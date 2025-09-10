Devletin faiz, halkın vergi yükü artıyor

Yeni Orta Vadeli Prog­rama (OVP) göre Türk halkının vergi, devle­tin ise faiz yükü daha da arta­cak. Üç yıllık dönemde top­lanması öngörülen verginin beşte biri faize gidecek.

Ekonominin üç yıllık ye­ni yol haritası niteliğinde­ki OVP’de 2026-2028 döne­mi için merkezi yönetim büt­çe gelir ve gider hedefleri ile 2025’e ilişkin önceki OVP’de­ki başlangıç hedeflerinin re­vize edilmesi anlamında ger­çekleşme tahminleri yer aldı. Başlangıçta bu yılın tümü için öngörülen düzeyler ile ilk yedi aydaki gerçekleşmeler ışığın­da yapılan gerçekleşme tah­minleri arasındaki farklar, en fazla faizde olmak üzere büt­çe hedeflerinde sapmayı orta­ya koydu.

2025’te ne hedeflenmişti ne oldu?

Geçen yıl hazırlanan 2025- 2027 OVP’de bu yılın tümün­de merkezi yönetim gelirle­rinin 12 trilyon 800,3 milyar, bu kapsamda vergi tahsila­tının 11 trilyon 138 milyar li­ra olması; 14 trilyon 731 mil­yar liraya ulaşacak bütçe har­camalarının ise 1 trilyon 950 milyarını faiz ödemelerinin oluşturması hedeflenmişti. Önceki OVP’de 2024’te 2 tril­yon 103,1 milyar lira olan büt­çe açığının 2025’te 1 trilyon 930,7 milyara gerilemesi ön­görülmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı’nın verilerine göre ilk yedi ayda bütçede harcamalar ge­çen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 42,4 artışla 7 trilyon 699,8 milyar, gelirler ise yüz­de 46,8 artışla 6 trilyon 695,5 milyar lira oldu. Geçen yıl ilk yedi ayda 844 milyar lira olan bütçe açığı, bu yıl 1 trilyon 4,3 milyar liraya ulaştı. Yedi aylık bütçe giderinin 1 trilyon 246 milyarını geçen yıla göre yüz­de 86,8 artan faiz ödemeleri oluşturdu.

Bütçede en büyük gelir kale­mi olan vergide yedi aylık tah­silat yüzde 49,6 artışla 5 tril­yon 721,3 milyar liraya ulaş­tı. Yıllık hedefe göre ilk yedi aydaki gerçekleşme vergi ge­lirinde yüzde 51,4 olurken, fa­iz ödemeleri ise yıllık hedefin yüzde 63,9’una ulaştı. Yılın tü­müne ilişkin başlangıç hedef­lerinde yüzde 17,5 öngörülen faiz ödemelerinin vergi geli­rine oranı, ilk yedi ayda yüzde 21,8 düzeyinde gerçekleşti.

Faiz hedefinde büyük sapma

Yeni OVP’de 2025’in tü­münde bütçe harcamalarının 14 trilyon 674,1 milyar lira ile başlangıç hedefinin çok az al­tında kalacağı, bunun içinde faiz ödemelerinin ise yüzde 5,3’lük sapma ile 2 trilyon 52,7 milyar TL’ye ulaşarak başlan­gıç hedefini fazlasıyla aşacağı tahmin edildi.

Toplam bütçe gelirlerinin 12 trilyon 465,9 milyar ve bu kap­samda vergi gelirlerinin ise 10 trilyon 733,6 milyar lira ile başlangıç hedeflerinin altında kalacağı tahmini yer aldı.

2025 tahminleri önceki yıla göre faizde yüzde 61,6, vergide ise yüzde 46,9 cari artışı ifade ediyor. Yüzde 28,5 düzeyinde beklenen 2025 enflasyon tah­mini tutarsa, geçen yıla göre reel bazda faiz ödemeleri yüz­de 25,8, vergi gelirleri ise 14,3 artmış olacak. 2024 yılında yüzde 17,4 olan, 2025 başlan­gıç hedeflerinde yüzde 17,5 öngörülen, ilk yedi ayda yüzde 21,8’e varan faiz ödemelerinin vergi gelirine oranı için bu yı­lın tümünde öngörülen düzey ise yüzde 19,1.

2025 gerçekleşme tahmin­lerine göre bütçe açığı yüz­de 14,4’lük aleyhte sapma ile 2 trilyon 208,3 milyar liraya ulaşacak, faiz dışı bütçe açığı ise 155,6 milyar lira olacak.

Üç yılda 48,1 trilyon TL vergi ödenecek

2026-2028 dönemine iliş­kin OVP hedefleri, vergi yü­künün hızla büyümeye devam edeceğine işaret ediyor. Önü­müzdeki üç yılda hedeflenen toplam vergi tahsilatı 48 tril­yon 111,5 milyar lira. Büyük bölümü tüketimden alınan dolaylı vergi kalemlerinden sağlanan vergi gelirlerinde izleyen üç yılda enflasyonun üzerinde (reel) artışlar öngö­rülüyor.

2026 yılı için enflasyon he­defi yüzde 16 olarak öngörü­lürken, vergi tahsilatında yıl­lık hedef ise yüzde 28,4’lük cari artışla 13 trilyon 783,1 milyar lira oldu. Enflasyo­nun yüzde 9’a düşürülmesi hedeflenen 2027 yılında ver­gi tahsilatının ise yüzde 16,3 artışla 16 trilyon 33,7 milyar liraya; yüzde 8’lik enflasyon hedefi konulan 2028 yılında ise vergilerin yüzde 14,1 artış­la 18 trilyon 294,7 milyar li­raya ulaşması hedeflendi. Bu projeksiyonlara göre vergi ge­lirlerinde 2026’da yüzde 10,7, 2027’de yüzde 17,8 ve 2028’de yüzde 18,9 oranında “reel” ar­tışlar öngörülüyor.

Toplanacak verginin beşte birini faiz yutacak

OVP projeksiyonları, ağır faiz yükünün önümüzdeki üç yılda da varlığını koruyacağını gösteriyor. Buna göre faizin vergi gelirlerine oranı bu yılın tümünde yüzde 19,1’e, 2026’da yüzde 19,9’a kadar çıkacak. Bu oran 2027’de yüzde 19’a, 2028’de ise yüzde 18,3’e gerileyecek ve 2026-2028 ortalamasında yüzde 19 olacak. Buna göre önümüzdeki üç yılda rekor düzeyde artırılması öngörülen vergi gelirlerinin yaklaşık beşte biri faiz ödemelerine gidecek.

Faizin vergi gelirlerinden aldığı pay 2017’de yüzde 10,6’ya kadar düşmüştü. 2018’de yüzde 11,9 olan bu oran izleyen dönemde yükselişini sürdürerek özellikle pandemi döneminin ilk yılı olan 2020’de yüzde 16,1’e çıkmıştı. 2022’de yüzde 13,2’ye kadar gerileyen bu oran, kamu borcunun hızlı bir büyüme kaydettiği 2023’te ek vergilerle sağlanan vergi geliri artışına rağmen tekrar yükselerek yüzde 15’e ve 2024’te yüzde 17,4’e çıktı.

Merkezi yönetimin üç yıllık bütçe gelirinin yüzde 85,6’sını oluşturması beklenen vergi gelirlerinin beşte birini faizin yutması; devletin asli görevleri olan eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, altyapı, ulaştırma, savunma, güvenlik, destek ve teşvikler, kamu yatırımları, kalkınma projeleri, kamu yönetimi ve idari hizmetlere yönelik harcamaların kısılması anlamına geliyor.

Hazine’nin faiz yükü ağır

Parasal sıkılaştırma döneminde de büyümeye devam eden kamu açıklarının finansmanı için Hazine’nin gerçekleştirdiği borçlanmalar gelecek yıllara büyük bir faiz yükü devretmiş bulunuyor. OVP projeksiyonları da diğer bütçe harcamalarına göre çok daha hızlı artan iç ve dış borç faiz ödemelerinin izleyen üç yılda da hızla büyümeye devam edeceğini gösteriyor.

OVP’de mevcut borç yapısı, kamu açıkları ve borçlanma öngörüleri baz alınarak yapılan projeksiyonlara göre 2026-2028 döneminde merkezi yönetim bütçesinden yapılacak toplam faiz ödemesi 9 trilyon 127,6 milyar lirayı bulacak. Faiz ödemelerinin 2026’da yüzde 33,6 cari, yüzde 15,1 reel artışla 2 trilyon 741,7 milyar ve 2027’de yüzde 10,9 cari, yüzde 1,7 reel artışla 3 trilyon 39,8 milyar ve 2028’de yüzde 10,1, yüzde 1,9 reel artışla 3 trilyon 346,1 milyar lira olması öngörülüyor.

“Dolaylı vergilerin payı düşecek”

Yeni OVP döneminde, vergilemede adalet ve etkinlik, vergi sisteminin gelir dağılımını iyileştiren, yatırım ortamını güçlendiren bir araç olarak kullanımı ve dolaylı vergilerin payının düşürülmesi başta şu önemli makroekonomik hedef ve politikalar öngörülüyor:

Vergi politikalarında büyüme ve sosyal adalet ilkeleri ekseninde yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını destekleyen gelir politikalarına öncelik verilecek.

Dolaylı vergilerin bütçedeki ağırlığı gözden geçirilerek kayıt dışı ekonomiye yönelik tedbirlerle doğrudan vergi gelirlerinin ağırlığı artırılacak.

Kamu yönetiminde sürdürülebilir gelir kaynaklarının artırılması için vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemede gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar sürecek.

Vergi harcamaları analiz edilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlere yönelik düzenlemeler yapılacak.

Vergilerin tam ve zamanında ödenmesinde etkili olan mükellef davranışları ve vergiye uyum sorunları analiz edilerek uyum düzeyini artıracak stratejiler geliştirilecek.