Dezenflasyonun omurgasında değerli TL: İki yıllık bilanço ve yılsonu denge arayışı

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Türkiye ekonomisinin son iki yılı kapsayan makroekonomik hikâyesi, şüphesiz enflas­yonla mücadele ve bu mücadelenin tam merke­zine oturan Türk Lirası’nın reel değerlenme pa­tikası üzerinden yazılıyor.

Ekim 2024 ile 2026 arasındaki iki yıllık dönemi geriye dönüp ince­lediğimizde, Türk Lirası’nın geçirdiği reel dönü­şüm, yalnızca basit bir kur hareketinden ibaret kalmayıp, üretimden dış ticarete ve finansal istik­rara kadar geniş bir yelpazede çelişkili dinamikle­ri beraberinde getirdi.

1 İki yıllık değerlenme bilançosu: Rakam­lar ne söylüyor?

Ekim 2024 ortalarında 34,25 seviyelerinde sey­reden Dolar/TL kuru, Ekim 2026 itibarıyla yak­laşık 49,30 bandına ulaşarak iki yıllık periyotta nominal olarak %44 civarında bir artış kaydetti. Buna karşın, aynı dönemdeki birikimli tüketici fi­yatları endeksi (TÜFE) artışı ise yaklaşık %68–70 seviyelerinde gerçekleşti.

İç enflasyon ile nominal kur artışı arasında or­taya çıkan bu yaklaşık 25 puanlık belirgin ma­kas, dış ticaret ortaklarımızın düşük enflasyon oranları düşüldüğünde net bir reel değerlenmeye denk geliyor. Nitekim TCMB’nin TÜFE bazlı Re­el Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi de bu tabloyu açıkça doğruluyor. İki yıllık süreçte Türk Lirası, ticaret yaptığımız ülke para birimlerinden oluşan döviz sepetine karşı reel bazda %14 ila %16 aralı­ğında değer kazanmış durumda.

2 Değerlenmenin arkasındaki temel dina­mikler

TL’deki bu reel güçlenmenin arkasında tesadü­fi bir süreç değil, kararlılıkla uygulanan bütüncül bir dezenflasyon stratejisi yatıyor:

-Pozitif reel faiz ve sıkı parasal duruş: Merkez Bankası’nın politika faizini enflasyon beklentile­rinin üzerinde tutması, TL varlıkların cazibesini artırırken yabancı portföy girişlerini, carry trade imkanlarını ve yerel para cinsinden tasarrufları güçlü bir şekilde teşvik etti.

-Kur gelişmelerinin enflasyon çapası yapıl­ması: Döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlerin enflasyon beklentilerini yeniden bozmaması adı­na, kur artış hızı bilinçli olarak öngörülen enflas­yon patikasının altında tutuldu.

-Sermaye Akımları ve Rezerv Birikimi: Ya­bancı kaynak girişleri ve azalan dolarizasyon eği­limi (TL›ye geçiş), kurlar üzerindeki yukarı yön­lü spekülatif baskıyı büyük ölçüde dizginleyerek TCMB’nin rezerv pozisyonunu iyileştirmesine imkan tanıdı.

3 Makroekonomik etkiler: Kazanımlar ve riskler

Reel değerli TL stratejisinin ekonomi üzerin­deki yansımaları çift yönlü bir kılıç niteliğindedir:

-Dezenflasyona doğrudan destek: Kur geçiş­kenliğinin tarihsel olarak yüksek olduğu ekono­mimizde, döviz artışının sınırlı kalması ithal ham madde, ara malı ve nihai tüketim ürünlerinin ma­liyetlerini baskılayarak dezenflasyon sürecinin en güçlü taşıyıcısı oldu.

-İhracatçının maliyet baskısı: Madalyonun di­ğer yüzünde ise reel sektör yer alıyor. Yurt içinde asgari ücret, enerji, lojistik ve yerli girdi maliyet­leri yüksek enflasyonla artarken, kurların görece yatay kalması döviz bazlı işçilik ve üretim mali­yetlerini tırmandırdı. Özellikle tekstil, hazır gi­yim, deri ve mobilya gibi emek-yoğun ve düşük teknolojili sektörlerde dış pazarlarda ciddi bir fi­yat rekabeti kaybı yaşandı.

-Cari denge ve ithalat eğilimi: İç piyasada dö­viz bazlı ürünlerin ucuzlaması ithalat eğilimini canlı tutarken, turizm gibi hizmet ihracatı kalem­lerinde Türkiye’yi rakip Akdeniz destinasyonları­na kıyasla daha pahalı hale getirdi.

4 2026 yıl sonu beklentileri: Denge nerede kurulacak?

Ekim 2026 TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi verileri, yılın kalan dönemine ilişkin yol haritası­na dair net işaretler veriyor. Piyasa aktörlerinin 2026 yılsonu Dolar/TL beklentisi 51,55 seviyesin­de bulunuyor. Ekim ortasındaki 49,30’lu seviyeler dikkate alındığında, yılın son çeyreğinde kurda yalnızca %4 civarında son derece sınırlı bir nomi­nal artış bekleniyor.

Sene sonu kümülatif enflasyon beklentisinin %29,6 seviyelerinde şekillendiği ve politika fai­zinin yıl sonuna kadar kademeli indirici adımlar­la %35 seviyesine çekilmesinin öngörüldüğü bu konjonktürde, TL’nin son çeyrekte de reel değeri­ni korumaya devam edeceği anlaşılıyor. Tabii bu­nun sürdürülebilirliği günden güne zorlaşmakta.

Sonuç

Türk Lirası’nın aşırı değerlendiği yönündeki eleştiriler, ihracatçının kısa vadeli rekabet gücü açısından haklı gerekçelere dayanmakla birlikte; dezenflasyon sürecinin henüz nihai hedeflerine ulaşmadığı bir aşamada kurda yaşanabilecek ani bir kontrolsüz sıçramanın maliyeti çok daha ağır olacaktır. 2026’nın son çeyreğinde de TL’nin reel olarak güçlü kalması, fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlama kararlılığının zorunlu bir gereğidir. An­cak orta ve uzun vadede Türkiye’nin kur odaklı re­kabet tartışmasını tamamen geride bırakıp, üreti­mi yüksek katma değerli, teknoloji yoğun ve birim fiyatı yüksek bir yapıya dönüştürmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.