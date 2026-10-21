Dezenflasyonun omurgasında değerli TL: İki yıllık bilanço ve yılsonu denge arayışı
Türkiye ekonomisinin son iki yılı kapsayan makroekonomik hikâyesi, şüphesiz enflasyonla mücadele ve bu mücadelenin tam merkezine oturan Türk Lirası’nın reel değerlenme patikası üzerinden yazılıyor.
Ekim 2024 ile 2026 arasındaki iki yıllık dönemi geriye dönüp incelediğimizde, Türk Lirası’nın geçirdiği reel dönüşüm, yalnızca basit bir kur hareketinden ibaret kalmayıp, üretimden dış ticarete ve finansal istikrara kadar geniş bir yelpazede çelişkili dinamikleri beraberinde getirdi.
1 İki yıllık değerlenme bilançosu: Rakamlar ne söylüyor?
Ekim 2024 ortalarında 34,25 seviyelerinde seyreden Dolar/TL kuru, Ekim 2026 itibarıyla yaklaşık 49,30 bandına ulaşarak iki yıllık periyotta nominal olarak %44 civarında bir artış kaydetti. Buna karşın, aynı dönemdeki birikimli tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) artışı ise yaklaşık %68–70 seviyelerinde gerçekleşti.
İç enflasyon ile nominal kur artışı arasında ortaya çıkan bu yaklaşık 25 puanlık belirgin makas, dış ticaret ortaklarımızın düşük enflasyon oranları düşüldüğünde net bir reel değerlenmeye denk geliyor. Nitekim TCMB’nin TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi de bu tabloyu açıkça doğruluyor. İki yıllık süreçte Türk Lirası, ticaret yaptığımız ülke para birimlerinden oluşan döviz sepetine karşı reel bazda %14 ila %16 aralığında değer kazanmış durumda.
2 Değerlenmenin arkasındaki temel dinamikler
TL’deki bu reel güçlenmenin arkasında tesadüfi bir süreç değil, kararlılıkla uygulanan bütüncül bir dezenflasyon stratejisi yatıyor:
-Pozitif reel faiz ve sıkı parasal duruş: Merkez Bankası’nın politika faizini enflasyon beklentilerinin üzerinde tutması, TL varlıkların cazibesini artırırken yabancı portföy girişlerini, carry trade imkanlarını ve yerel para cinsinden tasarrufları güçlü bir şekilde teşvik etti.
-Kur gelişmelerinin enflasyon çapası yapılması: Döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlerin enflasyon beklentilerini yeniden bozmaması adına, kur artış hızı bilinçli olarak öngörülen enflasyon patikasının altında tutuldu.
-Sermaye Akımları ve Rezerv Birikimi: Yabancı kaynak girişleri ve azalan dolarizasyon eğilimi (TL›ye geçiş), kurlar üzerindeki yukarı yönlü spekülatif baskıyı büyük ölçüde dizginleyerek TCMB’nin rezerv pozisyonunu iyileştirmesine imkan tanıdı.
3 Makroekonomik etkiler: Kazanımlar ve riskler
Reel değerli TL stratejisinin ekonomi üzerindeki yansımaları çift yönlü bir kılıç niteliğindedir:
-Dezenflasyona doğrudan destek: Kur geçişkenliğinin tarihsel olarak yüksek olduğu ekonomimizde, döviz artışının sınırlı kalması ithal ham madde, ara malı ve nihai tüketim ürünlerinin maliyetlerini baskılayarak dezenflasyon sürecinin en güçlü taşıyıcısı oldu.
-İhracatçının maliyet baskısı: Madalyonun diğer yüzünde ise reel sektör yer alıyor. Yurt içinde asgari ücret, enerji, lojistik ve yerli girdi maliyetleri yüksek enflasyonla artarken, kurların görece yatay kalması döviz bazlı işçilik ve üretim maliyetlerini tırmandırdı. Özellikle tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek-yoğun ve düşük teknolojili sektörlerde dış pazarlarda ciddi bir fiyat rekabeti kaybı yaşandı.
-Cari denge ve ithalat eğilimi: İç piyasada döviz bazlı ürünlerin ucuzlaması ithalat eğilimini canlı tutarken, turizm gibi hizmet ihracatı kalemlerinde Türkiye’yi rakip Akdeniz destinasyonlarına kıyasla daha pahalı hale getirdi.
4 2026 yıl sonu beklentileri: Denge nerede kurulacak?
Ekim 2026 TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi verileri, yılın kalan dönemine ilişkin yol haritasına dair net işaretler veriyor. Piyasa aktörlerinin 2026 yılsonu Dolar/TL beklentisi 51,55 seviyesinde bulunuyor. Ekim ortasındaki 49,30’lu seviyeler dikkate alındığında, yılın son çeyreğinde kurda yalnızca %4 civarında son derece sınırlı bir nominal artış bekleniyor.
Sene sonu kümülatif enflasyon beklentisinin %29,6 seviyelerinde şekillendiği ve politika faizinin yıl sonuna kadar kademeli indirici adımlarla %35 seviyesine çekilmesinin öngörüldüğü bu konjonktürde, TL’nin son çeyrekte de reel değerini korumaya devam edeceği anlaşılıyor. Tabii bunun sürdürülebilirliği günden güne zorlaşmakta.
Sonuç
Türk Lirası’nın aşırı değerlendiği yönündeki eleştiriler, ihracatçının kısa vadeli rekabet gücü açısından haklı gerekçelere dayanmakla birlikte; dezenflasyon sürecinin henüz nihai hedeflerine ulaşmadığı bir aşamada kurda yaşanabilecek ani bir kontrolsüz sıçramanın maliyeti çok daha ağır olacaktır. 2026’nın son çeyreğinde de TL’nin reel olarak güçlü kalması, fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlama kararlılığının zorunlu bir gereğidir. Ancak orta ve uzun vadede Türkiye’nin kur odaklı rekabet tartışmasını tamamen geride bırakıp, üretimi yüksek katma değerli, teknoloji yoğun ve birim fiyatı yüksek bir yapıya dönüştürmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.
|Borsa
|11.797,70
|3,22 %
|Dolar
|49,5936
|0,05 %
|Euro
|55,7316
|0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1237
|-0,01 %
|Altın (GR)
|6.569,12
|-0,55 %
|Altın (ONS)
|4.125,32
|-0,37 %
|Brent
|106,31
|-0,61 %