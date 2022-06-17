Dezenformasyon düzenlemesine “uygulamada sıkıntı yaşanır” uyarısı geldi

Kamuoyunda “dezenformasyonla mücadele” yasası olarak bilinen Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, Meclis Adalet Komisyonunda kabul edildi. Dezenformasyonla mücadele çerçevesinde Türk Ceza Kanununa “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu eklendi.

Buna göre, "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak”. Sözkonusu 29. madde teklifin en tartışmalı maddesi oldu.

Hem muhalefet partileri hem de gazeteci meslek örgütlerinden en fazla tepki bu maddeye geldi. Muhalefet partileri söz konusu maddenin geri çekilmesini istediler, ancak bu yönde verilen önergeler kabul edilmedi.

Söz konusu tartışmalı maddenin görüşmeleri sırasında söz alan Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Baştürk, söz konusu suçun yüzde 99 oranında basın yoluyla işlenebileceğine dikkat çekerken, hangi fiilin suç olarak tanımlandığının açık ve net olarak hiçbir tereddüde imkân bırakmayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Baştürk, “Ülkenin iç ve dış güvenliği kavramı, kamu barışını bozma kavramı. Bunların içeriğinin belirlenmesinin yargı erki tarafından uygulanmasında önemli tartışmalar çıkabileceğini tahmin etmek hiç de güç değildir. Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili bilginin ne olduğunun belirlenmesi oldukça güçlük arz edecektir. Akabinde bu bilginin ne olduğu belirlense bile kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yayılması unsurunun belirlenmesi de ayrı bir güçlük olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Baştürk’ün bu açıklamalarına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “Boş hikaye anlattın. Dört tane ana unsur var. Bir tanesi bile eksik olsa bu suç işlenemez. Bu değerlendirmeyi kabul etmiyorum”, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise ‘Suç felsefesi yaptı” sözleriyle tepki gösterdi.

MHP Diyarbakır İl Teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Diyarbakır İl Teşkilatının feshedildiğini, il başkanlığının kapatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, “MHP Diyarbakır İl Teşkilatımız, görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklaması yaptı.