TL olarak öngörülen vergi gelirlerinin yüzde 20’sini, 23 trilyon 408 milyar lira öngörülen toplam bütçe gelirlerinin de yüzde 17’sini alıp götürecek. Buna göre merkezi yönetimin 2027 yılında toplayacağı verginin beşte birini faiz yutacak.

Bu projeksiyonlara göre faiz ödemelerinin 2017’den bu yana sürekli yükselişte olan bütçedeki payı ve vergi gelirlerine oranı son 17 yılın en yüksük düzeyine çıkmış olacak. 2006 yılında yüzde 25,8’le toplam bütçe harcamalarının dörtte birini oluşturan faizin payı, 2010’da yüzde 16,4’e ve izleyen dönemde sürekli gerileyerek 2017’de yüzde 8,4’e kadar düşmüştü. Faiz ödemelerinin 2006 yılında yüzde 33,4 olan vergi gelirlerine oranı da izleyen yıllarda sürekli gerileyerek 2017’de yüzde 10,6’ya kadar inmişti.

2027 için faizin bütçedeki payında beklenen düzeylere göre bundan önceki en yüksek düzeyler, faiz/toplam bütçe harcamalarında yüzde 16,4 ve faiz/vergi oranında yüzde 22,9’la 2010’da görülmüştü. 2017 ve 2018’de dip düzeyleri göre söz konusu oranlar esas olarak 2019’dan itibaren yıldan yıla hızlı bir büyüme sürecine girdi.

Dokuz aylık gerçekleşme neyi gösteriyor?

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 oranında bir artışla 13 trilyon 948,1 milyar liraya ulaşan bütçe giderlerinin 2 trilyon 251,1 milyar lirasını faiz ödemeleri oluşturdu. Aynı dönemde yüzde 34,5 artışla 12 trilyon 107,8 milyar TL olan bütçe gelirlerinin ise 10 trilyon 402 milyar lirası vergiden elde edildi.

Dokuz aylık bütçe giderlerinin yüzde 16,1’ini oluşturan faiz ödemeleri, vergi gelirlerinin yüzde 21,6’sını yuttu. OVP projeksiyonlarında faizde bu yıla ilişkin 2 trilyon 824,9 milyar liralık gerçekleşme tahmininin tutması yılın kalan üç ayındaki ödemelerin 573,8 milyar lirayı geçmemesine bağlı. Başka deyişle, ocak-eylül ortalamasında 250,1 milyar lira olan aylık faiz ödemesinin, izleyen dönemde 191,3 milyar lirada kalmasına gerekiyor.

Bu yılın tümünde öngörülen 14 trilyon 585,7 milyar liralık vergi geliri hedefine ulaşılabilmesi ise kalan üç ayda 4 trilyon 183,8 milyar liralık tahsilata bağlı. Buna göre hedefin tutabilmesi için ocak-eylül döneminde aylık ortalama 1 trilyon 155,8 milyar lira olan tahsilatın, son çeyrekte 1 trilyon 394,6 milyar liraya çıkması lazım. Bu yıl ocak-eylül döneminin birikimli verileri bütçede faiz/vergi dengesinde ilk bakışta görece dengeli bir görünüm sunsa da yapısal risklerin boyutunu gizlemeye yetmiyor. Vergide tahsilat ivmesindeki kayba bağlı olarak eylülde aylık bazda tablonun olumsuzlaştığı dikkati çekiyor.

Aylık dengede; 263 milyar liralık faiz ödemesinin 1 trilyon 74 milyar lira olan vergi gelirlerinin yüzde 24,5’le yaklaşık dörtte birini alıp götürdüğü dikkati çekiyor. Bütçe verilerinde, faiz faturasının Maliyenin elini kolunu bağlayan büyük bir yapısal pranga olmaya devam ettiği görülüyor. Toplanan vergilerin önemli bir bölümü faize harcandıkça, bütçe açığını kapatmak, eski borçları döndürmek ve yatırımları fonlamak için kamunun yeniden borçlanması ve yeni bir faiz sarmalına girilmesi anlamına geliyor.