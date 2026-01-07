Google Haberler

Dezenflasyonun ikinci perdesi: 2025 muhasebesi ve 2026 ekonomik ufku

Türkiye ekonomisi için 2025 yılı, sadece rakamların değil, aynı zamanda ekonomi yönetiminin kararlılığının ve uygulanan sıkı­laştırma politikalarının test edildiği bir yıl ol­du.

TÜİK tarafından paylaşılan Temmuz-A­ralık dönemine ait tüketici enflasyonu ra­porları, ekonomideki “soğuma” emarelerinin fiyat istikrarına nasıl tahvil edildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün itibarıyla geri­ye dönüp baktığımızda, 2025’in ikinci yarısı­nın Türkiye için enflasyonla mücadelede bir dönüm noktası olduğunu söylemek mümkün.

Temmuzdan aralığa verilerin dili

2025 yılının Temmuz ayında yıllık %33,52 seviyesinde olan manşet enflasyon, yılın son ayında %30,89’a geriledi. İlk bakışta yaklaşık 2,6 puanlık bu düşüş mütevazı görünebilir; ancak aylık bazdaki değişim dinamikleri in­celendiğinde tablonun daha derin olduğu an­laşılıyor.

Temmuz ayında %2,06 olarak gerçekleşen aylık artış, yılın son iki ayında sırasıyla %0,87 ve %0,89 seviyelerine geriledi. Özellikle Ka­sım ve Aralık aylarında aylık enflasyonun psikolojik sınır olan %1’in altına inmesi, de­zenflasyon sürecinin sadece baz etkisiyle de­ğil, yapısal bir ivme kaybıyla da desteklendi­ğini gösteriyor. Bu durum, 2024 yılının ay­nı aylarındaki (Kasım: %2,24, Aralık: %1,03) yüksek seyirle kıyaslandığında, para politika­sının gecikmeli etkilerinin nihayet sahaya in­diğinin kanıtıdır.

Sektörel kırılımlar ve hizmet enflasyonu direnci

Analiz dönemimizde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri, harcama grupla­rı arasındaki ayrışmaydı. Konut grubu, yılın ikinci yarısında enflasyonun en dirençli ka­lesi oldu. Temmuz’da %62,01 ile zirve yapan konut enflasyonu, Aralık ayında %49,45’e in­se de hala manşet verinin oldukça üzerinde seyrediyor. Bu durum, kira ve enerji maliyet­lerinin endeks üzerindeki baskısının 2026 yılına da bir miktar miras kalacağını gösteri­yor.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise dal­galı bir seyir izledik. Eylül ayında %36,06’ya kadar yükselen gıda enflasyonu, hasat döne­minin ve lojistik maliyetlerin dengelenme­siyle yılı %28,31 ile kapattı. Özellikle Kasım ayındaki %0,69’luk aylık azalış, hanehalkı bütçesi için kritik bir nefes alma alanı yarat­tı. Öte yandan, çekirdek enflasyon (B göster­gesi) verileri de umut verici. Temmuz’da %33,77 olan yıllık çekirdek artışın Aralık’ta %31,66’ya gerilemesi, enflasyonun ana eğili­minde bir yumuşama olduğunu teyit ediyor.

2026 yılı: İstikrar mı, yeni bir sınav mı?

2025 yılının Aralık ayı verileriyle birlikte on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı %34,88 olarak tescillendi. Bu veri, 2026 yılın­daki fiyatlama davranışları ve sözleşme yeni­lemeleri için baz teşkil edecek. Peki, 2026 yılı bize ne vadediyor?

2026 yılı, Türkiye ekonomisi için “dezenf­lasyonun kalıcı hale getirilmesi” yılı olacak­tır. Uygulanan sıkı para politikasının iç talebi baskılamaya devam etmesi, 2026’nın ilk çey­reğinde yıllık enflasyonun %25-27 bandına doğru çekilmesini sağlayabilir. Ancak burada en büyük risk, hizmet enflasyonundaki (eği­tim, lokanta, otel) katılık ve asgari ücret dü­zenlemelerinin maliyet yönlü etkileridir.

2026 projeksiyonlarımızda, küresel emtia fiyatlarının stabil kalacağı ve döviz kurunda­ki oynaklığın sınırlı tutulacağı bir senaryoda, yıl sonu enflasyonunun %18-22 aralığına in­mesi rasyonel bir hedef olarak karşımıza çı­kıyor. Bu süreçte maliye politikasının, para politikasını desteklemesi; yani kamu harca­malarında disiplinin korunması hayati önem taşıyor. Eğer yapısal reformlar ve verimli­lik artışları bu sürece eşlik ederse, 2026’nın ikinci yarısında Türkiye’nin yeniden “tek ha­neli enflasyon” hikayesini ciddi şekilde ko­nuşmaya başladığı bir döneme girebiliriz.

Son söz

Özetle, 2025 yılının son altı ayı enflasyon­da «ateşin düştüğü» bir dönem oldu. TÜİK’in son raporu, ekonomideki hararetin azaldığı­nı ancak henüz normale dönülmediğini gös­teriyor. 2026 yılı, bu kazanımların koruna­cağı ve fiyat istikrarının toplumsal refaha dö­nüşeceği bir köprü yılı olacaktır. Yatırımcılar için öngörülebilirliğin arttığı, dar gelirli için ise alım gücü kaybının yavaşladığı bir 2026, makroekonomik dengelerin yeniden tesisi için en büyük fırsatımızdır.

