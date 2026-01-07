Dezenflasyonun ikinci perdesi: 2025 muhasebesi ve 2026 ekonomik ufku
Türkiye ekonomisi için 2025 yılı, sadece rakamların değil, aynı zamanda ekonomi yönetiminin kararlılığının ve uygulanan sıkılaştırma politikalarının test edildiği bir yıl oldu.
TÜİK tarafından paylaşılan Temmuz-Aralık dönemine ait tüketici enflasyonu raporları, ekonomideki “soğuma” emarelerinin fiyat istikrarına nasıl tahvil edildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün itibarıyla geriye dönüp baktığımızda, 2025’in ikinci yarısının Türkiye için enflasyonla mücadelede bir dönüm noktası olduğunu söylemek mümkün.
Temmuzdan aralığa verilerin dili
2025 yılının Temmuz ayında yıllık %33,52 seviyesinde olan manşet enflasyon, yılın son ayında %30,89’a geriledi. İlk bakışta yaklaşık 2,6 puanlık bu düşüş mütevazı görünebilir; ancak aylık bazdaki değişim dinamikleri incelendiğinde tablonun daha derin olduğu anlaşılıyor.
Temmuz ayında %2,06 olarak gerçekleşen aylık artış, yılın son iki ayında sırasıyla %0,87 ve %0,89 seviyelerine geriledi. Özellikle Kasım ve Aralık aylarında aylık enflasyonun psikolojik sınır olan %1’in altına inmesi, dezenflasyon sürecinin sadece baz etkisiyle değil, yapısal bir ivme kaybıyla da desteklendiğini gösteriyor. Bu durum, 2024 yılının aynı aylarındaki (Kasım: %2,24, Aralık: %1,03) yüksek seyirle kıyaslandığında, para politikasının gecikmeli etkilerinin nihayet sahaya indiğinin kanıtıdır.
Sektörel kırılımlar ve hizmet enflasyonu direnci
Analiz dönemimizde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri, harcama grupları arasındaki ayrışmaydı. Konut grubu, yılın ikinci yarısında enflasyonun en dirençli kalesi oldu. Temmuz’da %62,01 ile zirve yapan konut enflasyonu, Aralık ayında %49,45’e inse de hala manşet verinin oldukça üzerinde seyrediyor. Bu durum, kira ve enerji maliyetlerinin endeks üzerindeki baskısının 2026 yılına da bir miktar miras kalacağını gösteriyor.
Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise dalgalı bir seyir izledik. Eylül ayında %36,06’ya kadar yükselen gıda enflasyonu, hasat döneminin ve lojistik maliyetlerin dengelenmesiyle yılı %28,31 ile kapattı. Özellikle Kasım ayındaki %0,69’luk aylık azalış, hanehalkı bütçesi için kritik bir nefes alma alanı yarattı. Öte yandan, çekirdek enflasyon (B göstergesi) verileri de umut verici. Temmuz’da %33,77 olan yıllık çekirdek artışın Aralık’ta %31,66’ya gerilemesi, enflasyonun ana eğiliminde bir yumuşama olduğunu teyit ediyor.
2026 yılı: İstikrar mı, yeni bir sınav mı?
2025 yılının Aralık ayı verileriyle birlikte on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı %34,88 olarak tescillendi. Bu veri, 2026 yılındaki fiyatlama davranışları ve sözleşme yenilemeleri için baz teşkil edecek. Peki, 2026 yılı bize ne vadediyor?
2026 yılı, Türkiye ekonomisi için “dezenflasyonun kalıcı hale getirilmesi” yılı olacaktır. Uygulanan sıkı para politikasının iç talebi baskılamaya devam etmesi, 2026’nın ilk çeyreğinde yıllık enflasyonun %25-27 bandına doğru çekilmesini sağlayabilir. Ancak burada en büyük risk, hizmet enflasyonundaki (eğitim, lokanta, otel) katılık ve asgari ücret düzenlemelerinin maliyet yönlü etkileridir.
2026 projeksiyonlarımızda, küresel emtia fiyatlarının stabil kalacağı ve döviz kurundaki oynaklığın sınırlı tutulacağı bir senaryoda, yıl sonu enflasyonunun %18-22 aralığına inmesi rasyonel bir hedef olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte maliye politikasının, para politikasını desteklemesi; yani kamu harcamalarında disiplinin korunması hayati önem taşıyor. Eğer yapısal reformlar ve verimlilik artışları bu sürece eşlik ederse, 2026’nın ikinci yarısında Türkiye’nin yeniden “tek haneli enflasyon” hikayesini ciddi şekilde konuşmaya başladığı bir döneme girebiliriz.
Son söz
Özetle, 2025 yılının son altı ayı enflasyonda «ateşin düştüğü» bir dönem oldu. TÜİK’in son raporu, ekonomideki hararetin azaldığını ancak henüz normale dönülmediğini gösteriyor. 2026 yılı, bu kazanımların korunacağı ve fiyat istikrarının toplumsal refaha dönüşeceği bir köprü yılı olacaktır. Yatırımcılar için öngörülebilirliğin arttığı, dar gelirli için ise alım gücü kaybının yavaşladığı bir 2026, makroekonomik dengelerin yeniden tesisi için en büyük fırsatımızdır.
|Borsa
|12.023,78
|2,75 %
|Dolar
|43,0289
|0,00 %
|Euro
|50,3184
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1686
|-0,01 %
|Altın (GR)
|6.215,56
|-0,02 %
|Altın (ONS)
|4.495,12
|0,03 %
|Brent
|61,5500
|-0,24 %