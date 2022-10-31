Devrim’den devrin otomobiline…

Cumhuriyet tarihinin en önemli günlerinden birine çok anlamlı bir günde tanıklık ettik. Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılında Cumhuriyet Bayramı’nda merakla beklenen yerli otomobil Togg’un C-SUV modeli projenin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından banttan indirildi. Böylece 61 yıllık rüya gerçeğe dönüştü. Bundan 61 yıl önce sudan sebeplerle üretimi durdurulan ‘Devrim’in de hikâyesi tamamlanmış oldu. Geçmişe atıfta bulunmak üzere akıllı cihazlarla Devrim’in sergilenmesi de anlamlıydı.

Hikâyeyi aslında az çok çoğumuz biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçildiği günden beri yerli otomobil üretimi konusunda ısrarları sonucu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sorumluluk almış ve 5 babayiğitle 2017 yılında yola çıkılmıştı. Bunlar TOBB, Anadolu Grubu, Zorlu, BMC ve Turkcel. Aradan geçen 5 yıllık süre içerisinde Bursa’nın Gemlik ilçesinde fabrika alanı belirlendi ve 2019 yılında inşaatına başlanan tesis tamamlanarak önceki gün ilk araç banttan indirildi.

Şüphesiz yerli otomobil üretimi hiç de kolay olmadı. Özellikle uluslararası otomobil lobisi içeriden de aldığı destekle bu konuda ciddi bir karşı duruş sergiledi. Dönem dönem Türkiye’de üretilen araçların da yerli olduğu dile getirilerek bu girişimin önü kesilmeye çalışıldı. Yapılamaz, ne gereği var, yerli olmayacak, Avrupa’ya satamayız gibi eleştirilerine rağmen hükümetin de kararlı duruşu, desteği ve iradesi ile 5 babayiğit geri durmadı bugün Türkiye’nin de kendisine ait bir otomobili banttan iner hale geldi. Dünyada gelişmiş ülkelere baktığımızda gelişimin dinamosunun otomotiv sektöründen geldiğini rahatlıkla görürsünüz. Biz ülke olarak geciksek de yeni dönemin akıllı cihazları ile başladığımız yolculukta eminim çok güzel yerlere geleceğiz. Gemlik kampüsünde üretilen fikri ve sınai hakları tamamen bize ait olan akıllı cihazlarla belki de ilk defa ülke olarak en doğru zamanda küresel rakiplerimizle baş başa bir yarışa giriyor, yarının dünyasında biz de varız diyoruz.

Yerli otomobil ya da yeni deyimiyle akıllı cihazlarımızın üretimini aslında Türklerin bir meydan okuması olarak da yorumlayabiliriz. Türk insanının neleri başarabileceğinin bir kanıtıdır. Togg, insanımızın kendine olan güven ve inancını artırıp moral vermiştir. Ekonomik olarak da Bursa’mıza ve ülkemize büyük katkılar sağlayacaktır.

Togg’un akıllı cihazları bir milyon 200 bin metrekare arazi üzerinde iki yüz otuz bin metrekare kapalı alanda üretiliyor. Şimdilik 1300 kişinin çalıştığı kampüste araştırma geliştirme merkezi, tasarım merkezi, prototip geliştirme, test, strateji ve yönetim merkezleri bulunuyor. 2030 yılına kadar üretilecek 1 milyon adet araçla cari açığa 7 milyar dolarlık katkı sağlanması hedefleniyor. Togg’un uçtan uca kesintisiz ulaşım için şarj istasyonları yatırımını da yaptığını öğreniyoruz. Türkiye genelinde 180 Kw ve 300 Kw olmak üzere Trugo markası ile şarj istasyonları kurulmaya başlanmış.

Asıl önemli atılımı hücre yatırımında görüyoruz. Otomotiv sektöründe çip krizinden sonra gelmesi muhtemel kriz hücre temini olacaktır. Bu sorun dikkate alınarak yapılan batarya üretimi yatırımı en az otomobil üretimi kadar önemli. Yüzde 50’si Togg’un olmak üzere Farasis ortaklığında kurulan Siro şirketi ile hemen kampüs yanında 600 bin metrekare alanda kurulacak batarya tesisi Togg’a üretim yapmasının yanında dünya genelindeki üreticilere de hizmet verecek. Batarya fabrikasının temelinin önümüzdeki günlerde atılacağı açıklandı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’la ilgili en çok merak edilen konu satış tarihi ve fiyatıydı. Bu konuda net bilgiler bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre şubat ayında ön siparişler alınacak ve martın sonunda araçlar sahiplerine teslim edilecek. Satışlar hem online hem de fiziki olarak gerçekleştirilecek. Fiyat konusunda şimdiden bir rakam vermenin doğru olmadığı ancak makul bir seviyede tutulması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konsorsiyum üyeleri ile görüşeceği de gelen bilgiler arasında. İlk etapta C-Suv modelinin üretiminin yapılacağı kampüste 2024 yılı sonunda sedan modeli de devreye alınacak. 2030 yılına kadar 5 modelde 1 milyon adet üretim yapılması ve dünya pazarlarında satılması hedefleniyor. Araçların renkleri Anadolu ile özdeşleştirilmiş durumda. Gemlik yeşili, Kula grisi, Oltu siyahı, kum beji Kapadokya, Pamukkale beyazı, Anadolu kırmızısı, şimdilik belirlenen renkler olarak dikkat çekiyor.

Yolun açık olsun Togg. Emeği geçenlere yürekten teşekkür…