“Devlete hizmet cezasız kalmaz”

İnsan her dostunu kaybettiğinde, ”kaç yaşındaydı” diye düşünür. Gazi Erçel 77 yaşında hayata veda etti. Ölümü, şairin dediği gibi “erken ölüm”dü…

Bir güzel insan, dost Gazi Erçel, hafta sonunda vefat ederek aramızdan ayrıldı. Tütünbank Genel müdürlüğü görevini yürütürken 1996 yılında Merkez Bankası Başkanlığı görevine gelmiş, 2001 yılında bankanın bağımsızlığı döneminde ilk başkanı olmuş, talihsiz bir döviz olayı nedeniyle 25 Şubat 2001’de istifa ederek görevini bırakmıştı.

Merkez Bankası başkanlığından ayrılmasının ardından, Şeref Özgencil’în finans dünyası dergisinin FİDYAK yayın kurulunda Yavuz Canevi, Zekeriya Yıldırım gibi isimlerle birlikte onbeş yılı aşkın uluslararası Forum İstanbul toplantılarının düzenlenmesinde birlikte görev almış, birbirimizi daha yakından tanımıştık. Nezih Demirkent’in vefatı sonrası gazetemize yazı yazmasını istediğim kişiler arasına Gazi Erçel’de katılmış ve bir dönem DÜNYA Gazetesi yazarlığı yapmıştı.

Erçel, SBF’i bitirdiği 1967 yılında 20 yaşında Maliye Bakanlığında Bankalar Yeminli Murakıbı olarak göreve başlamış, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştı. 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesinde master yaptıktan sonra yeniden Hazine’de görev almış, Özal 24 Ocak karalarını hazırlarken, ona yardımcı olan genç bürokratlar arasına katılmıştı. 1982-86 döneminde IMF icra kurulunun ardından Dünya Bankasında da görev yapan Erçel, 1987-89 yıllarında Hazine Genel müdürlüğü yaptı. Yaşar Grubu İcra Kurulunda yer aldıktan sonra, 1994 yılında Tütünbank Genel Müdürlüğü görevini üslendi. 1996 yılında Merkez Bankası başkanı olan Erçel, bankanın 2001 yılı reformları döneminde bağımsız kurumlar arasında yer alması çalışmalarını yürüttü ve Merkez Bankası’nın bağımsızlık döneminin ilk başkanı oldu. Halk Bankası’ndaki mevduatının bir bölümünün kızının eğitimi için dövize çevrilmesinin yaratığı sorun nedeniyle, 25 Şubat 2001’de istifa ederek görevini bıraktı. Kısa bir süre kurduğu danışmanlık şirketinde çalıştı. Birçok uluslararası kuruluşun çağrılısı olarak, konferanslara ve seminerlere katıldı. Bu toplantılarda Türkiye ekonomisi konusunda bilgiler verdi. Edindiği bilgileri yazılarında yansıttı.

Birkaç yıl önce kalbinde bir rahatsızlık yaşadı. Ardından karaciğerinde sorun yaşadı. 12 Haziran günü vefat etti. Yaşadığı olumsuzluk nedeniyle sık sık “Devlete hizmet cezasız kalmaz” diye uzun süre devlet görevinde bulunmuş, başarılı çalışmalar yapmış güzel insan, kadim dostum Gazi Erçel’i hürmet, minnet ve rahmetle anarım. Eşine kızına ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

GÜNÜN SÖZÜ:

Gazi Erçel döviz bozdurmakla suçlanmıştı. Ancak yüksek maaşla Merkez Bankası emeklisi olmak için sunulan imkanı reddetmişti…